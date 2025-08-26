Tỷ giá căng thẳng do tâm lý găm giữ USD, áp lực từ nay tới cuối năm không đổi

Áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng...

Sau động thái nâng dần tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước trong tháng trước, tỷ giá trên thị trường đã có nhịp tăng mạnh hơn trong tháng 8 với mức tăng 0,4-0,6% so với tháng trước. So với đầu năm, tiền đồng đã mất giá khoảng 2,8-3,6% trên thị trường chính thức và tự do.

Trong tuần qua, tỷ giá USD trung tâm đã tăng mạnh 49 đồng và xác lập mức kỷ lục 25.298 VND/USD. Với biên độ 5%, hiện khung tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 24.026 - 26.556 VND/USD.

Tại Hội nghị Kinh tế Jackson Hole - Hội nghị quốc tế thường niên do Fed tổ chức cung cấp chỉ dẫn về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới, chủ tịch Fed đã đưa ra thông điệp ôn hòa hơn về triển vọng cắt giảm lãi suất trên cơ sở bi quan hơn về thị trường lao động và kỳ vọng về tác động "một lần" của thuế quan lên lạm phát.

Hợp đồng tương lai của Fed đã chuyển sang định giá khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là 87%, tăng so với mức 75% tại ngày 21/08. Trong khi xác suất cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 là rất cao, triển vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 10 vẫn đang ở mức 50:50, điều này cho thấy thị trường vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục về một chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ và liên tục của Fed.

Chỉ số DXY có đợt phục hồi ngắn vào cuối tháng 7 nhưng không cho thấy xu hướng đảo chiếu rõ ràng. Triển vọng chỉ số DXY trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed, thường không ủng hộ cho đà tăng giá của đồng USD. Đây được coi là yếu tố bên ngoài thuận lợi đối với điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.

Theo nhận định của Chứng khoán Rồng Việt, chênh lệch lãi suất VND-USD và biến động chỉ số DXY không phải là yếu tố gây áp lực lên tỷ giá trong giai đoạn hiện nay.

Thay vào đó, áp lực tỷ giá ngoài nguyên nhân đến từ nhu cầu thực về USD tăng thì còn có thể đến từ kỳ vọng găm giữ USD trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng.

"Nhu cầu USD trong nước tăng có nguyên nhân đến từ nhu cầu thực nhưng cũng có thể đến từ tình trạng găm giữ USD trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngày 25-26/08, Ngân hàng Nhà nước tiến hành can thiệp bán ngoại tệ có kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 đồng/USD cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm. Động thái này có ý nghĩa định hướng về điểm neo tỷ giá và thăm dò nhu cầu USD khi Ngân hàng Nhà nước thực tế chưa can thiệp trực tiếp thông qua bán ngoại tệ giao ngay.

Do chỉ có các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm mới có thể đăng ký mua, tỷ giá đã có nhịp giảm kỹ thuật sau biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng", VDSC nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, Chứng khoán MBS cho rằng mặc dù đồng USD được dự báo sẽ duy trì đà giảm về cuối năm khi Fed được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất, các áp lực nội tại sẽ là yếu tố chính góp phần vào đà tăng của tỷ giá, bao gồm: Chênh lệch lãi suất USD-VND vẫn tiếp diễn cho dù FED cắt giảm lãi suất xuống 4%; Nhu cầu nhập khẩu lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng hàng hóa từ Mỹ.

Ngược lại, xuất khẩu nói chung sẽ chậm lại, dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp; Dòng vốn FDI sẽ chậm lại chờ đợi các thông tin rõ ràng hơn về thuế quan; Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong bối cảnh giá vàng tăng.

Theo đó, MBS dự báo tỷ giá trung bình năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 26.600 – 26.750 VND/USD, phản ánh mức tăng 4,5% - 5% so với đầu năm.