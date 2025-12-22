Nhật Bản cảnh báo về tình trạng mất giá của đồng yên

Lời cảnh báo được đưa ra giữa lúc các nhà giao dịch đồn đoán về khả năng Chính phủ Nhật có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối...

Một quan chức cấp cao của Nhật Bản ngày 22/12 lên tiếng cảnh báo về xu hướng mất giá của đồng yên, nói rằng tình trạng tỷ giá của đồng nội tệ đang gây ra “mối quan ngại sâu sắc”. Lời cảnh báo được đưa ra giữa lúc các nhà giao dịch đồn đoán về khả năng Chính phủ Nhật có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Ông Atsushi Mimura, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Tài chính Nhật Bản, vị quan chức cấp cao nhất phụ trách vấn đề tỷ giá của nước này, gọi biến động tỷ giá gần đây là “phiến diện và đột ngột”.

Phiên giao dịch ngày 19/12, yên đã sụt giá hơn 1% dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất lên 0,75%, mức cao nhất trong 30 năm.

Phiên ngày 22/12, tỷ giá yên so với USD tương đối ổn định ở ngưỡng 157,4 yên đổi 1 USD, trong khi tỷ giá yên so với đồng euro chưa có sự phục hồi đáng kể từ mức thấp kỷ lục 184,71 yên đổi 1 USD thiết lập trong phiên 19/12.

“Chúng ta đang chứng kiến những biến động phiến diện và đột ngột, nhất là kể từ sau cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần trước. Bởi vậy, tôi cảm thấy lo ngại sâu sắc”, tờ báo Financial Times dẫn lời ông Mimura.

Ông nói thêm rằng Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ có “phản ứng phù hợp với những biến động thái quá” - một cách diễn đạt mà các nhà giao dịch cho rằng có thể được đưa ra để chuẩn bị tinh thần cho thị trường về một động thái can thiệp tỷ giá.

Dù BOJ tăng lãi suất, tiếp tục tiến trình bình thường hóa chính sách tiền tệ sau hàng thập kỷ lãi suất siêu thấp, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda dường như không thể thuyết phục được các nhà giao dịch ngừng việc bán đồng yên. Sau cuộc họp, ông Ueda đã đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng thời điểm và mức độ của các đợt tăng lãi suất trong tương lai còn tương đối mơ hồ.

Chiến lược gia Yujiro Goto của ngân hàng Nomura nhận định Bộ Tài chính Nhật Bản có thể sẽ sớm có “động thái quyết đoán” và những phát biểu vừa rồi của ông Mimura cho thấy mức độ lo ngại cao trong Chính phủ nước này trước tình trạng trượt giá của đồng yên.

“Cần theo dõi những cách diễn đạt mà ông ấy sử dụng. Nếu ông ấy bắt đầu nói rằng diễn biến đồng yên là ‘không theo trật tự’, thị trường có thể xem đó là dấu hiệu việc can thiệp sắp được thực hiện”, ông Goto nhận định.

Theo nhà chiến lược này, quyết định lãi suất và các nhận định của BOJ hôm 19/12 không đưa ra tín hiệu thuyết phục nào về tiến độ tăng lãi suất trong tương lai, hay liệu chu kỳ tăng lãi suất này sẽ dừng lại ở mức lãi suất bao nhiêu.

Điều đáng nói là đồng yên mất giá ngay cả khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật đang trong xu hướng tăng nhờ kỳ vọng BOJ tiếp tục tăng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 2 năm, vốn có độ nhạy cảm cao với lãi suất chính sách của BOJ, tăng lên mức cao kỷ lục 1,105% trong phiên ngày 22/12. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm đã vượt ngưỡng 2% vào hôm 19/12 và tiếp tục duy trì trên ngưỡng này trong phiên 22/12.

Giới phân tích cho rằng việc trái phiếu chính phủ Nhật bị bán tháo là do nhà đầu tư lo ngại rằng tình trạng mất giá kéo dài của yên sẽ đẩy lạm phát ở Nhật Bản tăng và khiến BOJ phải tăng lãi suất nhanh hơn trong tương lai. Một mối lo ngại nữa là các kế hoạch kích thích kinh tế quy mô lớn của Thủ tướng Sanae Takaichi đòi hỏi phát hành nhiều trái phiếu để huy động vốn.