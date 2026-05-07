Thứ Năm, 07/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giới đầu tư toàn cầu chuộng trái phiếu phát hành bằng tiền châu Á

Bình Minh

07/05/2026, 19:31

Thị trường trái phiếu phát hành bằng các đồng tiền châu Á đang nổi lên như một điểm sáng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh do cuộc chiến tranh Mỹ - Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Sự bất định đã thúc đẩy các nhà đầu tư và doanh nghiệp tìm kiếm các lựa chọn an toàn hơn, giảm thiểu rủi ro liên quan đến đồng USD.

Theo tờ báo Nikkei Asia, trong những năm gần đây, các nhà đầu tư trái phiếu toàn cầu đã gia tăng đầu tư vào trái phiếu bằng các đồng tiền châu Á, như một phần của chiến lược đa dạng hóa danh mục. Xu hướng này đã tăng tốc kể từ khi xung đột tại Iran bùng nổ vào ngày 28/2 khiến giá dầu tăng vọt, thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ chao đảo và kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao.

Dữ liệu từ Dealogic cho thấy các thị trường phát triển ở châu Á như Australia, Hồng Kông và Singapore đang ghi nhận khối lượng phát hành trái phiếu đạt mức cao kỷ lục trong nhiều năm.

Bà Belinda Liao, quản lý danh mục đầu tư thu nhập cố định châu Á tại công ty Fidelity International, cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến sự suy giảm phát hành trái phiếu USD từ khu vực này, khi các nhà phát hành trái phiếu có xu hướng ưa chuộng đồng tiền trong khu vực cũng như khám phá các loại tiền tệ khác. Nguyên nhân là lãi suất USD cao hơn và sự biến động gia tăng trong lợi suất trái phiếu Mỹ”.

Một ví dụ điển hình là công ty vận hành tàu điện ngầm Hồng Kông MTR đã phát hành hai đợt trái phiếu xanh kỳ hạn 5 năm và 12 năm với tổng trị giá 2 tỷ đôla Australia (tương đương 710 triệu USD) vào tháng 1. Đây là lần đầu tiên MRT phát hành trái phiếu bằng đồng tiền này. Tiếp theo đó là một thương vụ trị giá 18,9 tỷ đôla Hồng Kông (2,4 tỷ USD) vào tháng 4.

Các tổ chức phát hành quốc tế cũng đã có những đợt phát hành trái phiếu bằng đồng đôla Hồng Kông, tạo ra một cú huých hiếm hoi cho thị trường trái phiếu nội tệ còn non trẻ của thành phố này. Ngân hàng Thế giới (WB) đã phát hành trái phiếu phát triển bền vững trị giá 8 tỷ đôla Hồng Kông vào tháng 4, trong khi Ngân hàng Phát triển châu Phi đã bán một đợt trái phiếu 3 tỷ đôla Hồng Kông một tháng trước đó.

Trái phiếu định giá bằng đồng đôla Hồng Kông do các tổ chức phát hành nước ngoài bán ra, được gọi là "trái phiếu wonton", đã thu hút sự chú ý khi các nhà đầu tư coi thị trường này là nơi trú ẩn an toàn, được hỗ trợ bởi việc neo giá đồng tiền này với USD và sự cách ly tương đối khỏi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.

Tổng khối lượng phát hành trái phiếu đôla Hồng Kông từ đầu năm đã đạt 13 tỷ đôla Hồng Kông tính đến ngày 30/4, đưa thị trường này trên đà vượt qua tổng khối lượng cả năm 2025 là 15,2 tỷ đôla Hồng Kông - một kỷ lục theo dữ liệu từ Dealogic.

Ông Sage Patel, trưởng bộ phận dữ liệu, định giá và phân tích rủi ro khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty S&P Global Market Intelligence, cho biết: "Một động lực chính của sự tăng trưởng này là lợi thế chi phí của việc phát hành bằng đồng đôla Hồng Kông”.

Lãi suất liên ngân hàng Hồng Kông, một chuẩn lãi suất cho các khoản vay cá nhân và doanh nghiệp, thấp hơn khoảng 70 điểm cơ bản so với lãi suất cho vay qua đêm có bảo đảm (SOFR) - là lãi suất tham chiếu chính cho việc vay bằng USD. "Chênh lệch này cho phép các tổ chức phát hành đạt được chi phí tài chính tổng thể thấp hơn nếu phát hành trái phiếu bằng đôla Hồng Kông, hoặc chuyển từ USD sang đôla Hồng Kông khi có lợi về mặt kinh tế”, ông Patel nói.

Bà Liao từ Fidelity cũng nhận định rằng có nhiều thay đổi tích cực về xếp hạng tín dụng ở châu Á. Các nhà đầu tư tổ chức tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho trái phiếu Mỹ thường ưa chuộng các quốc gia có xếp hạng tín dụng cao hơn. Các thị trường như Singapore và Australia có xếp hạng tín nhiệm ngưỡng cao nhất là ba chữ A, trong khi Hồng Kông được xếp hạng ở mức hai chữ A.

"Xếp hạng tín dụng cao hơn báo hiệu sức mạnh tài chính và sự ổn định tín dụng, trong khi ở Mỹ hoặc châu Âu, thâm hụt tài chính lớn và lạm phát đang dẫn đến nhiều đợt hạ xếp hạng hơn” bà Liao nói thêm.

Đến năm ngoái, cả ba tổ chức xếp hạng lớn đều đã hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Mỹ xuống dưới mức ba chữ A, với lý do mức nợ chính phủ ngày càng tăng và gánh nặng thanh toán lãi suất ngày càng lớn.

Tuy nhiên, thị trường trái phiếu phát hành bằng các đồng tiền châu Á vẫn đang đối mặt với những hạn chế lớn. Ông Patel lưu ý rằng thị trường trái phiếu đôla Hồng Kông chủ yếu do các ngân hàng chi phối và tập trung trong khu vực, hạn chế sự tham gia của các nhà đầu tư toàn cầu do chi phí phòng ngừa rủi ro tiền tệ, thị trường có độ sâu chưa lớn và cơ chế thanh toán phức tạp hơn.

Trên khắp châu Á, các thị trường trái phiếu phát hành bằng các đồng tiền của khu vực cũng đối mặt với những thách thức tương tự. Các ngân hàng chiếm ưu thế trong các giao dịch, thay vì các nhà đầu tư tổ chức, và mức thanh khoản vẫn thấp so với trái phiếu USD được giao dịch thường xuyên hơn, dẫn tới hạn chế mức độ quan tâm rộng rãi của nhà đầu tư.

Ông Patel cho biết: "Sự phụ thuộc phát hành trái phiếu USD đã giảm xuống và có sự chuyển dịch sang phát hành bằng các đồng tiền châu Á. Nhưng… phần lớn việc phát hành vẫn sẽ tập trung vào USD”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng nhà đầu tư cần theo dõi cẩn trọng những tác động mà các cú sốc chuỗi cung ứng do xung đột ở Trung Đông có thể gây ra trong vài tháng tới. “Những tác động đó có ảnh hưởng dây chuyền đến triển vọng kinh tế vĩ mô và giá trái phiếu”, ông nói.

Mối lo lạm phát khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao nhất 28 năm

14:21, 14/04/2026

Mối lo lạm phát khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao nhất 28 năm

Trái phiếu chính phủ Trung Quốc trở thành “hầm trú ẩn” giữa xung đột Mỹ - Iran

07:49, 03/04/2026

Trái phiếu chính phủ Trung Quốc trở thành “hầm trú ẩn” giữa xung đột Mỹ - Iran

Các ngân hàng trung ương nước ngoài bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ

14:35, 01/04/2026

Các ngân hàng trung ương nước ngoài bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ

Từ khóa:

châu á thế giới trái phiếu

Đọc thêm

Moody’s sắp đánh giá tín nhiệm tiền số stablecoin

Moody’s sắp đánh giá tín nhiệm tiền số stablecoin

Moody's, một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới, đang chuẩn bị phát hành đánh giá tín nhiệm đối với tiền số stablecoin, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với các loại tài sản số...

Mỹ xuất khẩu nhiên liệu nhiều kỷ lục

Mỹ xuất khẩu nhiên liệu nhiều kỷ lục

Xuất khẩu nhiên liệu của Mỹ tăng lên mức kỷ lục, khi châu Âu và châu Á phải dựa nhiều hơn vào nguồn cung từ Mỹ để bù đắp thiếu hụt do chiến sự Iran gây ra...

Thị trường tài chính Anh và đồng bảng 10 năm sau Brexit

Thị trường tài chính Anh và đồng bảng 10 năm sau Brexit

Thị trường chứng khoán Anh đã tụt lại đáng kể so với Phố Wall và các thị trường lớn ở châu Âu trong gần một thập kỷ qua...

Nợ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục gần 353 nghìn tỷ USD

Nợ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục gần 353 nghìn tỷ USD

Theo báo cáo Giám sát Nợ Toàn cầu hàng quý do Viện Tài chính Quốc tế (IIF) công bố vào thứ Tư (6/5), nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục gần 353 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 3...

Amsterdam cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch: Các đô thị “tuyên chiến” với lối sống phát thải cao

Amsterdam cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch: Các đô thị “tuyên chiến” với lối sống phát thải cao

Amsterdam vừa trở thành thủ đô đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch và thịt trên hệ thống quảng cáo do thành phố quản lý. Từ quảng cáo xe SUV, vé máy bay giá rẻ tới du thuyền nghỉ dưỡng, nhiều đô thị lớn trên thế giới đang mở thêm một mặt trận chống biến đổi khí hậu: kiểm soát quảng cáo thúc đẩy tiêu dùng phát thải carbon cao...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng

Tài chính

2

Blog chứng khoán: Đẩy trụ vượt đỉnh, thị trường khó bùng nổ

Chứng khoán

3

Truy tố 29 bị can sản xuất sữa giả, vi phạm kế toán gây thiệt hại về thuế 100 tỷ đồng

Dân sinh

4

Thuốc lá lậu khiến ngân sách Nhà nước thất thu 5.000 - 6.000 tỷ đồng/năm

Thị trường

5

VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng đem lại 65 triệu USD qua 9 mùa giải

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy