Giới chức Fed tiếp tục bất đồng quan điểm về giảm lãi suất vào tháng 12

Những ngày gần đây, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục đưa ra quan điểm không đồng nhất về việc có nên giảm lãi suất vào tháng tới hay không...

Cuộc tranh cãi này khiến cho triển vọng lãi suất Fed thêm phần bấp bênh và đặt ra thách thức đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell trong việc tạo ra một sự đồng thuận nội bộ về hướng đi của chính sách tiền tệ.

Vào cuối tuần vừa rồi, bà Susan Collins, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, nói rằng bà không thấy có sự cần thiết lớn phải tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Phát biểu bên lề một hội thảo kinh tế vào hôm thứ Bảy, bà Collins - một quan chức có quyền bỏ phiếu về chính sách tiền tệ trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) năm nay - nói rằng hai đợt giảm lãi suất với mức giảm 0,25 điểm phần trăm mỗi lần vào tháng 9 và tháng 10 năm nay đã đưa chính sách tiền tệ về trạng thái chỉ hơi nghiêng một chút theo chiều hướng chống lạm phát.

Trong khi đó, lạm phát ở Mỹ còn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed. Bởi vậy, vị thế chính sách của Fed hiện tại có lẽ đã là phù hợp, bà Collins nhận xét và nhấn mạnh rằng mức tăng trưởng mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ đã hỗ trợ cho sự vững vàng của nền kinh tế.

“Điều kiện tài chính nói chung đang thuận lợi thay vì đặt ra trở ngại. Đó là một môi trường mà tôi thấy là không đặt ra sự cấp thiết phải nới lỏng thêm chính sách tiền tệ”, tờ báo Wall Street Journal dẫn lời bà Collins.

Nhà hoạch định chính sách tiền tệ này tiết lộ rằng bà chưa định sẽ bỏ phiếu như thế nào trong cuộc họp tháng 12, hay liệu bà có phản đối một quyết định giảm lãi suất trong cuộc họp đó hay không.

Đây là quan điểm mà bà Collins đã chia sẻ kể từ sau động thái giảm lãi suất của Fed hôm 29/10, bao gồm trong một bài phát biểu vào đầu tháng 11 này rằng bà nhận thấy “tiêu chuẩn tương đối cao” cho những đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo trong tương lai gần.

Đánh giá đó đã được đưa ra từ trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 9 bị hoãn. Theo báo cáo được công bố vào tuần trước, khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có 119.000 công việc mới trong tháng 9, một con số cao hơn nhiều so với dự báo, nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,1 điểm phần trăm lên mức 4,4%.

Nhận xét về báo cáo việc làm tháng 9, bà Collins nói dữ liệu đó “không đồng nhất, và không làm thay đổi đáng kể quan điểm của tôi về thị trường lao động”.

Tạo ra sự đồng thuận trong nội bộ Fed đang chứng tỏ là một nhiệm vụ ngày càng khó khăn đối với Chủ tịch Powell. Trong cuộc họp tới, ông có thể phải đương đầu với nhiều nhà hoạch định chính sách bất đồng quan điểm, cho dù Fed chọn giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay hay giữ nguyên lãi suất.

Giữa các quan chức Fed đang diễn ra một cuộc tranh cãi về việc đâu là rủi ro lớn hơn đối với nền kinh tế. Một nhóm - bao gồm hai thống đốc được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm là ông Christopher Waller và ông Stephen Miran - nhấn mạnh sự giảm tốc của thị trường lao động, cho rằng Fed cần giảm lãi suất thêm để tránh tình trạng tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh.

Hôm thứ Sáu vừa rồi, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams, một đồng minh thân cận của ông Powell, nhận định điều kiện để giảm lãi suất trong ngắn hạn có thể được đảm bảo. Tuyên bố này khiến các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai tăng mạnh đặt cược vào khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 lên gần 70%, từ mức 25% trước đó trong tuần.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams - Ảnh: Bloomberg.

Nhưng một nhóm khác, chủ yếu là các chủ tịch Fed chi nhánh khu vực, nhưng người có quyền bỏ phiếu luân phiên trong FOMC, cho rằng lạm phát cao dai dẳng mới đang là nguy cơ lớn hơn đối với nền kinh tế.

Trong tháng 9, giá tiêu dùng ở Mỹ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, nối tiếp khoảng thời gian hơn 4 năm lạm phát ở nước này cao hơn so với mục tiêu 2% của Fed. Thực tế này khiến Chủ tịch Fed Kansas Jeff Schmid và Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem thận trọng với việc tiếp tục hạ lãi suất.

Căng thẳng trong FOMC được thể hiện rõ trong biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed được công bố vào tuần vừa rồi. Tuy không nêu tên cụ thể, biên bản cho thấy dường như một số quan chức ủng hộ giảm lãi suất trong lần họp này thực ra đã muốn giữ nguyên lãi suất. Sự chia rẽ đó trong Fed càng gia tăng thêm trước khi ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới bước vào cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2025.

Mức độ đặt cược vào một động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới của Fed đã liên tục biến động trong mấy tuần qua, từ khi ông Powell nói sau cuộc họp tháng 10 rằng không có gì đảm bảo chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 12, cho tới khi ông Williams nói vẫn có thể hạ lãi suất vào tháng 12 vào hôm thứ Sáu vừa rồi.

Một trở ngại lớn đối với Fed trước khi bước vào cuộc họp tháng 12 là việc không có đầy đủ các số liệu thống kê kinh tế chính thức do Chính phủ Mỹ đã đóng cửa trong suốt hơn 6 tuần trước khi mở cửa trở lại gần đây.