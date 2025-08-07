Ngăn chặn gần 7 triệu lượt cài đặt ứng dụng nghi ngờ có mã độc trên Google Play

Nhân Ngày An ninh mạng Việt Nam ngày 6/8, Google phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) công bố những kết quả bước đầu của Chiến dịch Tuyên truyền phòng chống lừa đảo trực tuyến – An toàn hơn, sau hơn một tháng triển khai trên phạm vi toàn quốc (gọi tắt là chiến dịch).

Tính đến tháng 8/2025, chức năng bảo vệ chống gian lận của Google Play đã chặn gần 7 triệu lượt cài đặt các ứng dụng nghi ngờ có mã độc trên 1,6 triệu thiết bị Android. Các kết quả này bao gồm sự ra đời của chuỗi video giáo dục và Cẩm nang chung tay phòng, chống lừa đảo trực tuyến, cùng số liệu thống kê cập nhật về chiến dịch mạng xã hội cũng như tính năng bảo vệ chống gian lận nâng cao của Google.

Chiến dịch tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng qua các nền tảng trực tuyến, với sự tham gia tích cực của các nhà sáng tạo nội dung, nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân về an toàn số.

Đáng chú ý, gần 200 video đa định dạng được lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hơn 13 triệu lượt xem và gần 500.000 lượt tương tác, từ các kênh như Tài Xài Tech, Spiderum, ToyStation, Khương Dừa, Linh Barbie, Color Man, Davo's Lingo, Linh Barbie và Trương Mỹ Nhân.

Ngoài ra, chiến dịch ra mắt Cẩm nang phòng chống lừa đảo trực tuyến, cung cấp thông tin toàn diện về các hình thức lừa đảo phổ biến tại Việt Nam, biện pháp phòng ngừa và các giải pháp công nghệ do Google phát triển để giúp người dùng tăng cường bảo mật.

Bên cạnh đó, chiến dịch cũng đưa ra sáng kiến “Ứng dụng Chính phủ Chính thức” – hợp tác giữa Google và các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm xác thực và giới thiệu hơn 110 ứng dụng chính phủ đã được xác minh trên Google Play. Đây là lần đầu tiên sáng kiến này được triển khai tại một quốc gia.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, nhấn mạnh những kết quả này tái khẳng định cam kết bền vững của Google và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong việc thúc đẩy một hệ sinh thái kỹ thuật số an toàn cho người dân Việt Nam, thông qua sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, giáo dục và tuyên truyền cộng đồng.

“Khi Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, việc phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ quan chức năng về an ninh mạng là yếu tố then chốt. Thành công ban đầu của chiến dịch tuyên truyền Phòng chống lừa đảo trực tuyến - An toàn hơn cùng Bộ Công an & Google đã minh họa rõ nét cho việc cách kết hợp đổi mới công nghệ, kiến thức chuyên môn và sự tham gia của cộng đồng có thể củng cố nền tảng an toàn cần thiết cho một xã hội số lành mạnh”, ông Marc Woo chia sẻ.