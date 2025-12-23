Thủ tướng: Đại hội Thi đua yêu nước phải là nơi hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước

Chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, sự kiện chính trị quan trọng tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

Chiều 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2025, tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, dự kiến tổ chức trong hai ngày 26-27/12.

Thủ tướng nêu rõ tinh thần tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI phải đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn - Ảnh: VGP

Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương rà soát tổng thể các nhiệm vụ, phần việc chuẩn bị cho Đại hội; đồng thời xem xét, cho chủ trương về việc xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu để tôn vinh tại Đại hội.

Hội đồng đánh giá, đến nay công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội về cơ bản được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. Các nội dung trọng tâm như báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 được hoàn thiện theo lộ trình.

Kịch bản chương trình Đại hội, nhất là chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến, hoạt động tôn vinh Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được chuẩn bị công phu. Công tác tuyên truyền, hậu cần, an ninh, phương án bố trí ăn ở, đi lại cho đại biểu được triển khai đồng bộ.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Ban Tổ chức Đại hội, các Tiểu ban và các cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Nội vụ – cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Tổ chức Đại hội – trong việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng nhấn mạnh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI phải được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đồng thời bảo đảm không khí vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có sức lan tỏa cao, bền vững và an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới.

Theo Thủ tướng, đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa tổng kết chặng đường thi đua 5 năm qua – một giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức, phát sinh những vấn đề mới. Vì vậy, các báo cáo trình Đại hội phải phản ánh đúng bản chất phong trào thi đua, hướng tới mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước và nhân dân; đồng thời thể hiện các giá trị cốt lõi, truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa của dân tộc.

Việc tổng kết phong trào thi đua cần bảo đảm tính tổng thể, toàn diện, cân bằng giữa các ngành, lĩnh vực, vùng, miền, các thành phần, dân tộc, tôn giáo; làm rõ bức tranh chung về phong trào thi đua trên phạm vi cả nước, gắn với những kết quả cụ thể mà người dân được thụ hưởng.

Thủ tướng cho rằng Đại hội là dịp tôn vinh các điển hình tiên tiến, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mở ra giai đoạn thi đua mới, thúc đẩy đất nước phát triển bền vững.

Thủ tướng yêu cầu các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội, từ chương trình nghệ thuật đến các hoạt động triển lãm, văn hóa, phải thể hiện rõ khí thế thi đua ở từng lĩnh vực.

Trong thời gian chuẩn bị còn lại không nhiều, Thủ tướng đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phần việc; lưu ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tấn xã Việt Nam khẩn trương triển khai trang trí, khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; tổ chức trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế – xã hội sau 40 năm đổi mới, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền về Đại hội, làm nổi bật giá trị phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Thủ tướng đề nghị các thành viên Hội đồng, Ban Tổ chức, các Tiểu ban và cơ quan thường trực tiếp tục chỉ đạo sát sao, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, góp phần tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.