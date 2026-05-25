Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Gần 115 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2 và quý 3, chủ yếu là bất động sản

Thu Minh

25/05/2026, 18:59

Áp lực đáo hạn trong các quý tới là rất lớn với 42,2 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026 và 73,3 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2026, tập trung ở lĩnh vực bất động sản.

VnEconomy

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán trong đó nhấn mạnh: Sẽ có áp lực đáo hạn trái phiếu lớn và thách thức thanh khoản hệ thống. 

Vấn đề nợ xấu trái phiếu và áp lực thanh toán vẫn là rào cản lớn đối với sự phục hồi bền vững. Tổng giá trị trái phiếu có vấn đề trong quý 1/2026 đạt 12,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 54,6% giá trị tập trung ở nhóm bất động sản và 43,4% thuộc lĩnh vực năng lượng.

Áp lực đáo hạn trong các quý tới là rất lớn với 42,2 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026 và 73,3 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2026, tập trung ở lĩnh vực bất động sản. Điều này đòi hỏi các tổ chức phát hành cần chủ động cân đối dòng tiền hoặc đàm phán với trái chủ để xử lý nghĩa vụ nợ trong thời gian tới.

Về triển vọng lãi suất, khả năng giảm mạnh trong ngắn hạn là rất hạn chế. Mặc dù lãi suất huy động đã có dấu hiệu hạ nhiệt vào đầu quý 2 sau cuộc họp của các ngân hàng thương mại với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhưng dư địa giảm lãi suất vẫn còn hạn chế trong ngắn hạn, khi áp lực thanh khoản dự kiến kéo dài sang quý 2 đi kèm với nhu cầu giải ngân tăng cao và sự phụ thuộc vào nguồn huy động Giấy tờ có giá khiến chi phí vốn khó hạ.

Đối với lãi suất cho vay, do cơ chế truyền dẫn có độ trễ vài tháng, lãi suất cho vay sẽ chưa thể giảm ngay cả khi lãi suất huy động hạ nhiệt. Riêng đối với ngân hàng, lãi suất phát hành trái phiếu hiện đã tiệm cận lợi suất cho vay (trên 7%/năm) cũng sẽ gây áp lực lên biên lợi nhuận của ngân hàng, khi trái phiếu vẫn là kênh huy động vốn trung- dài hạn quan trọng.

Mặt bằng lãi suất biến động đã tác động rõ rệt đến chi phí vốn. Lãi suất phát hành gia tăng so với quý trước ở hai nhóm chính là tổ chức tín dụng (tăng 67,8 điểm cơ bản) và bất động sản (tăng 40,0 điểm cơ bản).

Ở thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu (YTM) bình quân cũng ghi nhận diễn biến tương ứng, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về lãi suất và mức bù rủi ro cần thiết trước áp lực thanh khoản các kỳ hạn gần. Mặt bằng lãi suất biến động đã tác động rõ rệt đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thể hiện qua việc cả lãi suất phát hành và lợi suất giao dịch (YTM) đều gia tăng.

Trong quý 1/2026, các tổ chức phát hành đã phải chấp nhận mức lãi suất phát hành cao hơn khi phát hành trái phiếu, phản ánh chi phí vốn gia tăng trong bối cảnh điều kiện thị trường kém thuận lợi hơn”.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của lãi suất cũng có sự phân hóa. Với các dự án đủ pháp lý đến từ doanh nghiệp có uy tín tốt cùng

mức xếp hạng tín nhiệm cao, việc đàm phán mức biên độ lãi suất thấp hay cấu trúc lãi suất bậc thang vẫn sẽ mang lại ưu thế về chi phí vốn trái phiếu so với lãi vay ngân hàng hiện tại. Đồng thời, một số doanh nghiệp phi tài chính như Transimex, Coteccons, BAF đã bắt đầu tiếp cận kênh phát hành đại chúng, cho thấy tín hiệu về việc đa dạng hóa kênh huy động vốn.

Tổng kết 3 tháng đầu năm 2026, giá trị phát hành trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt 40,3 nghìn tỷ đồng, tăng 60,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hoạt động này đã chậm lại đáng kể so với các quý liền trước.

Quý đầu năm vốn là giai đoạn thấp điểm theo chu kỳ, nhưng năm nay hoạt động phát hành có thể khó bật tăng do lãi suất cao gây nên tâm lí thận trọng của nhà phát hành và nhiều khả năng sẽ làm chậm lại hoạt động phát hành trong các quý tiếp theo.

Về cơ cấu loại hình phát hành, phát hành riêng lẻ vẫn chiếm ưu thế với 64,5% tổng giá trị (gấp 12,0 lần so với cùng kỳ), trong khi phát hành đại chúng chiếm 35,5% (giảm 38,0% so với cùng kỳ). Sau 2 tháng đầu năm phát hành kém sôi nổi, thị trường chỉ thực sự ghi nhận hoạt động trở lại trong tháng 3/2026 với giá trị đạt 31,6 nghìn tỷ đồng.

Một điểm nhấn quan trọng trong quý này là sự trỗi dậy của các doanh nghiệp phi ngân hàng. Nhóm này dẫn dắt giá trị phát hành, đóng góp tới 70,4% tổng giá trị. Trong đó, lĩnh vực bất động sản dẫn đầu với trái phiếu của Marina Center trị giá 10.196 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm và lãi suất bậc thang.

Ngược lại, khối ngân hàng, vốn là nhóm phát hành chính của thị trường, chỉ đóng góp 29,6% giá trị trong quý 1/2026. Nguyên nhân được xác định là do các ngân hàng ưu tiên huy động các kênh ngắn hạn và linh hoạt hơn để đối phó với áp lực thanh khoản thay vì đẩy mạnh phát hành trái phiếu.

Nhiều cổ phiếu chứng khoán tăng 50% từ đầu năm, động lực còn không?

15:44, 25/05/2026

Nhiều cổ phiếu chứng khoán tăng 50% từ đầu năm, động lực còn không?

Thanh khoản cực thấp, khối ngoại xả ròng hơn 2.000 tỷ

15:40, 25/05/2026

Thanh khoản cực thấp, khối ngoại xả ròng hơn 2.000 tỷ

Dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sắp đón thêm 50 tỷ USD từ "siêu sóng" IPO

13:51, 25/05/2026

Dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sắp đón thêm 50 tỷ USD từ

Từ khóa:

Áp lực đáo hạn trái phiếu bất động sản doanh nghiệp phi ngân hàng lãi suất cho vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nợ xấu trái phiếu Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Triển vọng thị trường chứng khoán

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Dòng tiền khô kiệt

Blog chứng khoán: Dòng tiền khô kiệt

Những thông tin hé lộ khá tích cực về triển vọng “chốt” thỏa thuận Mỹ - Iran đã giúp chứng khoán thế giới mạnh lên trong khi giá dầu giảm sâu. Tuy nhiên yếu tố hỗ trợ này đã không thể lôi kéo dòng tiền vào. Đằng sau mức thanh khoản thấp kỷ lục từ tháng 5/2025 là tâm lý ngại rủi ro rất cao.

Nhiều cổ phiếu chứng khoán tăng 50% từ đầu năm, động lực còn không?

Nhiều cổ phiếu chứng khoán tăng 50% từ đầu năm, động lực còn không?

Trong top 20 công ty có dư nợ cho vay lớn nhất, hiện đã có 11 công ty nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng. Điều này phản ánh xu hướng ngành ngân hàng ngày càng mở rộng hiện diện sang lĩnh vực chứng khoán so với giai đoạn 5-10 năm trước.

Thanh khoản cực thấp, khối ngoại xả ròng hơn 2.000 tỷ

Thanh khoản cực thấp, khối ngoại xả ròng hơn 2.000 tỷ

Dòng tiền tiếp tục “teo tóp” trong phiên chiều nay khiến cổ phiếu không thể biến động tốt hơn. Nếu không có chút phục hồi nhẹ ở nhóm trụ, VN-Index không thể được neo ở mức tốt, dù độ rộng còn tệ hơn cả phiên sáng.

AI đang thay đổi cách nhà đầu tư cá nhân giao dịch chứng khoán

AI đang thay đổi cách nhà đầu tư cá nhân giao dịch chứng khoán

Theo tờ báo Nikkei Asia, AI đang bắt đầu thay đổi cách nhà đầu tư cá nhân giao dịch cổ phiếu, khi các công cụ tự động có thể tiếp nhận chiến lược đầu tư và thực hiện giao dịch thay người dùng...

Vì sao tâm lý người Mỹ xuống thấp kỷ lục, chứng khoán Mỹ vẫn thăng hoa?

Vì sao tâm lý người Mỹ xuống thấp kỷ lục, chứng khoán Mỹ vẫn thăng hoa?

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh như thời bong bóng dot-com, tâm lý người tiêu dùng nước này lại tụt xuống mức thấp nhất 70 năm...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phân tầng tiêu chí áp dụng khung tiêu chuẩn ESG theo quy mô doanh nghiệp

Kinh tế xanh

2

Nội dung dài trên YouTube đang là công cụ marketing yêu thích của các thương hiệu

Tiêu & Dùng

3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khoa học cơ bản phải trở thành nền tảng chiến lược của quốc gia

Tiêu điểm

4

Người thất nghiệp được học nghề miễn phí, rút ngắn thời gian chờ hưởng trợ cấp

Dân sinh

5

Blog chứng khoán: Dòng tiền khô kiệt

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy