Lynk & Co: Tái định nghĩa “tăng tốc” trong kỷ nguyên công nghệ

Không chỉ là đi nhanh hơn, “tăng tốc” trong kỷ nguyên mới còn là khả năng thích nghi, kết nối và tạo ra trải nghiệm phù hợp với từng hành trình. Đó cũng là hướng đi mà Lynk & Co đang theo đuổi.

Trong ngành ô tô, nhắc đến “tăng tốc”, người ta thường nghĩ ngay đến khả năng vận hành của một mẫu xe: Khoảng thời gian tăng tốc, những con số về mã lực, mô-men xoắn... Nhưng khi công nghiệp ô tô đã bước vào kỷ nguyên điện hóa và số hóa, khái niệm cũng dần thay đổi. Khả năng tăng tốc không còn là yếu tố khác biệt tuyệt đối như trước. Xe điện có thể đạt mô-men xoắn gần như tức thì, hybrid ngày càng tối ưu hiệu suất vận hành, trong khi nhiều mẫu xe thế hệ mới lại cạnh tranh bằng trải nghiệm và khả năng kết nối.

Trong bối cảnh đó, các thương hiệu cũng phải bắt đầu định hình lại bản sắc thông qua những ưu tiên công nghệ và mục tiêu khách hàng khác nhau. Riêng với Lynk & Co - hãng xe được xem như một trong những “kỳ lân” mới của ngành ô tô Trung Quốc, cách tiếp cận cũng linh hoạt hơn. Thay vì phát triển toàn bộ danh mục sản phẩm xoay quanh một công nghệ, hãng này chọn cách đa dạng hóa hướng đi ngay từ đầu; xây dựng nhiều nền tảng vận hành song song, nơi mỗi mẫu xe dù đều mang DNA đặc trưng nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là một “cá tính công nghệ” riêng.

Đó cũng là cách Lynk & Co đang định nghĩa lại khái niệm “tăng tốc”.

“TĂNG TỐC” KHÔNG CÒN LÀ CHUYỆN CỦA CÔNG SUẤT VÀ TỐC ĐỘ

Điều thú vị là triết lý của Lynk & Co có thể dễ dàng nhận thấy thông qua các sản phẩm hiện hữu của hãng. Ví dụ Lynk & Co 900, mẫu xe đại diện cho xu hướng hybrid thông minh, thiên về trải nghiệm flagship. Lynk & Co 02 cho thấy cách thương hiệu tiếp cận xe điện theo hướng “lifestyle” và cá tính. Hay Lynk & Co 03 là mẫu xe “truyền thống” hơn khi vẫn giữ tinh thần sedan thể thao với cảm giác lái mang DNA 9 lần vô địch TCR (Touring Car Racing) thế giới trong 7 năm.

Ba hệ truyền động khác nhau. Ba nhóm khách hàng khác nhau. Nhưng triết lý cốt lõi phía sau lại khá tương đồng: công nghệ không phải để “phô diễn”, mà để mang đến trải nghiệm phù hợp nhất cho từng kiểu người dùng.

Ở Lynk & Co 900, điều đó thể hiện rất rõ. Đây không đơn thuần là một mẫu SUV hybrid cỡ lớn được bổ sung thêm nhiều công nghệ mới. Cách chiếc xe được phát triển cho thấy Lynk & Co đang nhìn khái niệm “flagship” theo hướng mới hơn. Hệ truyền động EM-P trên xe không chỉ tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu, mà được xây dựng như một nền tảng vận hành đa kịch bản. Xe có thể tự thay đổi giữa chế độ thuần điện, hybrid song song, mở rộng phạm vi hoạt động hay dẫn động trực tiếp tùy điều kiện vận hành.

Cách tiếp cận này phản ánh triết lý của Lynk & Co: Thay vì để người dùng phải xoay xở, chiếc xe chủ động thích nghi với từng hành trình khác nhau. Trong đô thị, Lynk & Co 900 có thể vận hành như một mẫu EV yên tĩnh, mượt mà. Nhưng khi đi đường dài, hệ thống hybrid tự tối ưu hiệu suất để duy trì quãng đường di chuyển và khả năng tăng tốc. Còn ở những tình huống cần sức kéo lớn hoặc di chuyển địa hình nhẹ, hệ thống truyền động lại ưu tiên khả năng kiểm soát và độ ổn định.

Điều đáng nói ở chỗ, Lynk & Co không kể câu chuyện công nghệ theo kiểu truyền thống (nơi thông số kỹ thuật được đưa lên như yếu tố trung tâm); thay vào đó, hãng xem công nghệ như một lớp nền “vô hình” phục vụ cho trải nghiệm. Ca-bin số hóa với chip Snapdragon 8295, hệ điều hành Flyme Auto hay nền tảng hỗ trợ lái sử dụng NVIDIA Orin-X và LiDAR không đơn thuần xuất hiện để tạo ấn tượng về mặt cấu hình. Mọi thứ được sắp xếp để biến chiếc SUV này thành một không gian sống di động đúng nghĩa - nơi người dùng có thể làm việc, nghỉ ngơi, giải trí hoặc di chuyển đường dài với ít cảm giác “đang ở trên xe” hơn trước.

“Điểm chung giữa 900, 02 và 03 không nằm ở hệ truyền động, mà ở cách Lynk & Co dùng công nghệ để kiểm soát trải nghiệm.”

Còn với Lynk & Co 02, hãng xe Trung Quốc lại tiếp cận xe điện theo góc nhìn hoàn toàn mới. Không chỉ tập trung vào phạm vi hoạt động hay khả năng tiết kiệm mà hướng đến thiết kế crossover coupe trẻ trung, “lifestyle”. 02 giống một “món thời trang di động” hơn là chiếc ô tô theo nghĩa quen thuộc.

Thực tế, cách Lynk & Co xây dựng mẫu xe này cũng phản ánh rõ xu hướng mới đang ngày càng rõ nét của ngành ô tô vốn đang trên đà phát triển nhanh: Người dùng chú trọng trải nghiệm và cách chiếc xe thể hiện cá tính chủ nhân hơn thay vì chỉ quan tâm những giá trị cơ bản thường thấy như giá cả, vận hành.

Với Lynk & Co 02, hãng xe Trung Quốc sử dụng thiết kế The Next Day thế hệ mới với tỉ lệ vàng 0,618, giúp tối ưu khí động học, tăng vẻ hiện đại và thời trang của xe. Đồng thời nội thất xe đều được sử dụng vật liệu cao cấp, toàn bộ điểm chạm được bọc vật liệu mềm, kết hợp cùng hệ thống 14 loa Harman Kardon công suất 1.600 W, thể hiện rõ ràng tính “chiều chuộng” khách hàng của mẫu coupe thời trang này.

Và nếu 900 là câu chuyện về khả năng thích nghi đa kịch bản, 02 lại đại diện cho một kiểu “tăng tốc” khác: tốc độ hòa nhập với xu hướng sống hiện đại.

BA CÁ TÍNH CÔNG NGHỆ, MỘT DNA TRẢI NGHIỆM

Một điểm thú vị khác là, trong khi các thương hiệu đang dồn nguồn lực cho xe điện hóa hay xu hướng SUV hóa; Lynk & Co vẫn duy trì mẫu sedan truyền thống Lynk & Co 03, như một phần quan trọng trong bản sắc sản phẩm. Đây cũng là mảnh ghép cho thấy hãng xe này chưa muốn từ bỏ cảm xúc lái, yếu tố từng là giá trị cốt lõi của ngành công nghiệp ô tô trong nhiều thập niên.

Với cấu hình sedan thể thao, hệ dẫn động AWD trên các phiên bản hiệu năng cao cùng nền tảng vận hành chịu ảnh hưởng từ Cyan Racing (trước đây là Polestar Racing - đội đua xe thể thao chính thức của tập đoàn Geely); Lynk & Co 03 mang màu sắc khá khác biệt giữa thời điểm phần lớn thị trường đang phân hóa mạnh.

Nhưng, Lynk & Co cũng không cố biến 03 thành một mẫu xe công nghệ theo kiểu “phô trương”. Hãng sử dụng yếu tô công nghệ nhằm mang lại cảm xúc lái nhiều hơn. Khả năng phản hồi vô-lăng, độ ổn định thân xe hay cảm giác kết nối giữa người lái và mặt đường vẫn là thứ được ưu tiên.

“Lynk & Co không xây dựng sản phẩm quanh một công nghệ duy nhất. Thay vào đó, công nghệ được lựa chọn để phục vụ đúng trải nghiệm người dùng.”

Nhìn tổng thể, định hướng Lynk & Co đang theo đuổi hay ở chỗ, hãng không cố ép toàn bộ danh mục sản phẩm đi theo cùng một công thức. Thay vào đó, mỗi mẫu xe “sinh ra” như một lời giải cho từng nhu cầu trải nghiệm khác nhau.

Đây lại là lợi thế của hãng trong giai đoạn ngành công nghiệp ô tô đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Bởi ở thời điểm mà không ai chắc tương lai tuyệt đối sẽ thuộc về hybrid, EV hay một dạng công nghệ nào khác, khả năng phát triển nhiều nền tảng vận hành song song có thể trở thành chìa khóa giúp thương hiệu thích nghi với thị trường toàn cầu.

Và có lẽ, đó cũng là cách Lynk & Co đang định nghĩa lại “tăng tốc”. Không đơn thuần là đi nhanh hơn, mà là khả năng làm chủ nhiều công nghệ khác nhau để tạo ra trải nghiệm phù hợp nhất cho từng người dùng và từng hành trình.