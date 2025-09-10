Giao dịch khối ngoại: Áp lực tỷ giá vẫn lớn

Áp lực tỷ giá gia tăng khiến khối ngoại có thể vẫn tiếp tục xu hướng rút ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong phiên giao dịch đầu tuần trước thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau dữ liệu PMI, ISM lĩnh vực sản xuất xấu hơn dự báo, tuy nhiên đà tăng nhanh chóng trở lại những phiên giao dịch sau đó trước khi chững lại vào phiên thứ 6 khi dữ liệu về thị trường lao động Mỹ công bố tiếp tục xấu hơn dự báo.
Kết thúc tuần qua, cả ba chỉ số gần như đi ngang, trong khi S&P 500 và Nasdaq tăng nhẹ thì Dow Jones giảm nhẹ.
Theo thống kê từ Chứng khoán Yuanta, trước biến động tương đối lớn trên thị trường chứng khoán dòng tiền các quỹ ETF đầu tư tại thị trường Mỹ sụt giảm so với tuần trước đó, giảm khoảng 52% so với cùng kỳ khi chỉ huy động được 16,2 tỷ USD. Dòng tiền huy động thêm sụt giảm ở cả quỹ ETF cổ phiếu -32% so với tuần trước và trái phiếu -26% với giá trị lần lượt đạt 9,8 tỷ USD và 7,4 tỷ USD.
Xu hướng tương tự diễn ra tại các quỹ ETF đầu tư thị trường cổ phiếu ngoài Mỹ khi lượng hút ròng đạt 3,1 tỷ USD, giảm 22% so với tuần trước. Ngược lại, các quỹ ETF đầu tư trái phiếu ngoài Mỹ hút ròng mạnh 1 tỷ USD, gấp 4 lần so với tuần trước đó.
Các quỹ ETF đầu tư vào thị trường hàng hóa đảo chiều rút ròng 647 triệu USD, sau khi huy động ròng 733 triệu USD tuần trước đó, trong bối cảnh giá dầu kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm sau động thái đẩy nhanh việc khôi sản lượng dầu của OPEC+.
Dòng tiền vẫn đang tỏ ra thận trọng trên thị trường Mỹ do tâm lý chờ đợi sự kiện cuộc họp của Fed vào ngày 17/09/2025.
Tại châu Á, dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường Đài Loan và Hàn Quốc với giá trị lần lượt là 1,7 tỷ USD và 578 triệu USD khi hai thị trường này ghi nhận đà tăng trở lại trong tuần vừa qua. Ngược lại, dòng tiền tiếp tục rút ra khỏi thị trường Ấn Độ, 371 triệu USD, khi căng thăng thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ vẫn ở mức cao. Lũy kế từ đầu năm tới nay, khối ngoại đã rút ròng 15,7 tỷ USD khỏi thị trường cổ phiếu Ấn Độ.
Tính riêng các quỹ ETF đầu tư vào khu vực Đông Nam Á, các quỹ này tiếp tục rút ròng dòng tiền ở tuần thứ hai liên tiếp với giá trị rút ròng 11,5 triệu USD, gần gấp đôi giá trị rút ròng tuần trước đó.
Việt Nam và Thái Lan tiếp tục là hai nước bị rút ròng mạnh nhất trong khu vực với giá trị rút ròng lần lượt 25,1 triệu USD và 25 triệu USD. Ngược lại, Singapore vào ròng 36,6 triệu USD và Indonesia vào ròng 2 triệu USD tiếp tục thu hút dòng tiền vào ròng từ các quỹ ETF ở tuần thứ tư liên tiếp.
Các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục bị rút ròng 45,1 triệu USD, trong đó, quỹ FUEVFVND rút ròng 15,8 triệu USD và quỹ CGS FullGoal -12,5 triệu USD.
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại bán ròng gần 3.000 tỷ, kéo dài 7 tuần bán ròng liên tiếp từ cuối tháng 7 tới nay. Trong đó, VPB tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất ở tuần thứ 2 liên tiếp (-872 tỷ đồng), VHM (-502 tỷ đồng), MWG (-418 tỷ đồng) là 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất. Ngược lại, top 3 khối ngoại mua ròng mạnh là MSB (+354 tỷ đồng), DIG (+244 tỷ đồng), NKG (+187 tỷ đồng).
Áp lực tỷ giá gia tăng khiến khối ngoại có thể vẫn tiếp tục xu hướng rút ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch này.
Tỷ giá trong nước tiếp tục có tuần biến động mạnh khi tỷ giá thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh, tạo đỉnh mới lên mức 26.800 USD/VND tăng 0,56% so với tuần trước, trong khi tỷ giá trung tâm tăng 0,03% và tỷ giá Ngân hàng Thương mại tăng 0,11% chiều mua; tăng 0,03% chiều bán, tức là tăng nhẹ.
Tỷ giá thị trường tự do duy trì xu hướng tăng mạnh trong hai tuần gần đây có thể tạo áp lên tỷ giá tại các Ngân hàng thương mại trong bối cảnh tỷ giá bán tại Ngân hàng thương mại liên tục ở mức trần biên độ quy định.
Diễn biến kéo tăng ngược tương tự chiều hôm qua đã lặp lại. Trong 10 cổ phiếu lớn nhất có khả năng điều tiết chỉ số thì tới 8 mã tăng. Hiệu ứng phục hồi này tạo độ lan tỏa khá tốt, giúp độ rộng cân bằng hơn.
Giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán giảm từ 2,2% trong tháng 7/2025 xuống còn 1,9% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 8/2025...
Trong tháng 8 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 257.359 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 257.195 tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.
Dòng tiền mua đỡ giá cao đã suy yếu rất nhanh trong sáng nay, đến gần 10h30 VN-Index đã cắm đầu xuống dưới tham chiếu. Thanh khoản hai sàn tiếp tục “dò đáy” trong khi khối ngoại bán ròng đột biến hơn 1.900 tỷ đồng.
Phiên điều trần vào tháng 11 sẽ là lần đầu tiên tòa án cấp cao nhất của Mỹ xem xét tính chất pháp lý của một chính sách quan trọng do Tổng thống Donald Trump ban hành...
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: