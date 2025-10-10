Golden Crown Hai Phong chính thức cất nóc, khẳng định vị thế biểu tượng phố Cảng

Ngày 10/10/2025, Golden Crown Hai Phong - toà tháp vương miện vàng, công trình biểu tượng mới của Hải Phòng đã chính thức được cất nóc. Cột mốc này khẳng định tiến độ vượt trội của dự án sau 380 ngày thi công liên tục, không ngừng nghỉ.

TIẾN ĐỘ VƯỢT TRỘI, VỀ ĐÍCH TRƯỚC HẠN

Sau quá trình triển khai thi công khẩn trương, Golden Crown Hai Phong đã hoàn tất phần kết cấu và sẵn sàng cất nóc. Đằng sau tiến độ ấy là nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng ngàn kỹ sư, công nhân, kiến trúc sư cùng đội ngũ quản lý dự án - những con người đã ngày đêm làm việc với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và niềm tự hào, để mỗi hạng mục đều đạt chuẩn mực cao nhất về an toàn và chất lượng.

Đại diện DOJILAND chia sẻ: “Sự kiện cất nóc không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong tiến độ xây dựng, mà còn thể hiện rõ cam kết của DOJILAND: Mang đến giá trị thật, bền vững cho khách hàng và cộng đồng. Golden Crown Hai Phong được định hướng không chỉ là một tòa tháp căn hộ cao cấp, mà còn là biểu tượng mới của thành phố – nơi hội tụ công năng hiện đại, giá trị thẩm mỹ tinh tế và giá trị cộng đồng bền vững".

Tiến độ thần tốc, đồng bộ với kế hoạch đề ra đã củng cố niềm tin của thị trường vào năng lực thi công và cam kết bàn giao của DOJILAND.

Đối với một công trình có yêu cầu cao về chất lượng và thẩm mỹ như Golden Crown Hai Phong, hàng loạt các giải pháp kỹ thuật tiên tiến đã được áp dụng trong quá trình xây dựng như thi công theo phương án Semi Top down, hay công nghệ BIM trong thiết kế và thi công giúp kiểm soát rủi ro, hạn chế sai sót và đảm bảo thi công chính xác đến từng chi tiết.

Song song với đó, bài toán về vật liệu cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Các kiến trúc sư và kỹ sư phải lựa chọn từng loại chất liệu dựa trên độ bền, tính thẩm mỹ, khả năng thích ứng lâu dài. Đặc biệt, để tạo nên mặt ngoài công trình mang phong cách bất động sản kim hoàn, phần phào mặt ngoài các tầng được sử dụng vỏ bê tông cốt sợi thủy tinh (GRC) kỹ thuật tiên tiến nhất, được chế tác vô cùng chính xác, tỉ mỉ.

Để làm nên tốc độ thi công ấn tượng song hành cùng chất lượng vượt trội, một “lá chắn” vững chắc từ hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ cũng được xây dựng. Từng mét khối bê tông, từng thanh thép, từng công đoạn đều được kiểm nghiệm, giám sát và đánh giá nghiêm ngặt.

Công trường luôn hoạt động 3 ca mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ lễ. Với tiến độ thi công 5 ngày/sàn, Golden Crown Hai Phong đã chính thức cất nóc trước thời hạn cam kết 28 ngày.

KIẾN TRÚC KIM HOÀN GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ CẢNG

Tọa lạc tại vị trí siêu đắc địa, ngay nút giao Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng, Golden Crown Hai Phong gồm 40 tầng, nổi bật với chiều cao 160m. Công trình sở hữu kiến trúc đặc sắc nhờ ứng dụng tỷ lệ vàng trong thiết kế, mang đến vẻ đẹp ấn tượng, cuốn hút từ mọi góc độ.

Golden Crown Hai Phong mô phỏng chiếc vương miện vàng khổng lồ, đồng thời còn khéo léo khắc họa hình ảnh hoa phượng – loài hoa biểu tượng của Hải Phòng trong thiết kế. Nét kiến trúc độc đáo vừa góp phần tôn vinh bản sắc địa phương, vừa khẳng định tầm vóc quốc tế, đồng thời mở ra tầm nhìn đắt giá ôm trọn vẻ đẹp của thành phố. Sự cầu toàn của DOJILAND đã thành công biến kỹ thuật xây dựng trở thành nghệ thuật chế tác tỉ mỉ và tinh xảo.

Kiến trúc mặt ngoài của Golden Crown Hai Phong mang giá trị cao về tính thẩm mỹ và biểu tượng.

Song hành cùng kiến trúc biểu tượng, DOJILAND còn dành nhiều tâm huyết đầu tư cho hệ tiện ích Wellness Tech chăm sóc sức khỏe chuyên sâu ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại với tổ hợp Sky Onsen, đường chạy pitch trên cao, bộ đôi bể bơi bốn mùa và bể bơi vô cực, vườn nhiệt đới giữa tầng không… Tất cả được kết nối hài hòa, tạo nên “chuỗi trải nghiệm” xứng tầm không dành cho số đông.

Tại Golden Crown Hai Phong, mỗi căn hộ không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn là không gian truyền cảm hứng, khẳng định phong cách sống tinh tế và là niềm kiêu hãnh của mỗi chủ nhân. Những tiêu chuẩn bàn giao đẳng cấp được chủ đầu tư “may đo” riêng cho khách hàng. Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến “phòng tắm bạc tỷ" với loạt thiết bị xa xỉ: bồn cầu thông minh, bồn tắm sục massage đặt hàng riêng Duravit, vòi sen Rainpowder của Hansgrohe, hay bồn rửa mặt từ Grohe,…

“Dự án không chỉ dừng lại ở việc tạo dựng một công trình hạng sang. Đây là chương mới của bất động sản nghệ thuật kim hoàn – nơi mỗi chi tiết sống đều được chế tác như một kiệt tác độc bản, dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm.”, đại diện DOJILAND nhấn mạnh.

Khi hoàn thành, dự án hứa hẹn trở thành chốn an cư chuẩn mực cho giới thượng lưu Hải Phòng, đồng thời góp phần nâng tầm diện mạo đô thị cảng biển trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Với Golden Crown Hai Phong, DOJILAND tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong phân khúc bất động sản cao cấp.

