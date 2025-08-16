Chứng khoán đối diện sức ép tỷ giá những tháng cuối năm

Mặc dù được hỗ trợ bởi nhiều động lực, thị trường chứng khoán vẫn đối diện với một số rủi ro như tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng và neo ở mức cao, cùng với áp lực lạm phát từ giá vật liệu xây dựng, y tế và điện nước tăng có thể gây áp lực lên mặt bằng lãi suất trong trung hạn.

Agriseco vừa có cập nhật cơ hội đầu từ trên thị trường chứng khoán những tháng cuối năm trong đó nhấn mạnh kinh tế vĩ mô 7 tháng 2025 duy trì đà tăng trưởng đồng đều nhờ các động lực chính: Giải ngân đầu tư công đạt 40,7% kế hoạch năm, cao hơn cùng kỳ, góp phần kích thích tổng cầu.

Vốn FDI thực hiện đạt mức cao nhất 5 năm, vốn đăng ký và điều chỉnh tăng mạnh, chủ yếu vào chế biến chế tạo; Tiêu dùng nội địa cải thiện và du lịch phục hồi; Sản xuất công nghiệp phục hồi khi chỉ số PMI đạt trên ngưỡng trung tính 50 điểm.

Xuất khẩu lập kỷ lục mới, cán cân thương mại thặng dư trên 10 tỷ USD, cho thấy năng lực cạnh tranh được củng cố. Cân đối vĩ mô ổn định, lãi suất thấp, tỷ giá điều hành linh hoạt tạo dư địa cho sản xuất – kinh doanh.

Theo Nghị quyết 226/NQ-CP, mục tiêu GDP đã điều chỉnh từ 8% lên 8,3 – 8,5%, với kỳ vọng các động lực chính từ đầu tư công, tiêu dùng, chính sách hỗ trợ khu vực tư nhân và FDI sẽ tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động tỷ giá và rủi ro thương mại toàn cầu vẫn cần được theo dõi trong nửa cuối năm.

Số liệu tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi tạo cơ sở cho kết quả kinh doanh các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng các quý tiếp theo, mở ra nhiều cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Thống kê lợi nhuận, các doanh nghiệp trên sàn phục hồi tốt khi 6 tháng đầu năm đã tăng trên 30% so với cùng kỳ 2024. Định hướng tăng trưởng tín dụng 2025 ở mức 16% sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

Chính sách vĩ mô ổn định với mục tiêu GDP điều chỉnh tăng từ 8% lên 8,3 – 8,5%, lạm phát kiểm soát ở mức 4,5% sẽ là tiền đề giúp thị trường chứng khoán duy trì tăng trưởng bền vững trong năm 2025. Việc ổn định mặt bằng lãi suất, điều hành tỷ giá linh hoạt và hỗ trợ thanh khoản góp phần củng cố niềm tin thị trường.

Đầu tư công sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 8,3 – 8,5%. Tiến độ giải ngân đầu tư công đang tăng tốc kỳ vọng sẽ giúp nhóm cổ phiếu xây dựng, vật liệu xây dựng hưởng lợi. Đồng thời nhóm bất động sản được hưởng lợi gián tiếp từ các dự án đầu tư công đang triển khai liên quan hạ tầng.

Khối tiêu dùng – bán lẻ tiếp tục được hưởng lợi từ đà phục hồi của cầu nội địa, đặc biệt trong bối cảnh thu nhập dần cải thiện và niềm tin tiêu dùng tăng trở lại. Nhóm cổ phiếu bán lẻ điện máy, thực phẩm – đồ uống, và chuỗi bán lẻ thiết yếu có tiềm năng tăng trưởng khi doanh thu nội địa khởi sắc và biên lợi nhuận dần cải thiện nhờ giá đầu vào ổn định.

Bên cạnh đó, ngành du lịch ghi nhận tăng trưởng mạnh nhờ lượng khách quốc tế và nội địa gia tăng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hàng không, khách sạn, dịch vụ du lịch hưởng lợi trong chu kỳ phục hồi tiêu dùng và dịch vụ.

Hoạt động thương mại quốc tế tăng tốc với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 16% so với cùng kỳ 2024 khi các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ trước thời điểm áp thuế đối ứng. Kỳ vọng sẽ giúp các nhóm cổ phiếu liên quan như logistics, cảng biển hưởng lợi từ khi lưu lượng hàng hóa qua các cảng gia tăng.

Việc Việt Nam đạt được thỏa thuận thuế đối ứng từ với Mỹ (giảm từ 46% xuống 20%) là một bước đi tích cực giúp ổn định thương mại, duy trì niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường Việt Nam. Trong ngắn hạn, thách thức thuế quan vẫn hiện hữu khi thỏa thuận chưa phải cuối cùng. Trong trung và dài hạn, nếu Việt Nam đạt được thỏa thuận, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, kiểm soát rủi ro về xuất xứ, nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ giúp gia tăng xuất khẩu và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao từ các quốc gia Mỹ, Châu Âu.

Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán vẫn đối diện với một số rủi ro như tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng và neo ở mức cao, cùng với áp lực lạm phát từ giá vật liệu xây dựng, y tế và điện nước tăng có thể gây áp lực lên mặt bằng lãi suất trong trung hạn. Điều này dự báo sẽ ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách tiền tệ, tăng trưởng kinh tế và dòng vốn vào thị trường chứng khoán. Đây là yếu tố rủi ro cần lưu ý đối với thị trường chứng khoán.

Tình hình vĩ mô quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, xung đột cục bộ Israel – Iran, chiến cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, rủi ro an toàn chuỗi cung ứng hàng hóa và triển vọng tăng trưởng kém tích cực của các nền kinh tế lớn.