Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 16-22/11/2025: Kỳ vọng lãi suất Fed dịch chuyển, căng thẳng thương mại dịu đi

Tuần này, kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp tháng 12 có sự dịch chuyển mạnh mẽ theo cả hai chiều hướng...

Trong khi đó, căng thẳng thương mại toàn cầu dịu đi khi Tổng thống Donald Trump có động thái giảm thuế quan và Ấn Độ nỗ lực để sớm đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Dưới đây là một số thông tin và sự kiện kinh tế thế giới quan trọng trong tuần từ ngày 16-22/11 do VnEconomy điểm lại:

Kỳ vọng lãi suất Fed dịch chuyển

Trong tuần này, kỳ vọng của thị trường lãi suất tương lai về một động thái giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 của Fed có lúc giảm còn 25% do những tín hiệu cứng rắn từ các quan chức Fed cho rằng giảm lãi suất thêm có thể cản trở cuộc chiến chống lạm phát.

Nhưng vào ngày thứ Sáu, mức đặt cược vào việc Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tới lại tăng lên mức 70% do một nhà hoạch định chính sách tiền tệ có ảnh hưởng của ngân hàng trung ương này nói rằng Fed vẫn có thể giảm lãi suất trong ngắn hạn mà không cản trở tiến trình giảm lạm phát về mục tiêu 2%.

Những dấu hiệu giảm căng thẳng trong thương mại toàn cầu

Hôm 20/11, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh dỡ bỏ mức thuế quan 40% đối với một số mặt hàng thực phẩm và nông sản nhập khẩu từ Brazil, gồm thịt bò, cà phê, ca cao và trái cây.

Trước đó, thông tin được giới chức Philippines đưa ra ngày 18/11 cho biết hơn 1 tỷ USD nông sản Philippines xuất khẩu sang Mỹ mỗi năm sẽ không còn chịu thuế quan đối ứng nữa. Đây là một kết quả của việc ông Trump vào tuần trước quyết định miễn thuế quan đối ứng đối với nhiều mặt hàng để giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt trong nước.

Cùng với đó, đàm phán thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ có những tín hiệu khả quan mới. Ấn Độ đã có động thái tăng mua năng lượng Mỹ, như một cách để làm hài lòng Tổng thống Trump nhằm được hạ thuế quan.

Dù vậy, việc thực thi thỏa thuận hòa hoãn thuế quan Mỹ - Trung đang bị nghi ngờ, khi có thông tin nói rằng việc Trung Quốc nhập khẩu đậu tương Mỹ lại rơi vào ngưng trệ.

Thị trường tiền ảo giảm mạnh, vàng và cổ phiếu AI cũng bị bán

Theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com, giá đồng tiền số lớn nhất thế giới bitcoin đã giảm gần 13% trong tuần này, còn dưới 84.000 USD ở thời điểm trưa ngày 22/11 theo giờ Việt Nam, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng định giá cổ phiếu các công ty công nghệ đã bị đẩy lên quá cao và Mỹ có thể tạm dừng giảm lãi suất - hai nguyên nhân chính dẫn tới một làn sóng bán tháo các tài sản đầu cơ.

Cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường chứng khoán Phố Wall đã có một tuần bị nhà đầu tư xả mạnh, dẫn tới mức giảm 2% của chỉ số S&P 500 và 2,7% của chỉ số Nasdaq trong cả tuần.

Giá vàng giảm 0,4% trong tuần này, trong khi chỉ số Dollar Index tăng 0,9%, do biến động kỳ vọng lãi suất Fed.

Tổng thống Trump để ngỏ khả năng trừng phạt những nước giao dịch thương mại với Nga

Các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo một dự luật nhằm trừng phạt các quốc gia mua dầu thô, khí đốt, và các hàng hóa - dịch vụ khác từ Nga, nhằm gây sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến tranh với Ukraine. Dự luật này đã nhận được sự ủng hộ của ông Trump.

Nhưng mặt khác, trong tuần này, Mỹ cũng tái khởi động nỗ lực nhằm đưa Nga và Ukraine tới một thỏa thuận hòa bình. Theo kế hoạch bị rò rỉ, Mỹ đề xuất Ukraine nhường các phần lãnh thổ Crimea, Luhansk và Donetsk cho Nga, đồng thời cam kết không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Kế hoạch cũng nói Kiev sẽ nhận được bảo đảm an ninh “đáng tin cậy”, trong khi quy mô lực lượng vũ trang nước này sẽ bị giới hạn ở mức 600.000 quân.

Giới phân tích tỏ ra nghi ngờ về kế hoạch này, vì những điều kiện đó khó có thể được phía Ukraine chấp nhận.

Cũng trong tuần này, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hai hãng dầu lửa lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil chính thức có hiệu lực. Theo giới chuyên gia, một số lượng lớn dầu Nga có thể bị mắc kẹt trên biển vì các biện pháp trừng phạt này của Mỹ.

EU hạ dự báo tăng trưởng 2026 vì ảnh hưởng của thuế quan

Liên minh châu Âu (EU) nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 trong bối cảnh hoạt động kinh tế duy trì sức chống chịu tốt. Tuy nhiên, thuế quan cao hơn dự kiến từ Mỹ được dự báo sẽ gây sức ép lên triển vọng tăng trưởng năm 2026.

Các nhà kinh tế cho rằng ảnh hưởng của thuế quan đối với kinh tế toàn cầu đến hiện tại là ít hơn dự báo, nhưng ảnh hưởng đó có thể chưa phản ánh hết và có thể kéo dài.

Tài sản Nhật Bản bị bán mạnh đồng loạt

Không chỉ đồng yên bị bán mạnh, mà trái phiếu chính phủ Nhật Bản và cổ phiếu nước này cũng bị nhà đầu tư xả hàng trong những phiên gần đây. Thực tế này được xem như một “phép thử” đối với tân Thủ tướng Sanae Takaichi khi Chính phủ của bà chuẩn bị công bố các biện pháp kích thích kinh tế mới

Tuy nhiên, các số liệu kinh tế Nhật công bố trong tuần này cho thấy nền kinh tế đang vững lên, có thể mở đường cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất trong tháng 12/2025 hoặc tháng 1/2026.

Chính phủ Hà Lan thôi kiểm soát hãng chip thuộc sở hữu Trung Quốc

Các hãng sản xuất ô tô toàn cầu đã có thể “thở phào” khi Chính phủ Hà Lan ngừng can thiệp vào hãng chip Nexperia thuộc sở hữu Trung Quốc. Diễn biến này có khả năng sẽ khép lại cuộc đối đầu căng thẳng giữa Hà Lan và Trung Quốc về Nexperia - vụ việc đã khiến các hãng xe lo lắng suốt thời gian qua vì rủi ro thiếu con chip.

Lời hứa đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ của Thái tử Saudi Arabia bị nghi ngờ

Trong chuyến thăm Washington vào tuần này, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman cam kết đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ và để ngỏ khả năng mua máy bay chiến đấu của Mỹ. Tuy nhiên, giới quan sát tỏ ra hoài nghi về lời hứa đầu tư này, một mặt vì quy mô quá lớn, mặt khác do thiếu các chi tiết cụ thể.