Giới đầu tư toàn cầu chuộng trái phiếu phát hành bằng tiền châu Á

Thị trường trái phiếu phát hành bằng các đồng tiền châu Á đang nổi lên như một điểm sáng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh do cuộc chiến tranh Mỹ - Iran...

Sự bất định đã thúc đẩy các nhà đầu tư và doanh nghiệp tìm kiếm các lựa chọn an toàn hơn, giảm thiểu rủi ro liên quan đến đồng USD.

Theo tờ báo Nikkei Asia, trong những năm gần đây, các nhà đầu tư trái phiếu toàn cầu đã gia tăng đầu tư vào trái phiếu bằng các đồng tiền châu Á, như một phần của chiến lược đa dạng hóa danh mục. Xu hướng này đã tăng tốc kể từ khi xung đột tại Iran bùng nổ vào ngày 28/2 khiến giá dầu tăng vọt, thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ chao đảo và kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao.

Dữ liệu từ Dealogic cho thấy các thị trường phát triển ở châu Á như Australia, Hồng Kông và Singapore đang ghi nhận khối lượng phát hành trái phiếu đạt mức cao kỷ lục trong nhiều năm.

Bà Belinda Liao, quản lý danh mục đầu tư thu nhập cố định châu Á tại công ty Fidelity International, cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến sự suy giảm phát hành trái phiếu USD từ khu vực này, khi các nhà phát hành trái phiếu có xu hướng ưa chuộng đồng tiền trong khu vực cũng như khám phá các loại tiền tệ khác. Nguyên nhân là lãi suất USD cao hơn và sự biến động gia tăng trong lợi suất trái phiếu Mỹ”.

Một ví dụ điển hình là công ty vận hành tàu điện ngầm Hồng Kông MTR đã phát hành hai đợt trái phiếu xanh kỳ hạn 5 năm và 12 năm với tổng trị giá 2 tỷ đôla Australia (tương đương 710 triệu USD) vào tháng 1. Đây là lần đầu tiên MRT phát hành trái phiếu bằng đồng tiền này. Tiếp theo đó là một thương vụ trị giá 18,9 tỷ đôla Hồng Kông (2,4 tỷ USD) vào tháng 4.

Các tổ chức phát hành quốc tế cũng đã có những đợt phát hành trái phiếu bằng đồng đôla Hồng Kông, tạo ra một cú huých hiếm hoi cho thị trường trái phiếu nội tệ còn non trẻ của thành phố này. Ngân hàng Thế giới (WB) đã phát hành trái phiếu phát triển bền vững trị giá 8 tỷ đôla Hồng Kông vào tháng 4, trong khi Ngân hàng Phát triển châu Phi đã bán một đợt trái phiếu 3 tỷ đôla Hồng Kông một tháng trước đó.

Trái phiếu định giá bằng đồng đôla Hồng Kông do các tổ chức phát hành nước ngoài bán ra, được gọi là "trái phiếu wonton", đã thu hút sự chú ý khi các nhà đầu tư coi thị trường này là nơi trú ẩn an toàn, được hỗ trợ bởi việc neo giá đồng tiền này với USD và sự cách ly tương đối khỏi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.

Tổng khối lượng phát hành trái phiếu đôla Hồng Kông từ đầu năm đã đạt 13 tỷ đôla Hồng Kông tính đến ngày 30/4, đưa thị trường này trên đà vượt qua tổng khối lượng cả năm 2025 là 15,2 tỷ đôla Hồng Kông - một kỷ lục theo dữ liệu từ Dealogic.

Ông Sage Patel, trưởng bộ phận dữ liệu, định giá và phân tích rủi ro khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty S&P Global Market Intelligence, cho biết: "Một động lực chính của sự tăng trưởng này là lợi thế chi phí của việc phát hành bằng đồng đôla Hồng Kông”.

Lãi suất liên ngân hàng Hồng Kông, một chuẩn lãi suất cho các khoản vay cá nhân và doanh nghiệp, thấp hơn khoảng 70 điểm cơ bản so với lãi suất cho vay qua đêm có bảo đảm (SOFR) - là lãi suất tham chiếu chính cho việc vay bằng USD. "Chênh lệch này cho phép các tổ chức phát hành đạt được chi phí tài chính tổng thể thấp hơn nếu phát hành trái phiếu bằng đôla Hồng Kông, hoặc chuyển từ USD sang đôla Hồng Kông khi có lợi về mặt kinh tế”, ông Patel nói.

Bà Liao từ Fidelity cũng nhận định rằng có nhiều thay đổi tích cực về xếp hạng tín dụng ở châu Á. Các nhà đầu tư tổ chức tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho trái phiếu Mỹ thường ưa chuộng các quốc gia có xếp hạng tín dụng cao hơn. Các thị trường như Singapore và Australia có xếp hạng tín nhiệm ngưỡng cao nhất là ba chữ A, trong khi Hồng Kông được xếp hạng ở mức hai chữ A.

"Xếp hạng tín dụng cao hơn báo hiệu sức mạnh tài chính và sự ổn định tín dụng, trong khi ở Mỹ hoặc châu Âu, thâm hụt tài chính lớn và lạm phát đang dẫn đến nhiều đợt hạ xếp hạng hơn” bà Liao nói thêm.

Đến năm ngoái, cả ba tổ chức xếp hạng lớn đều đã hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Mỹ xuống dưới mức ba chữ A, với lý do mức nợ chính phủ ngày càng tăng và gánh nặng thanh toán lãi suất ngày càng lớn.

Tuy nhiên, thị trường trái phiếu phát hành bằng các đồng tiền châu Á vẫn đang đối mặt với những hạn chế lớn. Ông Patel lưu ý rằng thị trường trái phiếu đôla Hồng Kông chủ yếu do các ngân hàng chi phối và tập trung trong khu vực, hạn chế sự tham gia của các nhà đầu tư toàn cầu do chi phí phòng ngừa rủi ro tiền tệ, thị trường có độ sâu chưa lớn và cơ chế thanh toán phức tạp hơn.

Trên khắp châu Á, các thị trường trái phiếu phát hành bằng các đồng tiền của khu vực cũng đối mặt với những thách thức tương tự. Các ngân hàng chiếm ưu thế trong các giao dịch, thay vì các nhà đầu tư tổ chức, và mức thanh khoản vẫn thấp so với trái phiếu USD được giao dịch thường xuyên hơn, dẫn tới hạn chế mức độ quan tâm rộng rãi của nhà đầu tư.

Ông Patel cho biết: "Sự phụ thuộc phát hành trái phiếu USD đã giảm xuống và có sự chuyển dịch sang phát hành bằng các đồng tiền châu Á. Nhưng… phần lớn việc phát hành vẫn sẽ tập trung vào USD”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng nhà đầu tư cần theo dõi cẩn trọng những tác động mà các cú sốc chuỗi cung ứng do xung đột ở Trung Đông có thể gây ra trong vài tháng tới. “Những tác động đó có ảnh hưởng dây chuyền đến triển vọng kinh tế vĩ mô và giá trái phiếu”, ông nói.