Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Chứng khoán MB bán giải chấp hơn 2 triệu cổ phiếu DIG của gia đình Chủ tịch công ty

Hà Anh

25/05/2026, 18:58

Số cổ phiếu trên thuộc sở hữu của 3 mẹ con Chủ tịch Hội đồng quản trị DIG gồm: bà Lê Thị Hà Thành, ông Nguyễn Hùng Cường và em gái là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.

CTCP Chứng khoán MB (MBS) vừa thông báo kế hoạch bán giải chấp cổ phiếu DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, MBS dự kiến bán giải chấp cổ phiếu của ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIG với số lượng bán dự kiến là 1.086.500 cổ phiếu, từ ngày 25/5 cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đáp ứng đủ tỷ lệ ký quỹ theo quy định của MBS.

Cùng thời gian trên, MBS cũng bán giải chấp 381.500 cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của bà Lê Thị Hà Thành mẹ ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch DIG.

Trước đó, MBS dự kiến bán giải chấp 715.500 cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp, đồng thời là em gái của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 22/5 cho đến khi bà Huyền hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đáp ứng đủ tỷ lệ ký quỹ theo quy định của MBS.

Được biết, bà Thành đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 1.769.100 cổ phiếu, từ ngày 6/3-11/3/2026 và sau giao dịch bà Thành giảm sở hữu còn hơn 59,7 triệu cổ phiếu, chiếm 7,50%.

Cũng từ 6/3-11/3/2026, ông Hùng Cường bị bán giải chấp 7.883.127 cổ phiếu và giảm sở hữu xuống còn hơn 45,9 triệu cổ phiếu, chiếm 5,77% vốn tại DIG. Còn bà Thanh Huyền bị bán giải chấp 2.235.300 cổ phiếu, từ ngày 9/3-11/3/2025 và giảm sở hữu còn hơn 11,4 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng 1,44% vốn điều lệ DIC Corp.

Mới đây, HĐQT DIG thông qua việc ký nhận chuyển nhượng đối với 03 phần diện tích thương mại dịch vụ tại Block C - Chung cư DIC Phoenix chuyển nhượng từ CTCP Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC (DIC Vision) cho Tập đoàn DIC với giá chuyển nhượng đã bao gồm thuế GTGT là hơn 56,4 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2026, DIC ghi nhận doanh thu thuần giảm 5,41% còn hơn 144,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng hơn 78% từ âm 45,44 tỷ hồi quý 1/2025 nay chỉ còn âm gần 10 tỷ đồng.

Trên BCTC quý 1/2026 của công ty mẹ ghi nhận doanh thu thuần tăng 17,15% đạt hơn 68 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng 66,75% đạt 19,78 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu quý 1 trên BCTC công ty mẹ chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư, doanh thu kinh doanh bất động sản trong kỳ tăng 10,07 tỷ đồng, tương ứng tăng 17,91%; Doanh thu từ cung cấp dịch vụ giảm 58,18 triệu đồng, tương ứng giảm 4,42%. Từ nguyên nhân trên làm cho doanh thu thuần quý 1/2026 tăng 10,01 tỷ đồng - tương ứng tăng 17,15% và lợi nhuận sau thuế tăng 7,95 tỷ đồng tương ứng tăng 66,75% so với cùng kỳ năm trước.

Còn trên Báo cáo tài chính hợp nhất, DIG cho biết ngoài các nguyên nhân biến động chủ yếu như báo cáo tài chính công ty mẹ nêu trên, báo cáo tài chính hợp nhất có thêm các biến động chính như: doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 10,46 tỷ đồng - tương ứng tăng 26,56%, doanh thu bán thành phẩm (vật liệu xây dựng) giảm 26,11 tỷ đồng - tương ứng giảm 100%, doanh thu hoạt động xây lắp tại các công ty con giảm 2,71 tỷ đồng - tương ứng giảm 8,96%. Do đó, doanh thu thuần trên báo cáo hợp nhất quý 1/2026 giảm 8,27 tỷ đồng - tương ứng giảm 5,41% và lợi nhuận sau thuế tăng 35,53 tỷ đồng - tương ứng tăng 78,2% so với cùng kỳ năm trước.

