Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Kinh tế tư nhân là động lực then chốt đưa Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới

Tối 22/12/2025, Lễ tôn vinh Doanh nhân - Doanh nghiệp Thăng Long năm 2025, với chủ đề: “Kỷ nguyên mới- Hào khí Thăng Long- Doanh nhân tiên phong” đã được tổ chức long trọng tại Hà Nội.

Đây là sự kiện thường niên của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước; đồng thời là động lực thúc đẩy cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và thương mại quốc tế trong khu vực.

118 cá nhân, đơn vị được tôn vinh lần này là những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có thành tích tốt trong động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Sự kiện không chỉ ghi nhận những đóng góp nổi bật mà còn lan tỏa tinh thần hào khí Thăng Long trong kỷ nguyên mới.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ ĐẦU TÀU KINH TẾ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng năm 2025 đánh dấu một giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng, lạm phát và xung đột địa chính trị diễn biến khó lường.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, cùng sự ra đời bộ tứ nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết 57 về Khoa học và công nghệ, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đã đưa kinh tế Việt Nam đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tăng trưởng GDP năm 2025 dự kiến đạt khoảng 8,2%, thuộc nhóm cao nhất châu Á; quy mô GDP ước đạt từ 510 đến 571 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, giữ vị thế hàng đầu trong khu vực ASEAN; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới 3,3%, thu – chi ngân sách tích cực, thương mại tiếp tục thặng dư; xuất khẩu và khu vực dịch vụ phục hồi rõ nét, công nghiệp chế biến – chế tạo tiếp tục là trụ cột tăng trưởng…

Những kết quả trên khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, trong đó cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp – đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là động lực then chốt của tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những thách thức lớn đang đặt ra: kinh tế toàn cầu bất ổn, tiêu chuẩn xanh – số – ESG ngày càng khắt khe, biến đổi khí hậu và thiên tai tác động trực tiếp đến sản xuất, chuỗi cung ứng và đời sống xã hội. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đối với Thủ đô Hà Nội, GRDP năm 2025 của Thành phố ước tăng khoảng 8,5%, là mức tăng trưởng cao trong bối cảnh nhiều khó khăn, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước.

Phó Thủ tướng khẳng định: Kết quả này có phần đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô. Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội trong việc đại diện, kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp. Là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nhân với chính quyền các cấp; giúp mở rộng kết nối, đặc biệt là các chương trình liên kết quốc tế; góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa tinh thần doanh nhân Thăng Long trong thời kỳ mới.

5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: giai đoạn từ nay đến năm 2030 mở ra không gian phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, kinh tế tri thức và hội nhập sâu rộng. Do đó, Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, an toàn.

Phó Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển; nâng cao bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức kinh doanh; đổi mới mô hình quản trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại, nhân văn và bền vững.

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các tiêu chuẩn ESG trong sản xuất – kinh doanh; nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và khả năng chống chịu trước rủi ro.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 3 đơn vị.

Ba là, chủ động thích nghi và đáp ứng các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; làm chủ các công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại.

Bốn là, đề nghị các bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận đất đai, nguồn vốn, nhân lực chất lượng cao và các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Năm là, giao các hiệp hội doanh nghiệp tăng cường liên kết, hợp tác nội khối và liên vùng, phát huy vai trò dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên nâng cao năng lực quản trị, hội nhập, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế Thủ đô.

Phó Thủ tướng tin tưởng: với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự đồng hành của chính quyền Thành phố và nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò “Kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô và đất nước”.