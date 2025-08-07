GPBank đã có lãi ngay trong tháng 6, VPBank tự tin hoàn thành mục tiêu cả năm 2025

Nửa đầu năm 2025, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực: GDP tăng 7,52%, tăng trưởng tín dụng đạt gần 10%, hỗ trợ lợi nhuận ngành ngân hàng bứt phá, đi lên khoảng 15% so với cùng kỳ. Hòa nhịp cùng xu hướng chung, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) đã ghi nhận tăng trưởng đồng bộ cả về lượng và chất, với những bước tiến rõ nét tại ngân hàng mẹ cũng như các thành viên trong hệ sinh thái như GPBank, FE CREDIT, VPBankS...

TỰ TIN HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH CẢ NĂM 2025

Tại sự kiện Gặp gỡ nhà đầu tư cá nhân ngày 4/8/2025, các lãnh đạo VPBank đã chia sẻ bức tranh tăng trưởng ấn tượng của toàn hệ sinh thái, với lợi nhuận hợp nhất 6 tháng hơn 11.200 tỷ đồng, tăng trưởng 30% và thực hiện 44% kế hoạch cả năm. Tổng dư nợ tín dụng hợp nhất của ngân hàng trong nửa đầu năm đã tăng 18,6%, đạt hơn 842.000 tỷ đồng, với sự đóng góp tích cực từ cả ngân hàng mẹ và các công ty con.

VPBankS có bước tiến mạnh mẽ nhờ sự hồi phục của thị trường chứng khoán, với dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đạt gần 18.000 tỷ đồng, lọt Top 4 margin toàn thị trường; lợi nhuận 6 tháng tăng trưởng 80%.

FE CREDIT cũng ghi nhận sự khởi sắc rõ nét khi tổng doanh số giải ngân tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng tín dụng cốt lõi ở mức 5,5%. Thành quả này đến từ sự chủ động thích ứng của FE CREDIT trước những thay đổi của thị trường, cải tiến sản phẩm, xử lý khoản vay cũ và mở rộng kênh phân phối qua các đối tác chiến lược như Thế Giới Di Động và các chuỗi bán lẻ khác.

Huy động tiền gửi và giấy tờ có giá của VPBank thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng trong nửa đầu 2025.

Song song với tín dụng mạnh mẽ, VPBank tiếp tục ghi nhận huy động cao gấp 4 lần trung bình ngành nhưng vẫn kiểm soát tốt chi phí vốn. Ngân hàng đã đa dạng hóa nguồn vốn nước ngoài và thúc đẩy sáng kiến mới nhằm thu hút tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

Ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách khu vực phía Nam kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân, phụ trách điều hành Khối Thu hồi và Xử lý nợ, thông tin số dư CASA của VPBank đến cuối tháng 6 đạt gần 100.000 tỷ đồng, tăng gần 40%, đưa tỷ lệ CASA lên 15,8%. Động lực chính đến từ sản phẩm “Super Sinh Lời” với nhiều cơ chế ưu việt so với các sản phẩm trên thị trường. “Super Sinh Lời” đã đóng góp 10.000 tỷ đồng vào tăng trưởng CASA. VPBank kỳ vọng trong 6 tháng cuối năm, sản phẩm này sẽ mang lại nguồn CASA gấp đôi thành quả nửa đầu năm.

Ngân hàng cũng ghi dấu ấn bằng việc tiên phong triển khai công cụ thanh toán hiện đại như giải pháp “VPBank Pay by Account”, cùng loạt sáng kiến như mã QR, tài khoản số đẹp và giải pháp dành riêng cho hộ kinh doanh. Ngoài ra, đại nhạc hội VPBank K-star Spark in Vietnam cũng mang lại hiệu ứng tích cực, giúp VPBank tăng trưởng mạnh về số lượng tài khoản mở mới, số dư CASA và độ nhận diện thương hiệu.

Trên những nền tảng đã đạt được, Ban Lãnh đạo VPBank đánh giá nửa cuối 2025 tiềm ẩn thách thức nhưng cũng đầy dư địa tăng trưởng. Ngân hàng tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng đặt ra từ đầu năm, tập trung vào tất cả phân khúc khách hàng và những lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng, năng lượng tái tạo, tài chính xanh…

Song song với đó, VPBank kiên định xây dựng bảng cân đối bền vững thông qua huy động từ cả trong và ngoài nước, đảm bảo tính chủ động và sẵn sàng cho những kế hoạch tăng trưởng nửa cuối 2025.

Với việc Nghị định 42 được Luật hóa, VPBank sẽ đẩy mạnh hoạt động thu hồi nợ, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu, duy trì chi phí tín dụng dưới 2%. Đồng thời, ngân hàng sẽ thúc đẩy tín dụng để bù đắp tác động khi NIM thu hẹp. Những sáng kiến tự động hóa, ứng dụng AI, tối ưu hóa chi phí vận hành cũng được đẩy mạnh, giúp VPBank giữ tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) cạnh tranh, nâng cao năng suất.

“Với những kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm, cùng một môi trường vừa có thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội, chúng tôi hoàn toàn có cơ sở để đạt kế hoạch đã cam kết với Đại hội đồng cổ đông”, bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc Điều hành cao cấp VPBank, nhấn mạnh.

GPBANK CÓ LÃI TRONG THÁNG 6

Song song với kết quả kinh doanh tích cực, Ban Lãnh đạo VPBank đã cập nhật về tiến độ tái cơ cấu ngân hàng GPBank. Phó Tổng Giám đốc thường trực Lưu Thị Thảo cho biết ngay sau khi nhận chuyển giao giữa tháng 1/2025, VPBank đã triển khai những bước đầu tiên để xác định lộ trình tái cấu trúc toàn diện GPBank.

Cụ thể, 6 tháng vừa qua, GPBank đã hoàn tất chuyển đổi mô hình hoạt động, sắp xếp lại mô hình nhân sự, tách biệt giữa lực lượng bán hàng là hệ thống 79 chi nhánh và lực lượng quản trị với các chức năng như phê duyệt tín dụng, tài chính kế toán, nguồn nhân lực.

“Không chỉ xây nền tảng, chúng tôi đã ngay lập tức giao kế hoạch kinh doanh cho đội ngũ kinh doanh”, bà Thảo nhấn mạnh. “Kế hoạch ban đầu được xây dựng một cách khiêm tốn, nhưng chỉ trong vòng 5 tháng, GPBank đã chuyển mình khá tích cực”.

Cụ thể, quy mô huy động tăng 20%, tín dụng cốt lõi tăng 3%, song song với hoạt động mua nợ từ VPBank. Đặc biệt, sau nhiều năm khó khăn, trong tháng 6/2025, GPBank đã ghi nhận lợi nhuận dương, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình tái cấu trúc. Cả năm 2025, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho GPBank khoảng 500 tỷ đồng.

Cùng với những thông tin tài chính tích cực, bà Thảo cũng cập nhật thêm về tầm nhìn dài hạn của VPBank đối với ngân hàng GPBank. “Khi tham gia nhận chuyển giao bắt buộc, chúng tôi đặt mục tiêu đầu tiên là xây dựng chương trình hành động để bù đắp lỗ lũy kế. Nhưng mục tiêu còn lớn hơn là biến GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, có uy tín trên thị trường và đã đặt ra sứ mệnh riêng cho GPBank”, Phó Tổng Giám đốc thường trực VPBank cho hay.

Bà Thảo cho hay, GPBank đã làm việc cùng những nhà tư vấn hàng đầu và hoàn tất xây dựng chiến lược kinh doanh kèm theo những chiến lược về công nghệ, dữ liệu… Trong quý 3/2025, ngân hàng sẽ công bố chiến lược, hình ảnh thương hiệu mới.