Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Grab đẩy mạnh triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số tại Huế

Thu Hà

22/08/2025, 15:09

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác ba năm với Thành phố Huế, Grab Việt Nam vừa chính thức thử nghiệm dịch vụ Grab Xích Lô trên địa bàn thành phố.

Với sự phối hợp và hỗ trợ của Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dự án nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch, đồng thời hỗ trợ người dân địa phương nâng cao kỹ năng số.

RA MẮT GRAB XÍCH LÔ

Dịch vụ Grab Xích Lô không chỉ mang đến một phương thức di chuyển tiện ích cho khách du lịch và người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của Thành phố Huế - nơi có 8 di sản được UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá thế giới.

Grab Xích Lô là dịch vụ di chuyển bằng xe xích lô đặc trưng của Huế, với xe được trang trí theo nhận diện thương hiệu riêng và chất lượng dịch vụ được đảm bảo thống nhất với các dịch vụ di chuyển khác mà Grab đang cung cấp.

Với dịch vụ này, hành khách có thể đặt xe xích lô để tham quan các điểm di tích ở Huế một cách an toàn, tiện lợi. Dịch vụ sẽ do các bác tài giàu kinh nghiệm, đã trải qua các chương trình đào tạo bắt buộc của Grab để phục vụ hành khách.

Quan trọng hơn cả, với Grab Xích Lô, lần đầu tiên các bác tài xích lô truyền thống sẽ được làm quen với nền tảng số để phục vụ cả du khách và người dân địa phương. Không những vậy, các bác tài còn có thể tham gia vào chương trình nâng cao kỹ năng số, bắt nhịp với công nghệ và AI từ nền tảng Grab.

Dịch vụ Grab Xích Lô được Grab “đo ni đóng giày” cho Huế.
Dịch vụ Grab Xích Lô được Grab “đo ni đóng giày” cho Huế.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường Vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Huế, cho biết: “Trong định hướng phát triển của Thành phố Huế, chúng tôi luôn khuyến khích và đón nhận những sáng kiến góp phần vừa bảo tồn giá trị văn hóa, vừa thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Việc Grab triển khai dịch vụ Grab Xích Lô chính là một minh chứng sinh động. Đây không chỉ là phương tiện di chuyển thân thuộc, gắn với ký ức và hình ảnh Huế, mà nay còn được “khoác” thêm yếu tố công nghệ, giúp du khách dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán tiện lợi, đồng thời tạo cơ hội sinh kế mới cho những người làm nghề đạp xích lô theo hướng số hóa, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại".

Dịch vụ Grab Xích Lô không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về một Huế thân thiện, an toàn, tiện nghi và bền vững – đúng với tầm nhìn và định hướng phát triển mà chúng ta đang kiên trì theo đuổi”.

Theo Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường, Grab Việt Nam, hiện tại, Huế cũng là nơi duy nhất Grab vận hành dịch vụ này với mong muốn vừa đóng góp thêm một dịch vụ được “đo ni đóng giày” cho thị trường, vừa mang đến cơ hội sinh kế theo hướng chuyển đổi số cho người lao động địa phương.

ĐA DẠNG HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ

Để tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách, cùng với việc ra mắt Grab Xích Lô, Grab cũng giới thiệu gói ưu đãi “Du hí Huế thương” giúp người dùng có thể tận hưởng các dịch vụ di chuyển, ăn uống, mua sắm đặc sản Huế dễ dàng và tiết kiệm hơn trong thời gian tham quan thành phố.

Trước đó, tháng 2/2025, Thành phố Huế và Grab Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác trong ba năm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương và người dân nâng cao kỹ năng số.

Ngay sau đó, vào tháng 4/2025, Grab đã phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Huế trao giải thưởng “Quán Trứ danh xứ Huế” cho 26 quán ăn, nhà hàng địa phương với mục tiêu tôn vinh, bảo tồn và phát triển các giá trị ẩm thực của đất Cố đô.

Tháng 7/2025, Grab đã phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển TP. Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Huế triển khai sáng kiến “Grab Chị Em” nhằm mang đến thêm cơ hội thu nhập linh hoạt, phù hợp cho lực lượng lao động nữ tại Huế.

Grab ra mắt đội Đối tác tài xế nữ tại Huế, mang đến cơ hội thu nhập linh hoạt cho các lao động nữ.
Grab ra mắt đội Đối tác tài xế nữ tại Huế, mang đến cơ hội thu nhập linh hoạt cho các lao động nữ.

Tiếp theo sự ra mắt của dịch vụ Grab Xích Lô, Grab sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các dự án thiết thực khác hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, góp phần tích cực vào các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố Huế.

Ông Trần Hoàng Tuấn cho biết thêm: “Grab đang tích cực mở rộng và cải tiến dịch vụ để phục vụ tốt hơn cho du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ và đồng hành của thành phố Huế, các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tại địa phương. Đây là động lực để Grab tiếp tục hỗ trợ người dân Huế chuyển đổi số để tiếp cận hiệu quả các cơ hội thu nhập và phát triển kinh doanh từ dòng chảy du lịch đang phát triển mạnh mẽ”.

Từ khóa:

Grab Xích Lô

Đọc thêm

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.

Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn

Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip bán dẫn

Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho phát triển ngành bán dẫn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: