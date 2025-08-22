Grab đẩy mạnh triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số tại Huế

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác ba năm với Thành phố Huế, Grab Việt Nam vừa chính thức thử nghiệm dịch vụ Grab Xích Lô trên địa bàn thành phố.

Với sự phối hợp và hỗ trợ của Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dự án nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch, đồng thời hỗ trợ người dân địa phương nâng cao kỹ năng số.

RA MẮT GRAB XÍCH LÔ

Dịch vụ Grab Xích Lô không chỉ mang đến một phương thức di chuyển tiện ích cho khách du lịch và người dân địa phương mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của Thành phố Huế - nơi có 8 di sản được UNESCO vinh danh là Di sản văn hoá thế giới.

Grab Xích Lô là dịch vụ di chuyển bằng xe xích lô đặc trưng của Huế, với xe được trang trí theo nhận diện thương hiệu riêng và chất lượng dịch vụ được đảm bảo thống nhất với các dịch vụ di chuyển khác mà Grab đang cung cấp.

Với dịch vụ này, hành khách có thể đặt xe xích lô để tham quan các điểm di tích ở Huế một cách an toàn, tiện lợi. Dịch vụ sẽ do các bác tài giàu kinh nghiệm, đã trải qua các chương trình đào tạo bắt buộc của Grab để phục vụ hành khách.

Quan trọng hơn cả, với Grab Xích Lô, lần đầu tiên các bác tài xích lô truyền thống sẽ được làm quen với nền tảng số để phục vụ cả du khách và người dân địa phương. Không những vậy, các bác tài còn có thể tham gia vào chương trình nâng cao kỹ năng số, bắt nhịp với công nghệ và AI từ nền tảng Grab.

Dịch vụ Grab Xích Lô được Grab “đo ni đóng giày” cho Huế.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường Vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Huế, cho biết: “Trong định hướng phát triển của Thành phố Huế, chúng tôi luôn khuyến khích và đón nhận những sáng kiến góp phần vừa bảo tồn giá trị văn hóa, vừa thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Việc Grab triển khai dịch vụ Grab Xích Lô chính là một minh chứng sinh động. Đây không chỉ là phương tiện di chuyển thân thuộc, gắn với ký ức và hình ảnh Huế, mà nay còn được “khoác” thêm yếu tố công nghệ, giúp du khách dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán tiện lợi, đồng thời tạo cơ hội sinh kế mới cho những người làm nghề đạp xích lô theo hướng số hóa, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại".

Dịch vụ Grab Xích Lô không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về một Huế thân thiện, an toàn, tiện nghi và bền vững – đúng với tầm nhìn và định hướng phát triển mà chúng ta đang kiên trì theo đuổi”.

Theo Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường, Grab Việt Nam, hiện tại, Huế cũng là nơi duy nhất Grab vận hành dịch vụ này với mong muốn vừa đóng góp thêm một dịch vụ được “đo ni đóng giày” cho thị trường, vừa mang đến cơ hội sinh kế theo hướng chuyển đổi số cho người lao động địa phương.

ĐA DẠNG HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ

Để tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách, cùng với việc ra mắt Grab Xích Lô, Grab cũng giới thiệu gói ưu đãi “Du hí Huế thương” giúp người dùng có thể tận hưởng các dịch vụ di chuyển, ăn uống, mua sắm đặc sản Huế dễ dàng và tiết kiệm hơn trong thời gian tham quan thành phố.

Trước đó, tháng 2/2025, Thành phố Huế và Grab Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác trong ba năm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương và người dân nâng cao kỹ năng số.

Ngay sau đó, vào tháng 4/2025, Grab đã phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Huế trao giải thưởng “Quán Trứ danh xứ Huế” cho 26 quán ăn, nhà hàng địa phương với mục tiêu tôn vinh, bảo tồn và phát triển các giá trị ẩm thực của đất Cố đô.

Tháng 7/2025, Grab đã phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển TP. Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Huế triển khai sáng kiến “Grab Chị Em” nhằm mang đến thêm cơ hội thu nhập linh hoạt, phù hợp cho lực lượng lao động nữ tại Huế.

Grab ra mắt đội Đối tác tài xế nữ tại Huế, mang đến cơ hội thu nhập linh hoạt cho các lao động nữ.

Tiếp theo sự ra mắt của dịch vụ Grab Xích Lô, Grab sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các dự án thiết thực khác hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, góp phần tích cực vào các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố Huế.

Ông Trần Hoàng Tuấn cho biết thêm: “Grab đang tích cực mở rộng và cải tiến dịch vụ để phục vụ tốt hơn cho du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ và đồng hành của thành phố Huế, các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tại địa phương. Đây là động lực để Grab tiếp tục hỗ trợ người dân Huế chuyển đổi số để tiếp cận hiệu quả các cơ hội thu nhập và phát triển kinh doanh từ dòng chảy du lịch đang phát triển mạnh mẽ”.