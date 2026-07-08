Quy trình gom quỹ đất, vẽ quy hoạch, truyền thông rầm rộ rồi mở bán “lúa non” để thu dòng tiền triển khai dự án vốn dĩ đã quá quen thuộc với bất động sản. Thế nhưng, tại Đông Bắc TP.HCM, sự xuất hiện của Green Skyline đang thu hút giới đầu tư tinh tường nhờ lối đi hoàn toàn ngược số đông: “Xây hoàn thiện rồi mới bán”.

Cách làm “ngược dòng” và đầy thách thức này đến từ sự chuyển hóa tự nhiên bằng tư duy quản trị của “gã khổng lồ” đứng sau chuỗi cung ứng thời trang thế giới - TBS Group. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm sản xuất toàn cầu và tầm nhìn của TBS Land đã định vị lại niềm tin thị trường bằng “sản phẩm thật, giá trị thật và trải nghiệm thật”.

Để lý giải năng lực triển khai dự án theo phương thức “xây gần xong mới bán”, điều mà ngay cả nhiều đại gia địa ốc sừng sỏ cũng phải e dè, cần nhìn vào gốc rễ lịch sử của TBS Group. Thành lập từ năm 1989, bằng tinh thần của những người lính bước vào thương trường với lòng tự tôn dân tộc, TBS Group không đi tắt đón đầu bằng các thương vụ tài chính, họ chọn đi lên từ gốc: sản xuất công nghiệp, da giày và túi xách xuất khẩu.

Với sự bền bỉ, quản trị nghiêm ngặt và ý chí sáng tạo, TBS Group đã trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam được thương hiệu cao cấp Coach lựa chọn hợp tác, tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ đó, tập đoàn từng bước chinh phục các ông lớn khắt khe nhất thế giới như Decathlon, Vera Bradley, Tory Burch, Titleist…

Bí quyết để tập đoàn này dẫn dắt cuộc chơi nằm ở hệ thống R&D với hàng ngàn chuyên gia nhằm liên tục thử nghiệm, tối ưu sản phẩm và thấu hiểu khách hàng. Với hơn 50.000 nhân sự, kỷ luật sản xuất hàng triệu mặt hàng xuất khẩu mỗi năm tạo nên bản sắc quản trị của TBS Group: làm nhiều hơn nói và chỉn chu đến từng milimét.

Sự chuyển dịch từ sản xuất công nghiệp, logistics,… sang địa ốc vào năm 2000 với thương hiệu TBS Land là bước nối dài của một di sản quản trị. TBS Land thừa hưởng trọn vẹn hệ giá trị bền vững và năng lực vận hành từ tập đoàn mẹ. Các mảnh ghép trong hệ sinh thái: từ sản xuất hàng hiệu, logistics cho đến ngành khách sạn, lưu trú cao cấp với thương hiệu 5 sao Mai House Hotels & Resorts chủ động liên kết và bổ trợ nhau một cách chặt chẽ.

TBS Land áp dụng sự tỉ mỉ của ngành sản xuất hàng hiệu vào khâu chọn vật liệu, tổ chức không gian và giám sát thi công; đưa tư duy dịch vụ thượng lưu của ngành khách sạn vào nhà ở, biến tiện ích thành hệ sinh thái chăm sóc cư dân. Quan trọng nhất, thế mạnh logistics giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng vật tư và tiến độ xây dựng. Nguồn vốn tự chủ lớn cho phép TBS Land hoàn thiện công trình thực tế trước khi tung ra thị trường, triệt tiêu rủi ro cho người mua. Chữ “Tâm” khởi điểm của mọi quyết định suốt 37 năm qua của tập đoàn TBS Group chính là kim chỉ nam cho triết lý: “Xây từ tâm, dựng vì người”.

Là dự án dân dụng đầu tay của TBS Land, Green Skyline được xem là cột mốc mở ra chương mới, chuyển hóa toàn bộ di sản quản trị gần 4 thập kỷ của tập đoàn. Green Skyline sở hữu đến ba mặt tiền đường lớn ngay trục Phạm Văn Đồng nối dài, đối diện đại siêu thị GO! Dĩ An, liền kề Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức và nằm trong khu dân cư đã hình thành với mật độ thương mại cao. Green Skyline còn nằm tại góc ngã tư của khu đô thị mới hiện đại và nhộn nhịp, thuộc Khu đô thị Green Square rộng 39ha đã phát triển ổn định, kế thừa ngay cộng đồng cư dân tri thức hiện hữu sầm uất và chỉ mất vài phút để kết nối đến Khu đô thị Đại học Quốc gia hay Khu công nghệ cao TP.HCM.

Sở hữu một địa thế hiếm có, Green Skyline nằm ngay tâm điểm kết nối hai thành phố trực thuộc trung ương năng động bậc nhất: TP.HCM và Đồng Nai. Cư dân chỉ mất khoảng 25 phút di chuyển qua Phạm Văn Đồng nối dài hoặc tuyến Metro số 1 để tiếp cận vùng lõi Quận 1 và TP. Thủ Đức. Đáng chú ý, khi đường Vành đai 3 khép kín, Quốc lộ 1K sẽ chuyển thành đường nội thành mở rộng, hạn chế triệt để áp lực giao thông và kẹt xe.

Vị trí chiến lược này giúp Green Skyline có thể chủ động đón đầu tệp khách hàng ngoại quốc, giảng viên, chuyên gia và kỹ sư cấp cao có tiêu chuẩn sống khắt khe. Đặc biệt, Green Skyline đã chính thức đủ điều kiện sở hữu dành cho tổ chức và cá nhân nước ngoài theo phê duyệt từ UBND TP.HCM. Cột mốc quan trọng này khẳng định tính minh bạch, sự tuân thủ pháp lý nghiêm túc của TBS Land; mở ra cơ hội tối ưu cho nhà đầu tư và cư dân quốc tế.

Tầm nhìn tương lai của dự án còn được cụ thể hóa bằng không gian sống đậm chất “City Resort”. Với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ hơn 36%, phần lớn diện tích dự án được nhường chỗ cho mảng xanh đa tầng và hệ sinh thái hơn 32 tiện ích cao cấp đan cài tinh tế. Tại đây, TBS Land đã khéo léo tổ chức không gian để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của thế hệ công dân toàn cầu: khối đế thương mại quy tụ đầy đủ các dịch vụ thiết yếu phục vụ phong cách sống “một bước xuống phố”, tiện ích resort thư thái tại tầng 3, khu vực thiền định và ngắm toàn cảnh thành phố từ tầng 20… Không dừng lại ở đó, phân khu Thương mại Dịch vụ rộng lớn của tổng thể Khu đô thị Green Square 39ha dự kiến sẽ khởi công trong thời gian tới, hứa hẹn sẽ tạo nên một cú hích hạ tầng cực lớn, nâng tầm vị thế toàn vùng của dự án.

Đặc biệt, mức giá sở hữu căn hộ Green Skyline có điểm vào vô cùng hợp lý, chỉ từ 2,75 tỷ đồng. Nhằm tối ưu dòng tiền cho khách hàng ngay từ giai đoạn đầu, chủ đầu tư TBS Land đã áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt chưa từng có. Với người mua ở thực, chỉ cần thanh toán 15%, phần còn lại được hỗ trợ vay 0% lãi suất trong 24 tháng hoặc cố định 5,5% trong 36 tháng, giúp giảm áp lực tài chính ban đầu, kiểm soát rủi ro lãi suất và chủ động cân đối dòng tiền.

Với nhà đầu tư, lãi suất cố định giúp dễ dàng tính toán chi phí vốn và lợi nhuận kỳ vọng, trong khi chính sách 0% lãi suất 24 tháng cho phép giữ tài sản ở mức giá hiện tại mà chưa chịu áp lực lãi vay. Đặc biệt, dự án dự kiến bàn giao vào Quý IV/2026, tạo điều kiện sớm khai thác cho thuê, không có “chi phí chờ” nên tối ưu việc gia tăng giá trị tài sản.

Bên cạnh các chính sách tài chính, dòng sản phẩm Skyline Central được mở bán trong đợt này còn tạo lợi thế nhờ phương án bàn giao full nội thất theo tiêu chuẩn cao, qua đó giảm áp lực chi phí hoàn thiện sau khi nhận nhà. Danh mục trang bị gồm điều hòa từ các thương hiệu như Daikin, Panasonic; nệm Sealy tiêu chuẩn Mỹ dành cho khách sạn 5 sao; cùng hệ tủ sử dụng gỗ công nghiệp đạt tiêu chuẩn E1, hướng đến sự an toàn cho sức khỏe. Gói bàn giao này giúp khách hàng có thể sớm đưa căn hộ vào sử dụng hoặc khai thác cho thuê, đồng thời gia tăng giá trị thực nhận khi đặt cạnh mức giá từ 2,75 tỷ đồng, ưu đãi booking và các chính sách lãi suất hiện tại.

Giữa chu kỳ phát triển mới của đô thị cửa ngõ, Green Skyline như một minh chứng cho năng lực thực thi và triết lý “sản phẩm thật, giá trị thật, trải nghiệm thật” của TBS Land. Với bệ phóng hạ tầng toàn diện cùng bộ gen quản trị chuẩn quốc tế, dự án hứa hẹn sẽ là tâm điểm đón đầu dòng thịnh vượng của cộng đồng cư dân toàn cầu trong tương lai gần.

Hiện dự án đang mở bán giai đoạn 2. Khách hàng booking trong các giai đoạn từ nay đến 18/7/2026 nhận voucher ưu đãi từ 50 – 100 triệu đồng; cơ hội bốc thăm giải thưởng từ 10 – 100 triệu đồng; tham gia "Hái lộc may mắn" tổng giá trị đến 1 tỷ đồng và bốc thăm xe sang BMW hoặc Mercedes.