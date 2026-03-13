GPBank triển khai ưu đãi hoàn tiền 50.000 đồng cho khách hàng thanh toán bằng mã QR
Thu Hà
13/03/2026, 09:00
Thanh toán bằng mã QR đang trở thành một trong những phương thức giao dịch phổ biến nhất trên nền tảng ngân hàng số, đặc biệt trong nhóm người dùng trẻ. Trước xu hướng này, GPBank triển khai chương trình khuyến mại hoàn tiền cho khách hàng mới trải nghiệm ứng dụng GP.DigiPlus, góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt trong đời sống hàng ngày.
THANH TOÁN QR TĂNG TRƯỞNG MẠNH NHỜ XU HƯỚNG “MOBILE-FIRST”
Sự phổ biến của smartphone cùng với quá trình số hóa mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính đang tạo ra bước chuyển rõ rệt trong hành vi thanh toán của người Việt. Trong đó, mã QR nổi lên như một trong những phương thức giao dịch thuận tiện và phát triển nhanh nhất hiện nay.
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong 9 tháng đầu năm 2025, thanh toán qua QR Code đạt khoảng 337 triệu giao dịch, với tổng giá trị 288.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị, cho thấy tốc độ mở rộng rất nhanh của kênh thanh toán này.
Sở dĩ QR code có thể lan tỏa mạnh mẽ là nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố: Hạ tầng thanh toán liên thông giữa các ngân hàng, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao và sự đầu tư mạnh mẽ của các tổ chức tài chính vào trải nghiệm người dùng.
Với thao tác quét mã đơn giản, giao dịch được thực hiện gần như ngay lập tức mà không cần tiền mặt hay thẻ vật lý. Điều này giúp QR code trở thành lựa chọn thuận tiện trong nhiều tình huống chi tiêu hàng ngày, từ mua sắm tại cửa hàng bán lẻ đến thanh toán dịch vụ.
GPBANK KHUYẾN KHÍCH KHÁCH HÀNG MỚI TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN QR
Trong bối cảnh thanh toán QR code ngày càng phổ biến, GPBank triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng cá nhân mở mới tài khoản và sử dụng ứng dụng ngân hàng số GP.DigiPlus.
Theo thể lệ chương trình, người dùng mới trở thành khách hàng của GPBank (mở mới CIF), mở mới tài khoản thanh toán và dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua Mobile App của GPBank, đồng thời thực hiện ít nhất một giao dịch thanh toán quét QR chuyển khoản từ 150.000 đồng trở lên trong tháng mở tài khoản, sẽ được tặng ngay 50.000 đồng, chuyển trực tiếp vào tài khoản thanh toán chậm nhất vào ngày 15 của tháng kế tiếp.
Chương trình có tổng ngân sách 250 triệu đồng, áp dụng từ ngày 6/3 đến 6/4, hoặc kết thúc sớm nếu toàn bộ quỹ ưu đãi đã được sử dụng.
Theo đại diện GPBank, việc triển khai chương trình ưu đãi này nhằm tạo điều kiện để khách hàng mới làm quen với các tiện ích của ngân hàng số, đặc biệt là hình thức thanh toán bằng QR – phương thức đang ngày càng phổ biến trong hệ sinh thái thanh toán hiện đại.
ĐỘNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA GPBANK SAU TÁI CẤU TRÚC
Chương trình khuyến mại thúc đẩy thanh toán QR được triển khai gắn liền với ngân hàng số thể hiện rõ động lực chuyển đổi của GPBank sau tái cấu trúc, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược bằng việc công bố bộ nhận diện thương hiệu "Kỷ Nguyên Thịnh Vượng".
Việc thay đổi hình ảnh thương hiệu được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược tái định vị của GPBank, thể hiện định hướng phát triển theo mô hình ngân hàng hiện đại, lấy công nghệ làm nền tảng và khách hàng làm trung tâm. Cùng với đó, ứng dụng GP.DigiPlus không ngừng cải tiến, liên tục được cập nhật để mang đến trải nghiệm xuyên suốt cho người dùng.
Ông Nguyễn Huy Phách, Tổng giám đốc GPBank, cho biết bộ nhận diện mới không chỉ mang ý nghĩa làm mới hình ảnh mà còn đánh dấu sự khởi đầu cho một giai đoạn phát triển dài hạn của ngân hàng.
“Chúng tôi hướng tới xây dựng GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, lấy công nghệ làm trụ cột, khách hàng làm trung tâm và con người làm động lực. Sự đồng hành của VPBank mang đến nền tảng quan trọng để GPBank phát huy tối đa tiềm năng trong giai đoạn phát triển mới”, ông Phách chia sẻ.
GPBank đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, khách hàng giao dịch qua kênh số sẽ chiếm tỷ trọng chủ đạo. Trong thời gian tới, GP.DigiPlus - ứng dụng ngân hàng số của GPBank - sẽ tiếp tục được bổ sung các tính năng như chương trình tích điểm khách hàng thân thiết, trợ lý ảo, tích hợp fintech và open banking, qua đó mở rộng hệ sinh thái tài chính số của ngân hàng.
Trong bối cảnh thanh toán di động đang dần trở thành xu hướng chủ đạo, việc kết hợp nền tảng ngân hàng số với các chương trình khuyến mại được xem là một trong những cách hiệu quả để thu hút người dùng và thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang thanh toán không tiền mặt.
Thông qua các ưu đãi trực tiếp, ngân hàng kỳ vọng người dùng sẽ có thêm động lực trải nghiệm và dần hình thành thói quen giao dịch không dùng tiền mặt trong các hoạt động chi tiêu thường ngày.
* Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại www.gpbank.com.vn hoặc hotline 1800 5858 66.
