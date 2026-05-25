Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Kết nối cộng đồng Web3 với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng

Ngô Anh Văn

25/05/2026, 19:00

Ngày 25/5 tại Risemount Premier Resort Đà Nẵng, đã diễn ra Hội nghị Nhà phát triển Web3 năm 2026 (Web3 Builders' Summit: LFBUIDL 2026 - Tên viết tắt: W3BS) - là cấu phần Web3 chính thức của Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng (DAVAS) 2026 - sự kiện thường niên do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức...

Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng Lê Sơn Phong phát biểu tại hội nghị - :Ảnh Ngô Anh Văn.
Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng Lê Sơn Phong phát biểu tại hội nghị - :Ảnh Ngô Anh Văn.

Theo Ban tổ chức, W3BS được sqrDAO - cộng đồng nhà phát triển Web3 hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á - phối hợp tổ chức cùng hai đối tác chiến lược là Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵn (DISSC) và Lisk.

W3BS 2026 diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái công nghệ số của Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính cấu trúc. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/NQ-CP về khung pháp lý thử nghiệm thị trường tài sản mã hoá giai đoạn 2026–2030 và Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC Đà Nẵng) chính thức đi vào hoạt động, W3BS 2026 là hội nghị đầu tiên do cộng đồng Web3 tổ chức trong khuôn khổ chính sách mới này. Sự kiện đặt mục tiêu kết nối nhà phát triển Web3, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư trong và ngoài nước với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.

Tại hội nghị, ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng khẳng định: Việt Nam đang có những bước chuyển mạnh mẽ trong định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Từ Chiến lược quốc gia về blockchain đến năm 2030, đến Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, có thể thấy khung chính sách cho các lĩnh vực công nghệ mới đang từng bước được hoàn thiện theo hướng cởi mở hơn, linh hoạt hơn và tiệm cận với xu thế phát triển toàn cầu.

Theo ông Phong, Đà Nẵng xác định công nghệ số, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức là động lực phát triển chiến lược của Thành phố trong giai đoạn mới. Trong đó, blockchain, Web3, trí tuệ nhân tạo và tài sản số là những lĩnh vực có tiềm năng tạo ra các mô hình kinh doanh, phương thức quản trị và hệ sinh thái kinh tế hoàn toàn mới trong tương lai.

Ông Phong cho rằng Đà Nẵng hiện đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các lĩnh vực công nghệ mới. Thành phố có môi trường sống năng động, hạ tầng số và viễn thông phát triển đồng bộ, cộng đồng startup công nghệ tăng trưởng nhanh, cùng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đến từ các trường đại học kỹ thuật, công nghệ thông tin hàng đầu khu vực miền Trung.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Ngô Anh Văn.
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Ngô Anh Văn.

Bên cạnh đó, với các cơ chế đặc thù được Quốc hội cho phép triển khai; định hướng xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm vi mạch bán dẫn và AI của khu vực, Đà Nẵng đang có cơ hội lớn để thử nghiệm các mô hình công nghệ và tài chính mới theo hướng kiểm soát rủi ro nhưng vẫn khuyến khích đổi mới sáng tạo. Thành phố đang chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho blockchain, tài sản số và các mô hình kinh doanh mới; đồng thời từng bước hình thành môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi và an toàn hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà phát triển công nghệ.

“Chúng tôi tin rằng, công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi có những con người dấn thân để xây dựng và phát triển nó. Vì vậy, tinh thần của Web3 Builders’ Summit năm nay cũng rất phù hợp với định hướng mà Đà Nẵng đang theo đuổi, đó là lấy cộng đồng builder - các kỹ sư, lập trình viên, nhà sáng lập startup công nghệ - làm hạt nhân phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thông qua hội nghị lần này, chúng tôi kỳ vọng các builder sẽ có thêm cơ hội kết nối với cơ quan quản lý, quỹ đầu tư, chuyên gia công nghệ và các đối tác quốc tế để cùng chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển các dự án có giá trị thực tiễn”, ông Phong nhấn mạnh.

Nhà sáng lập sqrDAO Phạm Bảo Long chia sẻ: "Hệ sinh thái Web3 tại Việt Nam đang chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng khi hạ tầng thể chế đang dần được định hình. Những “builder” (nhà phát triển) trong giai đoạn tiếp theo cần am hiểu cùng lúc ba yếu tố – chính sách, hạ tầng kỹ thuật và dòng vốn, để có thể xây dựng sản phẩm và tăng trưởng trong dài hạn cùng thị trường. W3BS chính là nơi để họ gặp gỡ, kết nối, trao đổi kinh nghiệm với nhau và với hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp tại Đà Nẵng. Đây cũng là cơ hội giúp thành phố ghi dấu ấn như một điểm đến lý tưởng dành cho chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài khi bắt đầu xây dựng từ Việt Nam".

Luận điểm trên cũng chính là trọng tâm của khung chương trình Hội nghị ngày 25/5. Phiên sáng đặt nền móng chiến lược và chính sách, nơi các founder gặp gỡ những người đang định hình khung pháp lý tài sản số tại Việt Nam. Phiên chiều chuyển sang thuyết trình công nghệ và showcase dự án, nơi các đội ngũ đang xây hạ tầng được giới thiệu cùng với các founder đang triển khai sản phẩm.

Hội nghị tập trung vào ba  nhóm chủ đề chính gồm: Hạ tầng Web3 Việt Nam; Tương lai của tiền tệ và Stablecoin; Mã hoá tài sản và RWA). Song song với các phiên thảo luận chuyên đề, W3BS 2026 còn diễn ra các phiên tranh luận ngắn (Lightning Debate) xoay quanh những chủ đề đang được cộng đồng phát triển Web3 quan tâm như: Stablecoin so với hệ thống ngân hàng truyền thống, lợi suất RWA so với lợi suất DeFi-native, và bảo mật AI x Web3.

Ngoài ra còn có phiên thuyết trình mang đến những dự án được ươm tạo theo định hướng thị trường: Hạ tầng tài chính onchain, Consumer app cho các thị trường mới, và Công nghệ AI-Native cùng chủ quyền dữ liệu. 

“Rộng đường” cho doanh nghiệp Blockchain, Web3 Việt Nam

17:13, 25/09/2025

“Rộng đường” cho doanh nghiệp Blockchain, Web3 Việt Nam

Startup Web3 Việt và “tín hiệu đèn xanh” đã bật

09:09, 18/08/2025

Startup Web3 Việt và “tín hiệu đèn xanh” đã bật

Nhiều nhà đầu tư Web3 quốc tế "hội tụ" tại sự kiện Ethereum lớn nhất Việt Nam

10:04, 09/08/2025

Nhiều nhà đầu tư Web3 quốc tế

Từ khóa:

công nghệ Web3 Đà Nẵng Phó giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng sqrDAO W3BS 2026

Đọc thêm

Malaysia có nhà thiết kế chip AI đầu tiên IPO

Malaysia có nhà thiết kế chip AI đầu tiên IPO

Trong nhiều thập kỷ, Malaysia chủ yếu đảm nhiệm các công đoạn hạ nguồn như lắp ráp, kiểm định và đóng gói chip trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu...

Cuộc chiến quyền lực mới giữa Washington và Thung lũng Silicon

Cuộc chiến quyền lực mới giữa Washington và Thung lũng Silicon

Kế hoạch ban hành sắc lệnh hành pháp mới về trí tuệ nhân tạo (AI) của Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ đổ vỡ vào phút chót, sau làn sóng phản đối từ các nhân vật quyền lực trong giới công nghệ Mỹ…

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối

Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực lớn về giao thông, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, thiếu kết nối giữa các nền tảng vận tải ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026 phát hành ngày 25/05/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Hạ tầng số trọng yếu đối mặt đối mặt nhiều thách thức mới từ AI

Hạ tầng số trọng yếu đối mặt đối mặt nhiều thách thức mới từ AI

Trước xu hướng các cuộc tấn công mạng ngày càng có tổ chức cũng như dụng AI để gia tăng mức độ tinh vi, chuyên gia an ninh mạng nhận định hạ tầng số trọng yếu của Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức mới, đòi hỏi chiến lược bảo vệ dài hạn và nâng cao năng lực chống chịu…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phân tầng tiêu chí áp dụng khung tiêu chuẩn ESG theo quy mô doanh nghiệp

Kinh tế xanh

2

Nội dung dài trên YouTube đang là công cụ marketing yêu thích của các thương hiệu

Tiêu & Dùng

3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khoa học cơ bản phải trở thành nền tảng chiến lược của quốc gia

Tiêu điểm

4

Người thất nghiệp được học nghề miễn phí, rút ngắn thời gian chờ hưởng trợ cấp

Dân sinh

5

Blog chứng khoán: Dòng tiền khô kiệt

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy