Grab đẩy mạnh triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số tại Huế
Thu Hà
22/08/2025, 15:09
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác ba năm với Thành phố Huế, Grab Việt Nam vừa chính thức thử nghiệm dịch vụ Grab Xích Lô trên địa bàn thành phố.
Với sự phối hợp và hỗ trợ của Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dự án nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch, đồng thời hỗ trợ người dân địa phương nâng cao kỹ năng số.
RA MẮT GRAB XÍCH LÔ
Dịch vụ Grab Xích Lô không chỉ mang đến một phương thức di chuyển tiện ích cho khách du lịch và người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của Thành phố Huế - nơi có 8 di sản được UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá thế giới.
Grab Xích Lô là dịch vụ di chuyển bằng xe xích lô đặc trưng của Huế, với xe được trang trí theo nhận diện thương hiệu riêng và chất lượng dịch vụ được đảm bảo thống nhất với các dịch vụ di chuyển khác mà Grab đang cung cấp.
Với dịch vụ này, hành khách có thể đặt xe xích lô để tham quan các điểm di tích ở Huế một cách an toàn, tiện lợi. Dịch vụ sẽ do các bác tài giàu kinh nghiệm, đã trải qua các chương trình đào tạo bắt buộc của Grab để phục vụ hành khách.
Quan trọng hơn cả, với Grab Xích Lô, lần đầu tiên các bác tài xích lô truyền thống sẽ được làm quen với nền tảng số để phục vụ cả du khách và người dân địa phương. Không những vậy, các bác tài còn có thể tham gia vào chương trình nâng cao kỹ năng số, bắt nhịp với công nghệ và AI từ nền tảng Grab.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường Vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Huế, cho biết: “Trong định hướng phát triển của Thành phố Huế, chúng tôi luôn khuyến khích và đón nhận những sáng kiến góp phần vừa bảo tồn giá trị văn hóa, vừa thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Việc Grab triển khai dịch vụ Grab Xích Lô chính là một minh chứng sinh động. Đây không chỉ là phương tiện di chuyển thân thuộc, gắn với ký ức và hình ảnh Huế, mà nay còn được “khoác” thêm yếu tố công nghệ, giúp du khách dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán tiện lợi, đồng thời tạo cơ hội sinh kế mới cho những người làm nghề đạp xích lô theo hướng số hóa, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại".
Dịch vụ Grab Xích Lô không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về một Huế thân thiện, an toàn, tiện nghi và bền vững – đúng với tầm nhìn và định hướng phát triển mà chúng ta đang kiên trì theo đuổi”.
Theo Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường, Grab Việt Nam, hiện tại, Huế cũng là nơi duy nhất Grab vận hành dịch vụ này với mong muốn vừa đóng góp thêm một dịch vụ được “đo ni đóng giày” cho thị trường, vừa mang đến cơ hội sinh kế theo hướng chuyển đổi số cho người lao động địa phương.
ĐA DẠNG HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ
Để tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách, cùng với việc ra mắt Grab Xích Lô, Grab cũng giới thiệu gói ưu đãi “Du hí Huế thương” giúp người dùng có thể tận hưởng các dịch vụ di chuyển, ăn uống, mua sắm đặc sản Huế dễ dàng và tiết kiệm hơn trong thời gian tham quan thành phố.
Trước đó, tháng 2/2025, Thành phố Huế và Grab Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác trong ba năm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương và người dân nâng cao kỹ năng số.
Ngay sau đó, vào tháng 4/2025, Grab đã phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Huế trao giải thưởng “Quán Trứ danh xứ Huế” cho 26 quán ăn, nhà hàng địa phương với mục tiêu tôn vinh, bảo tồn và phát triển các giá trị ẩm thực của đất Cố đô.
Tháng 7/2025, Grab đã phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển TP. Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Huế triển khai sáng kiến “Grab Chị Em” nhằm mang đến thêm cơ hội thu nhập linh hoạt, phù hợp cho lực lượng lao động nữ tại Huế.
Tiếp theo sự ra mắt của dịch vụ Grab Xích Lô, Grab sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các dự án thiết thực khác hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, góp phần tích cực vào các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố Huế.
Ông Trần Hoàng Tuấn cho biết thêm: “Grab đang tích cực mở rộng và cải tiến dịch vụ để phục vụ tốt hơn cho du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ và đồng hành của thành phố Huế, các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tại địa phương. Đây là động lực để Grab tiếp tục hỗ trợ người dân Huế chuyển đổi số để tiếp cận hiệu quả các cơ hội thu nhập và phát triển kinh doanh từ dòng chảy du lịch đang phát triển mạnh mẽ”.
Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.
Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu
Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…
Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...
Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng
Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.
Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn
Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho phát triển ngành bán dẫn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: