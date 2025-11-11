“Giới thiệu bạn - Quà vô hạn” cùng hoa hồng tới 70% tại Chứng khoán KIS

Thị trường chứng khoán đang chứng kiến sự gia tăng về số lượng nhà đầu tư cá nhân, mở ra nhiều cơ hội để vừa đầu tư hiệu quả, vừa tạo thêm nguồn thu nhập thụ động. Nắm bắt xu hướng đó, Chứng khoán KIS chính thức khởi động chương trình “Giới thiệu bạn – Quà vô hạn”, diễn ra từ 22/10 đến 28/11/2025, dành cho toàn bộ khách hàng cá nhân trên toàn quốc.

Theo đại diện Chứng khoán KIS, chương trình nhằm khuyến khích khách hàng cùng phát triển cộng đồng nhà đầu tư năng động, thông qua việc chia sẻ cơ hội đầu tư với người thân và bạn bè. Mỗi lượt giới thiệu mở tài khoản thành công qua eKYC, người giới thiệu sẽ nhận ngay 50.000 đồng vào tài khoản chứng khoán.

Đặc biệt, người giới thiệu còn được nhận tới 70% hoa hồng từ phí giao dịch của khách hàng được giới thiệu, mở ra cơ hội tạo nguồn thu nhập thụ động bền vững. Đây là mức chi trả hoa hồng hiếm có trên thị trường, thể hiện nỗ lực của KIS trong việc mang lại lợi ích song hành giữa công ty và nhà đầu tư.

Không chỉ người giới thiệu được nhận thưởng, người mở tài khoản mới trong thời gian diễn ra chương trình cũng nhận được gói ưu đãi giá trị lên tới 350.000 đồng. Cụ thể, mỗi khách hàng mở tài khoản thành công sẽ được tặng ngay 20.000 đồng tiền mặt, nhận thêm cổ phiếu "Hot" trị giá tới 250.000 đồng khi tham gia Vòng quay chứng sỹ – Mùa 4, và nhận thêm 86.000 đồng “phát lộc” khi phát sinh giao dịch từ 2 triệu đồng. Chỉ với 3 phút hoàn tất định danh eKYC, khách hàng có thể mở tài khoản trực tuyến, kích hoạt giao dịch và nhận thưởng sau tối đa 7 ngày làm việc.

Cách tham gia chương trình hoàn toàn đơn giản, người giới thiệu chỉ cần gửi mã tài khoản chứng khoán cá nhân (Cxxxxxx) cho bạn bè, người được giới thiệu nhập mã này tại mục “ID môi giới” khi mở tài khoản trực tuyến. Sau khi tài khoản được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận hợp lệ và hoàn tất ký hợp đồng điện tử, Chứng khoán KIS sẽ tự động chuyển tiền thưởng cho cả hai bên vào tiểu khoản M1. Đặc biệt, chương trình không giới hạn số lần giới thiệu, giúp khách hàng có thể mở rộng mạng lưới và gia tăng thu nhập.

Song song với ưu đãi tài chính, nền tảng công nghệ hiện đại cũng là điểm cộng giúp KIS được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Ứng dụng giao dịch iKIS được thiết kế thân thiện, bảo mật cao, tích hợp các công cụ hỗ trợ đầu tư toàn diện: từ phân tích kỹ thuật, theo dõi danh mục, đến cập nhật tin tức thị trường theo thời gian thực. Ngoài ra, khách hàng còn được tư vấn đầu tư 1:1 từ đội ngũ chuyên gia, giúp tối ưu danh mục phù hợp với mục tiêu tài chính cá nhân.

Tư nay đến hết ngày 28/11/2025, nhà đầu tư quan tâm có thể nhanh chóng đăng ký mở tài khoản tại website hoặc ứng dụng iKIS để tham gia chương trình “Giới thiệu bạn - Quà vô hạn”. Với tinh thần “Giới thiệu là nhận quà – Đầu tư là sinh lời”, Chứng khoán KIS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc mang đến trải nghiệm đầu tư an toàn, linh hoạt, thông minh và cùng khách hàng kiến tạo tương lai tài chính bền vững.

* Để biết thông tin chi tiết về chương trình, nhà đầu tư có thể truy cập website chính thức của Chứng khoán KIS (https://kisvn.vn/ca-nhan/gioi-thieu-ban/)