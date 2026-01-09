Xoay trụ thành công, VN-Index giữ sắc xanh, khối ngoại lại đổ vốn ào ạt

Mặc dù độ rộng sàn HoSE chiều nay còn tệ hơn buổi sáng nhưng khả năng giữ nhịp của nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn trở thành “mốc neo” ổn định cho VN-Index. Dòng tiền khối ngoại mua ấn tượng là yếu tố hỗ trợ tích cực khi đảo chiều vào ròng hơn 1.500 tỷ…

Chỉ số đóng cửa tăng 0,67% tương đương +12,34 điểm với 107 mã tăng/219 mã giảm. Điểm số này thậm chí tích cực hơn phiên sáng khi VN-Index chỉ tăng 0,04% với 117 mã tăng/191 mã giảm.

Khác biệt đến từ sức mạnh của các cổ phiếu trụ. Chiều nay loạt cổ phiếu ngân hàng lớn đã thể hiện sức mạnh khá ấn tượng, bù đắp hoàn toàn cho nhóm Vin. Chỉ số VN30 đóng cửa còn giảm 0,38% với 12 mã tăng/17 mã giảm, cũng khá hơn buổi sáng (giảm 0,47%) dù độ rộng kém hơn (12 mã tăng/14 mã giảm).

BID là cổ phiếu ấn tượng nhất, ngay khi bước vào phiên chiều đã tăng như vũ bão. Đến khoảng 2h05 giá đã chạm tới mức trần. Cổ phiếu này sau đó được quét sạch dư bán và chặn mua khối lượng lớn. Chốt phiên BID tăng 6,97% và còn dư tới 2,84 triệu cổ. Thanh khoản của BID riêng chiều nay đạt 579,7 tỷ đồng và cả phiên là 1.037 tỷ đồng. VCB – cổ phiếu lớn nhất nhóm ngân hàng – chiều nay cũng bay cao thêm 2,41% so với giá chốt buổi sáng, thanh khoản cao choáng váng 1.279 tỷ đồng. Đóng cửa VCB tăng 6,75% với 2.174 tỷ đồng. CTG – cổ phiếu lớn thứ 3 trong nhóm – chiều nay xuất hiện giao dịch gần 1.087 tỷ đồng và giá tăng thêm 4,22%. Chốt phiên CTG tăng 6,68% với 1.552 tỷ đồng. MBB là cổ phiếu ngân hàng khác chiều nay có thanh khoản ngàn tỷ, giá cũng tăng thêm 1,68%, chốt phiên tăng 2,63% với 1.795 tỷ đồng.

Loạt cổ phiếu ngân hàng lớn cực mạnh và nhận được dòng tiền khổng lồ đã tạo không khí sôi động nổi bật giữa bối cảnh khá nhiều cổ phiếu khác bị bán hạ giá. Thậm chí ngay trong nhóm ngân hàng cũng có sự phân hóa lớn: Toàn bộ 27 mã nhóm này trên các sàn thì chỉ 6 mã tăng nhưng đều là các mã lớn và tăng rất mạnh. Phía giảm có VPB lao dốc tới 3,42%, STB giảm 3,18%, HDB giảm 3,13%. Có thể thấy khối ngân hàng có vốn nhà nước tách biệt hoàn toàn so với khối ngân hàng tư nhân.

Trong diễn biến phân hóa này, VN-Index được hưởng lợi vì các ngân hàng nhà nước đều có vốn hóa rất lớn. Chỉ 3 cổ phiếu hàng đầu là VCB, BID và CTG đã đem về tới hơn 16 điểm. Nhóm này đã thay thế kịp thời các cổ phiếu Vin suy yếu: VIC giảm 0,34%, VPL giảm 1,06%, VRE giảm 2,51%. Thậm chí, khả năng bù đắp còn kéo lại gần hết điểm số mất đi từ các blue-chips khác như VNM giảm 1,93%, MSN giảm 2,3%, VJC giảm 2,12%, MWG giảm 1,71%... Điều này giúp VN30-Index thậm chí còn tốt hơn phiên sáng dù độ rộng kém hơn.

Từ góc độ thanh khoản, dòng tiền đang tạo sự phân hóa rất mạnh.

Khả năng xoay trụ ở nhóm vốn hóa lớn đang là cái neo nâng đỡ điểm số, dù tác động lên thị trường chung không thực sự ấn tượng. Độ rộng sàn HoSE vẫn tệ, trong 219 mã đỏ vẫn có 143 mã giảm quá 1%. Tới 33 mã trong số này xuất hiện thanh khoản vượt trăm tỷ đồng, cho thấy sức ép từ bên bán không hề nhỏ. Loạt cổ phiếu bất động sản bị xả rất đáng chú ý: PDR, TCH giảm sàn, DXG giảm 6,06%, DIG giảm 5,88%, KDH giảm 6,23%, NVL giảm 5,64%, HAG giảm 3,49%, VCG giảm 4,03%... và thanh khoản đều từ 200 tỷ đồng trở lên.

Ở nhóm vốn hóa trung bình tới nhỏ, thậm chí 10 mã giảm sàn và khoảng 50 mã khác rơi với biên độ 3% tới 6%. Với số lượng lớn, xác suất nhà đầu tư bị thiệt hại nặng hôm nay là rất cao. Vì vậy việc các trụ ngân hàng tăng nóng vẫn đem lại cảm giác ức chế không khác gì giai đoạn nhóm Vin “một mình một chợ”.

Với mức thanh khoản tương đương hôm qua, HoSE khớp 36.063 tỷ đồng, nhưng hệ số tăng/giảm kém hơn hẳn xác nhận có áp lực bán hạ giá mạnh lên đáng kể. Nhiều cổ phiếu giảm vượt ra khỏi biên độ chốt lời thông thường vì mức giảm thậm chí còn thổi bay cả lợi nhuận mấy phiên trước.

Khả năng nâng đỡ của dòng tiền không thể đạt diện rộng trong bối cảnh áp lực bán lan tràn như vậy. Khoảng 60 mã còn tăng giá từ 1% trở lên thì tầm một phần ba xuất hiện thanh khoản ấn tượng trên trăm tỷ đồng. Ngân hàng dĩ nhiên chiếm các vị trí dẫn đầu. Ngoài ra có BSR tăng 5,91%, GAS tăng 6%, POW tăng 2,86%, PLX tăng 3,61%, GVR tăng 5,16%, CTR tăng 6,91%, BCM tăng 4,11%, VTP tăng 6,99%, PHR tăng 6,85%.

Một điểm sáng đáng chú ý chiều nay là khối ngoại lặp lại quy luật “sáng bán chiều mua”. Giá trị giải ngân mới trên sàn HoSE tăng 42% so với phiên sáng trong khi bán ra giảm 30%. Vị thế ròng đảo ngược thành +1.158,5 tỷ đồng trong khi buổi sáng còn bán ròng gần 354 tỷ. Các cổ phiếu được mua nhiều nhất là VCB +538,3 tỷ, VHM +267,6 tỷ, MBB +239,7 tỷ, BID +223,6 tỷ, CTG +139,7 tỷ, BSR +118,1 tỷ, VIC +110,1 tỷ, TCB +105,6 tỷ, MSN +92,8 tỷ. Phía bán ròng có VIX -197,3 tỷ, GMD +177,5 tỷ, GEX -120,6 tỷ, KDH -120,5 tỷ, VJC -95,8 tỷ.