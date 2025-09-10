Giao dịch khối ngoại: Áp lực tỷ giá vẫn lớn

Trong phiên giao dịch đầu tuần trước thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau dữ liệu PMI, ISM lĩnh vực sản xuất xấu hơn dự báo, tuy nhiên đà tăng nhanh chóng trở lại những phiên giao dịch sau đó trước khi chững lại vào phiên thứ 6 khi dữ liệu về thị trường lao động Mỹ công bố tiếp tục xấu hơn dự báo.

Kết thúc tuần qua, cả ba chỉ số gần như đi ngang, trong khi S&P 500 và Nasdaq tăng nhẹ thì Dow Jones giảm nhẹ.

Theo thống kê từ Chứng khoán Yuanta, trước biến động tương đối lớn trên thị trường chứng khoán dòng tiền các quỹ ETF đầu tư tại thị trường Mỹ sụt giảm so với tuần trước đó, giảm khoảng 52% so với cùng kỳ khi chỉ huy động được 16,2 tỷ USD. Dòng tiền huy động thêm sụt giảm ở cả quỹ ETF cổ phiếu -32% so với tuần trước và trái phiếu -26% với giá trị lần lượt đạt 9,8 tỷ USD và 7,4 tỷ USD.

Xu hướng tương tự diễn ra tại các quỹ ETF đầu tư thị trường cổ phiếu ngoài Mỹ khi lượng hút ròng đạt 3,1 tỷ USD, giảm 22% so với tuần trước. Ngược lại, các quỹ ETF đầu tư trái phiếu ngoài Mỹ hút ròng mạnh 1 tỷ USD, gấp 4 lần so với tuần trước đó.

Các quỹ ETF đầu tư vào thị trường hàng hóa đảo chiều rút ròng 647 triệu USD, sau khi huy động ròng 733 triệu USD tuần trước đó, trong bối cảnh giá dầu kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm sau động thái đẩy nhanh việc khôi sản lượng dầu của OPEC+.

Dòng tiền vẫn đang tỏ ra thận trọng trên thị trường Mỹ do tâm lý chờ đợi sự kiện cuộc họp của Fed vào ngày 17/09/2025.

Tại châu Á, dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường Đài Loan và Hàn Quốc với giá trị lần lượt là 1,7 tỷ USD và 578 triệu USD khi hai thị trường này ghi nhận đà tăng trở lại trong tuần vừa qua. Ngược lại, dòng tiền tiếp tục rút ra khỏi thị trường Ấn Độ, 371 triệu USD, khi căng thăng thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ vẫn ở mức cao. Lũy kế từ đầu năm tới nay, khối ngoại đã rút ròng 15,7 tỷ USD khỏi thị trường cổ phiếu Ấn Độ.

Tính riêng các quỹ ETF đầu tư vào khu vực Đông Nam Á, các quỹ này tiếp tục rút ròng dòng tiền ở tuần thứ hai liên tiếp với giá trị rút ròng 11,5 triệu USD, gần gấp đôi giá trị rút ròng tuần trước đó.

Diễn biến tỷ giá có hạ nhiệt gần đây nhưng vẫn chưa rõ ràng.

Việt Nam và Thái Lan tiếp tục là hai nước bị rút ròng mạnh nhất trong khu vực với giá trị rút ròng lần lượt 25,1 triệu USD và 25 triệu USD. Ngược lại, Singapore vào ròng 36,6 triệu USD và Indonesia vào ròng 2 triệu USD tiếp tục thu hút dòng tiền vào ròng từ các quỹ ETF ở tuần thứ tư liên tiếp.

Các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục bị rút ròng 45,1 triệu USD, trong đó, quỹ FUEVFVND rút ròng 15,8 triệu USD và quỹ CGS FullGoal -12,5 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại bán ròng gần 3.000 tỷ, kéo dài 7 tuần bán ròng liên tiếp từ cuối tháng 7 tới nay. Trong đó, VPB tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất ở tuần thứ 2 liên tiếp (-872 tỷ đồng), VHM (-502 tỷ đồng), MWG (-418 tỷ đồng) là 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất. Ngược lại, top 3 khối ngoại mua ròng mạnh là MSB (+354 tỷ đồng), DIG (+244 tỷ đồng), NKG (+187 tỷ đồng).

Áp lực tỷ giá gia tăng khiến khối ngoại có thể vẫn tiếp tục xu hướng rút ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch này.

Tỷ giá trong nước tiếp tục có tuần biến động mạnh khi tỷ giá thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh, tạo đỉnh mới lên mức 26.800 USD/VND tăng 0,56% so với tuần trước, trong khi tỷ giá trung tâm tăng 0,03% và tỷ giá Ngân hàng Thương mại tăng 0,11% chiều mua; tăng 0,03% chiều bán, tức là tăng nhẹ.

Tỷ giá thị trường tự do duy trì xu hướng tăng mạnh trong hai tuần gần đây có thể tạo áp lên tỷ giá tại các Ngân hàng thương mại trong bối cảnh tỷ giá bán tại Ngân hàng thương mại liên tục ở mức trần biên độ quy định.