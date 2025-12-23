Huế đẩy nhanh lộ trình đô thị thông minh trong giai đoạn mới

Xác định đô thị thông minh là nhiệm vụ chiến lược, thành phố Huế đang đẩy nhanh hoàn thiện các nền tảng số, hướng tới phát triển đô thị hiện đại nhưng vẫn bảo đảm hài hòa với không gian di sản...

Chiều 22/12, UBND thành phố Huế đã báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng về tiến độ xây dựng, rà soát Đề án phát triển đô thị thông minh, làm rõ định hướng tổng thể, các trụ cột phát triển và mức độ phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch đô thị cũng như các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Theo UBND thành phố Huế, phát triển đô thị thông minh được xác định là nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt, gắn với mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, thông minh và bền vững.

ĐÔ THỊ THÔNG MINH DỰA TRÊN DỮ LIỆU VÀ NỀN TẢNG SỐ

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của thành phố Huế liên tục duy trì trong Top 5 toàn quốc trong nhiều năm qua, với các thứ hạng ấn tượng: Hạng 2 năm 2021, Hạng 4 năm 2022, Hạng 3 năm 2023 và Hạng 2 năm 2024. Kết quả này phản ánh rõ hiệu quả của quá trình đầu tư có trọng tâm vào hạ tầng số, dữ liệu và các nền tảng đô thị thông minh.

Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC) đã hoàn thành Giai đoạn 1 và đang triển khai Giai đoạn 2. Đến nay, trung tâm đã đón hơn 145 đoàn trong và ngoài nước đến tham quan, trao đổi, học tập mô hình. HueIOC hiện đóng vai trò trung tâm trong việc giám sát, phân tích và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc

Cùng với đó, ứng dụng Hue-S (Super App) tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng. Hiện Hue-S có hơn 1,3 triệu tài khoản đăng ký, trong đó hơn 900.000 tài khoản là người dân thành phố Huế; khoảng 900.000 tài khoản đã được xác thực qua VNeID. Trung bình mỗi năm, Hue-S ghi nhận khoảng 25 triệu lượt truy cập, với hơn 50 chức năng được phát triển, tích hợp 100% dịch vụ đô thị thông minh và đưa vào sử dụng trong thực tế.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, thành phố Huế đã xử lý 100% hồ sơ công việc trên môi trường mạng; gần 6 triệu văn bản điện tử được ký số, giúp tiết kiệm khoảng 5,8 tỷ đồng chi phí hành chính. Thành phố cũng đã hoàn thành 100% kết nối các ứng dụng với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP; trong đó 8 trên 17 dịch vụ dữ liệu nền tảng dân cư được đưa vào sử dụng chính thức.

Trên nền tảng đó, đô thị thông minh của Huế đang từng bước được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực như quản lý đô thị, giao thông, du lịch, y tế, giáo dục, môi trường, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả quản lý nhà nước.

NĂM 2026 TĂNG TỐC, HƯỚNG CHUẨN QUỐC TẾ

Trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2026, thành phố Huế xác định tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển đô thị thông minh theo hướng đồng bộ, khả thi, gắn chặt với quy hoạch đô thị và định hướng phát triển bền vững. Việc triển khai được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình trao đổi tại buổi làm việc

Thành phố đặt mục tiêu xây dựng đô thị thông minh theo chuẩn quốc tế, trong đó Hue-S sẽ tích hợp 100% dịch vụ công, hỗ trợ đa ngôn ngữ, tăng cường kết nối quốc tế, hướng tới 60 triệu lượt truy cập mỗi năm. Kinh tế số được kỳ vọng đóng góp khoảng 20–30% GRDP, tạo động lực tăng trưởng mới cho Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình khẳng định, thành phố sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, ưu tiên các lĩnh vực thiết yếu phục vụ trực tiếp người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số, dữ liệu dùng chung và các nền tảng đô thị thông minh, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn ghi nhận sự chủ động, quyết tâm và cách làm bài bản của thành phố Huế trong triển khai đô thị thông minh, đặc biệt là cách tiếp cận gắn phát triển đô thị thông minh với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Thứ trưởng đề nghị thành phố Huế tiếp tục bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thiện Đề án phát triển đô thị thông minh theo hướng đồng bộ, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của đô thị di sản Huế.