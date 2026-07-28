Thứ Ba, 28/07/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Đã có 574 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 2/2026, tăng trưởng tiếp tục giảm tốc

T Thu Minh

Tổng lợi nhuận sau thuế của 574 doanh nghiệp vừa công bố tăng 23,5% so với cùng kỳ, tiếp tục giảm tốc và là mức tăng thấp nhất trong bốn quý gần đây.

Đã có 574 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 2/2026, tăng trưởng tiếp tục giảm tốc

Tính đến ngày 27/7/2026, đã có 574/1.638 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết (đại diện 31,8% vốn hóa toàn thị trường) công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý II/2026. Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 23,5% so với cùng kỳ, tiếp tục giảm tốc và là mức tăng thấp nhất trong bốn quý gần đây.

Nhóm phi tài chính tiếp tục dẫn dắt với mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 35,2% so với cùng kỳ trong quý II/2026. Trong đó, Dầu khí, Điện (đặc biệt là Nhiệt điện) và Dược phẩm tiếp tục là ba nhóm ngành ghi nhận kết quả tích cực nhất trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý II.

Đối với Ngân hàng và Bất động sản – hai nhóm ngành chiếm tỷ trọng vốn hóa và lợi nhuận lớn nhất thị trường – xu hướng tăng trưởng vẫn chưa phản ánh đầy đủ do tỷ lệ doanh nghiệp công bố kết quả còn thấp, đặc biệt là nhóm Bất động sản.

Hiện mới có 13/28 ngân hàng công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính kết quả kinh doanh quý II (đại diện 38,4% vốn hóa ngành), với lợi nhuận sau thuế tăng 13,1% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 16,6% của quý I. Trong đó, VPBank (+35,6% so với cùng kỳ) tiếp tục là điểm sáng cả về quy mô lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng.

Các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất vẫn chủ yếu thuộc nhóm vốn hóa nhỏ như BVB (+2.099%), VBB (+181,6%), NVB (+61,8%) và ABB (+48,1%), chủ yếu nhờ nền lợi nhuận cùng kỳ ở mức thấp.

Mặc dù đầu tư công được kỳ vọng là động lực tăng trưởng quan trọng trong năm 2026, tác động lên kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp niêm yết vẫn chưa thực sự rõ nét. Lợi nhuận của phần lớn doanh nghiệp xây dựng đã công bố vẫn ghi nhận xu hướng giảm tốc hoặc suy giảm, tiêu biểu như CTR, ICN, SBM, L14 và SII.

Ở nhóm đá xây dựng, VLB và NNC ghi nhận kết quả tích cực, trong khi HMR suy giảm. Nhóm gạch nổi bật với VIT, GMX, TTC và MCC ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhờ nền lợi nhuận cùng kỳ ở mức thấp. Đối với xi măng, kết quả phân hóa khi HT1 tăng trưởng chậm lại do nền so sánh cao, trong khi CLH tiếp tục cải thiện lợi nhuận.

Đối với các nhóm ngành phụ thuộc vào cầu tiêu dùng trong nước, tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục chững lại khi sức mua phục hồi chậm. Ngành bia, đại diện là SAB, chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 4,5% so với cùng kỳ, trong khi ngành sữa (VNM) và thực phẩm (MCH) cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với các quý trước.

Trong khi đó, các nhóm ngành phụ thuộc vào cầu xuất khẩu ghi nhận diễn biến kém tích cực hơn khi lợi nhuận đảo chiều suy giảm ở Thủy sản và giảm tốc ở May mặc.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

báo cáo tài chính doanh nghiệp VnEconomy lợi nhuận doanh nghiệp quý II/2026 VnEconomy ngành bất động sản VnEconomy Ngành dầu khí VnEconomy tăng trưởng lợi nhuận VnEconomy tăng trưởng ngành ngân hàng VnEconomy VPBank VnEconomy xu hướng đầu tư công VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Blog chứng khoán: Tâm lý tích cực hơn

Blog chứng khoán: Tâm lý tích cực hơn

Thị trường khởi sắc hơn đáng kể trong phiên hôm nay khiến nhịp giảm hôm qua rất có thể là rung lắc thông thường. Nhịp giảm intraday ngắn, thanh khoản thấp đầu ngày được thay thế bằng diễn biến hồi kéo dài và lan tỏa khá rộng.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, với nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp lý, tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả vận hành thị trường...

Đà tăng mạnh thêm, dòng tiền chấp nhận nâng giá

Đà tăng mạnh thêm, dòng tiền chấp nhận nâng giá

Diễn biến khởi sắc từ nửa sau phiên sáng nay vẫn được tận dụng tốt trong buổi chiều. Bên mua bắt đầu nâng giá mạnh tay hơn nhưng thanh khoản chiều nay lại giảm gần 9%, cho thấy có hiệu ứng rút lệnh bán. Đây là phiên chiều hiếm hoi có giá tăng nhưng thanh khoản lại giảm.

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Các cam kết trong Nghị định thư Montreal nhằm quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ôzôn.

VnEconomy Lộ trình chuyển đổi cho doanh nghiệp theo Nghị định thư Montreal

Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy