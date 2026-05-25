Kết nối cộng đồng Web3 với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng

Ngày 25/5 tại Risemount Premier Resort Đà Nẵng, đã diễn ra Hội nghị Nhà phát triển Web3 năm 2026 (Web3 Builders' Summit: LFBUIDL 2026 - Tên viết tắt: W3BS) - là cấu phần Web3 chính thức của Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng (DAVAS) 2026 - sự kiện thường niên do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức...

Theo Ban tổ chức, W3BS được sqrDAO - cộng đồng nhà phát triển Web3 hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á - phối hợp tổ chức cùng hai đối tác chiến lược là Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵn (DISSC) và Lisk.

W3BS 2026 diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái công nghệ số của Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính cấu trúc. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/NQ-CP về khung pháp lý thử nghiệm thị trường tài sản mã hoá giai đoạn 2026–2030 và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC Đà Nẵng) chính thức đi vào hoạt động, W3BS 2026 là hội nghị đầu tiên do cộng đồng Web3 tổ chức trong khuôn khổ chính sách mới này. Sự kiện đặt mục tiêu kết nối nhà phát triển Web3, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư trong và ngoài nước với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.

Tại hội nghị, ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng khẳng định: Việt Nam đang có những bước chuyển mạnh mẽ trong định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Từ Chiến lược quốc gia về blockchain đến năm 2030, đến Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, có thể thấy khung chính sách cho các lĩnh vực công nghệ mới đang từng bước được hoàn thiện theo hướng cởi mở hơn, linh hoạt hơn và tiệm cận với xu thế phát triển toàn cầu.

Theo ông Phong, Đà Nẵng xác định công nghệ số, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức là động lực phát triển chiến lược của Thành phố trong giai đoạn mới. Trong đó, blockchain, Web3, trí tuệ nhân tạo và tài sản số là những lĩnh vực có tiềm năng tạo ra các mô hình kinh doanh, phương thức quản trị và hệ sinh thái kinh tế hoàn toàn mới trong tương lai.

Ông Phong cho rằng Đà Nẵng hiện đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các lĩnh vực công nghệ mới. Thành phố có môi trường sống năng động, hạ tầng số và viễn thông phát triển đồng bộ, cộng đồng startup công nghệ tăng trưởng nhanh, cùng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đến từ các trường đại học kỹ thuật, công nghệ thông tin hàng đầu khu vực miền Trung.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Ngô Anh Văn.

Bên cạnh đó, với các cơ chế đặc thù được Quốc hội cho phép triển khai; định hướng xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm vi mạch bán dẫn và AI của khu vực, Đà Nẵng đang có cơ hội lớn để thử nghiệm các mô hình công nghệ và tài chính mới theo hướng kiểm soát rủi ro nhưng vẫn khuyến khích đổi mới sáng tạo. Thành phố đang chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho blockchain, tài sản số và các mô hình kinh doanh mới; đồng thời từng bước hình thành môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi và an toàn hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà phát triển công nghệ.

“Chúng tôi tin rằng, công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi có những con người dấn thân để xây dựng và phát triển nó. Vì vậy, tinh thần của Web3 Builders’ Summit năm nay cũng rất phù hợp với định hướng mà Đà Nẵng đang theo đuổi, đó là lấy cộng đồng builder - các kỹ sư, lập trình viên, nhà sáng lập startup công nghệ - làm hạt nhân phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thông qua hội nghị lần này, chúng tôi kỳ vọng các builder sẽ có thêm cơ hội kết nối với cơ quan quản lý, quỹ đầu tư, chuyên gia công nghệ và các đối tác quốc tế để cùng chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển các dự án có giá trị thực tiễn”, ông Phong nhấn mạnh.

Nhà sáng lập sqrDAO Phạm Bảo Long chia sẻ: "Hệ sinh thái Web3 tại Việt Nam đang chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng khi hạ tầng thể chế đang dần được định hình. Những “builder” (nhà phát triển) trong giai đoạn tiếp theo cần am hiểu cùng lúc ba yếu tố – chính sách, hạ tầng kỹ thuật và dòng vốn, để có thể xây dựng sản phẩm và tăng trưởng trong dài hạn cùng thị trường. W3BS chính là nơi để họ gặp gỡ, kết nối, trao đổi kinh nghiệm với nhau và với hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp tại Đà Nẵng. Đây cũng là cơ hội giúp thành phố ghi dấu ấn như một điểm đến lý tưởng dành cho chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài khi bắt đầu xây dựng từ Việt Nam".

Luận điểm trên cũng chính là trọng tâm của khung chương trình Hội nghị ngày 25/5. Phiên sáng đặt nền móng chiến lược và chính sách, nơi các founder gặp gỡ những người đang định hình khung pháp lý tài sản số tại Việt Nam. Phiên chiều chuyển sang thuyết trình công nghệ và showcase dự án, nơi các đội ngũ đang xây hạ tầng được giới thiệu cùng với các founder đang triển khai sản phẩm.

Hội nghị tập trung vào ba nhóm chủ đề chính gồm: Hạ tầng Web3 Việt Nam; Tương lai của tiền tệ và Stablecoin; Mã hoá tài sản và RWA). Song song với các phiên thảo luận chuyên đề, W3BS 2026 còn diễn ra các phiên tranh luận ngắn (Lightning Debate) xoay quanh những chủ đề đang được cộng đồng phát triển Web3 quan tâm như: Stablecoin so với hệ thống ngân hàng truyền thống, lợi suất RWA so với lợi suất DeFi-native, và bảo mật AI x Web3.

Ngoài ra còn có phiên thuyết trình mang đến những dự án được ươm tạo theo định hướng thị trường: Hạ tầng tài chính onchain, Consumer app cho các thị trường mới, và Công nghệ AI-Native cùng chủ quyền dữ liệu.