VBI Care của Bảo hiểm VietinBank lọt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Hữu ích 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 23/12/2025
P.V
23/12/2025, 08:00
Ngày 18/12 vừa qua, trong khuôn khổ lễ công bố sản phẩm – dịch vụ Tin dùng Việt Nam 2025, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe VBI Care của Bảo hiểm VietinBank (VBI) được vinh danh Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Hữu ích, khẳng định uy tín, chất lượng và sự tin tưởng của khách hàng.
Tin Dùng Việt Nam là chương trình bình chọn thường niên nhằm tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, vì môi trường và sức khỏe cộng đồng... được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn và sử dụng.
Với chủ đề “Giá trị thiết thực, niềm tin thật”, tiêu chí đánh giá và bình chọn sản phẩm dịch vụ của chương trình Tin dùng Việt Nam 2025 tập trung vào các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, có bản sắc riêng và minh bạch thông tin, và các yếu tố xác thực, bảo đảm uy tín và niềm tin tiêu dùng.
Kể từ khi ra mắt đến nay, bảo hiểm sức khỏe VBI Care đã trở thành lựa chọn của đông đảo khách hàng, giúp mang lại sự an tâm và giảm gánh nặng tài chính trước các rủi ro liên quan đến bệnh tật, tai nạn và chi phí y tế. Sản phẩm được đánh giá cao nhờ cung cấp quyền lợi bảo vệ toàn diện từ điều trị nội trú, ngoại trú đến các chi phí khám chữa bệnh thiết yếu khác như nha khoa, thai sản, trợ cấp nằm viện... với chi phí hợp lý và thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khách hàng.
Song song với đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác y tế, mở rộng mạng lưới bảo lãnh viện phí và kênh phân phối trên toàn quốc, đặc biệt là các nền tảng số, nhằm gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ và lợi ích cho người tham gia bảo hiểm.
Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và giải quyết bồi thường được xem là một trong những yếu tố giúp VBI Care tạo được khác biệt trên thị trường. Sau nhiều lần cải tiến, quy trình khai báo, tiếp nhận và chi trả bồi thường ngày càng được đơn giản hóa, đặc biệt thao tác khai báo bồi thường trên ứng dụng My VBI được rút ngắn chỉ còn chưa đầy 2 phút, giúp tiết kiệm thời gian và trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng.
Vừa qua, nhằm mục tiêu mang đến thêm nhiều giá trị cho khách hàng, VBI đã lần đầu tiên triển khai hai chương trình bảo hiểm sức khỏe, không chỉ ưu việt về quyền lợi và phạm vi bảo hiểm mà con giúp khách hàng tiết kiệm tới 20% mức phí.
ụ thể, VBI triển khai combo “Gia đình” – gói bảo hiểm dành cho từ ba thành viên trong gia đình trở lên (gồm bố, mẹ và con) và combo “Gắn kết hai năm” giúp khách hàng duy trì sự bảo vệ liên tục trong hai năm liên tiếp. Việc triển khai các chính sách combo gia đình và gắn kết hai năm không chỉ mang lại lợi ích về tài chính, mà còn mở rộng sự bảo vệ cho nhiều thành viên trong gia đình, đồng thời khuyến khích xây dựng thói quen bảo vệ sức khỏe bền vững cho khách hàng.
Với uy tín được người tiêu dùng ghi nhận và hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ chất lượng, VBI Care được kỳ vọng sẽ tiếp tục là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đáng tin cậy, đồng hành cùng chăm sóc sức khỏe, ổn định tài chính cá nhân và đóng góp tích cực cho mục tiêu an sinh xã hội của đất nước.
