Cả nước có 182 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 23/12/2025
Đỗ Như
23/12/2025, 09:32
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG công bố về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.
Theo Nghị quyết này, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 người.
Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định cụ thể.
Theo đó, thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32 người; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38 người;
Thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19 người; Thành phố Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 14 người; Thành phố Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 người; Thành phố Huế có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 người;
Tỉnh An Giang có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 21 người; Tỉnh Bắc Ninh có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16 người; Tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 13 người; Tỉnh Cao Bằng có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 người; Tỉnh Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 15 người;
Tỉnh Điện Biên có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 người; Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 người; Tỉnh Đồng Tháp có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 người; Tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16 người; Tỉnh Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 người;
Tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16 người; Tỉnh Khánh Hòa có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là12 người; Tỉnh Lai Châu có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 người; Tỉnh Lạng Sơn có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 người; Tỉnh Lào Cai có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10 người;
Tỉnh Lâm Đồng có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 17 người; Tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19 người; Tỉnh Nghệ An có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 16 người; Tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 17 người;
Tỉnh Quảng Ninh có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 người; Tỉnh Quảng Ngãi có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 11 người; Tỉnh Quảng Trị có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10 người; Tỉnh Sơn La có 3 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 người; Tỉnh Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 15 người;
Tỉnh Thái Nguyên có 5 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10 người; Tỉnh Thanh Hóa có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 17 người; Tỉnh Tuyên Quang có 4 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 10 người; Tỉnh Vĩnh Long có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18 người.
Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố căn cứ vào Nghị quyết này sớm triển khai công tác bầu cử theo đúng luật định.
08:16, 16/12/2025
Chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, sự kiện chính trị quan trọng tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.
Sáng 22/12/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực địa các điểm di tích quốc gia đặc biệt tại Ninh Bình, nơi đang triển khai thực hiện lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Cố đô Hoa Lư và Khu danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: