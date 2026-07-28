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M Riverside Danang: Giải bài toán dòng vốn và tối ưu hiệu suất đầu tư cho thuê bên sông Hàn

K Khánh Huyền

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ven sông Hàn ngày càng khan hiếm, các dòng sản phẩm sở hữu vị trí đắc địa, pháp lý lâu dài và mô hình tích hợp Work - Live - Resort như M Riverside Danang đang thu hút dòng tiền nhà đầu tư nhờ bài toán tài chính linh hoạt cùng triển vọng khai thác dòng tiền cho thuê ổn định.

Phối cảnh dự án M Riverside Danang với vị trí đắc địa ngay bên cầu Rồng, sông Hàn. Ảnh dự án.
Phối cảnh dự án M Riverside Danang với vị trí đắc địa ngay bên cầu Rồng, sông Hàn. Ảnh dự án.

Tọa lạc trên trục đường 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn, ngay ven sông Hàn, M Riverside Danang được quy hoạch theo mô hình tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ tích hợp Work - Live - Resort. Dự án có quy mô 25 tầng nổi, 3 tầng hầm với 312 căn hộ thương mại. Nhờ vị trí trung tâm tâm điểm, cư dân và khách lưu trú dễ dàng kết nối tới sân bay quốc tế Đà Nẵng, cầu Rồng, các trục đường ven biển và hệ thống hạ tầng dịch vụ tài chính - du lịch hiện hữu của thành phố.

LỢI THẾ MÔ HÌNH TÍCH HỢP BÊN DÒNG SÔNG BIỂU TƯỢNG

Khác với mô hình căn hộ truyền thống, M Riverside Danang chú trọng giải quyết đa mục tiêu của dòng khách hiện đại: Lưu trú, làm việc, thư giãn và tối ưu hiệu suất cho thuê. Công trình gây ấn tượng với kiến trúc mặt ngoài phủ kính khổ lớn kéo dài theo chiều đứng, giúp tối đa hóa góc nhìn ra sông Hàn và không gian đô thị, đồng thời lấy trọn ánh sáng tự nhiên.

Mỗi căn hộ được thiết kế tối ưu công năng, phù hợp với tiêu chuẩn sống của giới trẻ, đội ngũ chuyên gia, khách công tác dài ngày hay các nhà đầu tư kinh doanh căn hộ dịch vụ. Không gian nội thất hướng tới sự tinh tế, thông thoáng nhưng vẫn mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng đích thực ngay giữa lòng đô thị năng động.

Thiết kế không gian sống hiện đại với tầm nhìn mãn nhãn ra cầu Rồng, sông Hàn. Ảnh dự án.
Thiết kế không gian sống hiện đại với tầm nhìn mãn nhãn ra cầu Rồng, sông Hàn. Ảnh dự án.

Hệ tiện ích nội khu được đầu tư theo chuẩn mực resort đô thị, tạo nên chuỗi trải nghiệm khép kín: Hồ bơi, gym, spa, lounge sân thượng, khu bistro, nhà hàng cao cấp và không gian làm việc chung (co-working space). Điểm hội tụ này đáp ứng đúng xu hướng dịch chuyển của làn sóng chuyên gia, nhân sự chất lượng cao và du khách tìm kiếm môi trường sống - làm việc linh hoạt tại Đà Nẵng.

BÀI TOÁN DÒNG TIỀN VÀ CHÍNH SÁCH SỞ HỮU TỐI ƯU VỐN ĐẦU TƯ

Về chính sách thương mại, căn hộ Studio diện tích khoảng 35 m2 tại M Riverside Danang hiện có mức giá từ 3,5 tỷ đồng (đã bao gồm thuế, phí). Khách hàng chỉ cần chuẩn bị 20% vốn tự có ban đầu, tương đương khoảng 700 triệu đồng là có thể ký hợp đồng mua bán. Công trình hiện đang tập trung hoàn thiện phần hầm để đảm bảo tiến độ nghiệm thu và đưa vào vận hành khai thác đúng kế hoạch.

Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư chủ động dòng tiền, đơn vị phát triển áp dụng các phương thức thanh toán đa dạng:

Phương án thanh toán chuẩn: Nhận ngay chiết khấu 2%, phù hợp với nhà đầu tư ưu tiên phân bổ dòng tiền cân bằng theo tiến độ.

Phương án thanh toán nhanh: Áp dụng mức chiết khấu hấp dẫn từ 14% đến 26%, giúp nhà đầu tư tối ưu tối đa giá trị tài sản ngay tại thời điểm giao dịch.

Phương án đòn bẩy tài chính: Ngân hàng liên kết giải ngân đến 70% giá trị hợp đồng. Nhà đầu tư chỉ cần tích lũy khoảng 30% vốn tự có (trên dưới 1 tỷ đồng) là đã sở hữu một bất động sản vị trí trung tâm.

Tiện ích đáp ứng đủ đầy cho nhu cầu sống, làm việc, nghỉ dưỡng trong cùng một tòa căn hộ. Ảnh dự án.
Tiện ích đáp ứng đủ đầy cho nhu cầu sống, làm việc, nghỉ dưỡng trong cùng một tòa căn hộ. Ảnh dự án.

Không chỉ giảm áp lực tài chính ban đầu, M Riverside Danang còn sở hữu tiềm năng tạo dòng tiền ấn tượng sau khi bàn giao. Với vị trí ven sông Hàn, căn hộ Studio tại đây ước tính có thể khai thác cho thuê với mức giá 1,8 – 2,5 triệu đồng/đêm, tương đương phân khúc khách sạn 4 sao.

Xét trên phương án khai thác thực tế:

Công suất lấp đầy trung bình 70%: Doanh thu ước đạt từ 37,8 – 52,5 triệu đồng/tháng.

Công suất lấp đầy cao điểm 90%: Doanh thu có thể đạt từ 48,6 – 67,5 triệu đồng/tháng.

Sau khi trừ chi phí vận hành, tỷ suất dòng tiền thực nhận ước đạt khoảng 10%/năm. Đây là biên độ dòng tiền rất tốt, không chỉ đủ chi trả chi phí tài chính vay ngân hàng mà còn tạo ra lợi nhuận ròng nhàn rỗi cho chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, chủ sở hữu còn được hưởng đặc quyền miễn phí quản lý vận hành trong 2 năm đầu tiên, cùng cơ hội nhận các giải thưởng ưu đãi từ chuỗi sự kiện tri ân với tổng giá trị lên tới 3,7 tỷ đồng.

Dự án được phát triển bởi sự hợp tác chiến lược giữa Sao Mai Việt (HNX: UNI) – doanh nghiệp có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản đô thị, nghỉ dưỡng và Kyoritsu Maintenance Việt Nam.

* Thông tin liên hệ và trải nghiệm nhà mẫu M Riverside Danang:

Địa chỉ: Số 4-06 Bình Minh 5, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Website: https://Mriverside.vn

Hotline: 036 5856678.

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