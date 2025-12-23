Nhảy hơn 100 USD/oz trong một phiên, giá vàng cao nhất mọi thời đại

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 12,1 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên mức gần 1.064,6 tấn vàng...

Giá vàng thế giới tăng dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/12), đạt tới vùng 4.450 USD/oz, cao chưa từng thấy trong lịch sử. Giá bạc cũng thiết lập kỷ lục mới, khi nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào việc Mỹ hạ lãi suất trong năm 2026 và có nhu cầu nắm giữ kim loại quý để phòng ngừa rủi ro địa chính trị.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 104,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 2,42%, đạt 4.444,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt 4.450,1 USD/oz, cao nhất mọi thời đại.

Giá bạc tăng 1,88 USD/oz, tương đương tăng 2,81%, đóng cửa ở mức 69,1 USD/oz. Kỷ lục mới của giá bạc được ghi nhận trong phiên này là 69,5 USD/oz.

Sức nóng của thị trường kim loại quý không chỉ tập trung ở vàng và bạc, mà các mặt hàng khác cũng đạt mức tăng mạnh mẽ trong phiên này. Trong đó, bạch kim tăng gần 7,6%, palladium tăng gần 3,5%, và rhodium tăng 1,3%.

Giá palladium đang cao nhất gần 3 năm. Giá bạch kim đã tăng không nghỉ suốt 8 phiên, tăng 124% từ đầu năm tới nay, và vượt ngưỡng 2.000 USD/oz lần đầu tiên kể từ năm 2008 vào tuần trước.

Không có một thông tin hay sự kiện cụ thể nào giữ vai trò chất xúc tác cho phiên tăng này, nhưng giới chuyên gia giải thích rằng về cuối năm, khi khối lượng giao dịch giảm xuống mức thấp, các chuyển động giá có thể bị khuếch đại, dẫn tới mức độ biến động lớn hơn bình thường.

Nhìn xa hơn, giá vàng và giá bạc đang tiếp tục hưởng lợi từ các yếu tố hỗ trợ đã có trong năm nay và được dự báo còn duy trì trong năm tới.

Giá các kim loại quý này đang được nâng đỡ bởi sự đặt cược của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất hai lần trong năm 2026. Chủ tịch hiện tại của Fed, ông Jerome Powell, người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026, có thể sẽ được thay thế bởi một nhân vật thân Tổng thống Donald Trump, sẵn sàng thúc đẩy chính sách tiền tệ đi theo chiều hướng nới lỏng như ông Trump mong muốn.

Bên cạnh đó, xu hướng suy yếu của thị trường lao động Mỹ là một động lực khác để Fed cắt giảm lãi suất, dù lạm phát còn đang cao hơn so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương này.

Theo các nhà phân tích, căng thẳng địa chính trị gia tăng cũng đang góp phần làm gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý. Mỹ gần đây đã tăng cường cấm vận dầu lửa đối với Venezuela, gia tăng sức ép đối với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Cùng với đó, Ukraine đã lần đầu tiên tấn công một tàu chở dầu thuộc hạm đội bí mật của Nga trên biển Địa Trung Hải.

“Phiên tăng ngày hôm nay chủ yếu là do các nhà giao dịch xây dựng vị thế sớm để đón đầu việc Fed hạ lãi suất. Mức tăng được khuếch đại do mức độ thanh khoản thấp trên thị trường vào cuối năm”, chiến lược gia Dilin Wu của công ty Pepperstone Group nhận định với hãng tin Bloomberg. Ông Wu nói thêm rằng các báo cáo lạm phát việc làm và lạm phát và việc làm yếu hơn dự báo mà Mỹ công bố vào tuần trước đã củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục giảm lãi suất.

Với phiên tăng này, giá vàng đã tăng 67% trong năm nay, tiến tới hoàn tất năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Các yếu tố hỗ trợ giá vàng trong năm nay bao gồm xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương và dòng vốn của nhà đầu tư cá nhân rót mạnh vào các quỹ ETF vàng. Các thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ sau khi ông Trump lên cầm quyền và việc ông gây sức ép đòi Fed hạ lãi suất cũng là những yếu tố khiến giá vàng “sốt” mạnh hơn.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 12,1 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên mức gần 1.064,6 tấn vàng.

Theo Bloomberg, các quỹ ETF vàng đã mua ròng liên tục trong 4 tuần trở lại đây. Còn theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong năm nay, các quỹ này đã mua ròng trong tất cả các tháng trừ tháng 5.

Giá vàng đã nhanh chóng bật tăng trở lại sau khi trượt khỏi kỷ lục cũ là mức 4.380 USD/oz thiết lập hồi tháng 10. Có một số chuyên gia lo ngại rằng giá vàng đã tăng quá nóng, nhưng nhiều chuyên gia và nhà đầu tư vẫn tin xu hướng tăng của giá vàng sẽ kéo dài sang năm 2026.

Về phần giá bạc, xu hướng tăng dữ dội gần đây - ngoài các yếu tố hỗ trợ tương tự giá vàng - còn do dòng vốn đầu cơ và sự khan hiếm nguồn bạc tồn trữ tại các trung tâm giao dịch lớn trên thế giới.

Đồng USD giảm giá trong phiên đầu tuần, hỗ trợ thêm cho đà tăng của giá các kim loại quý. Chỉ số Dollar Index giảm gần 0,4%, đóng cửa ở mức hơn 98,2 điểm.

Vừa mở cửa phiên châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục xu thế tăng mạnh của phiên trước. Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 15,7 USD/oz, tương đương tăng 0,35%, giao dịch ở mức 4.460,3 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 141,9 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.096 đồng (mua vào) và 26.406 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.