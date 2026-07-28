Apple vượt Nvidia về vốn hóa, trở thành công ty đắt giá nhất thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/7), Apple vượt qua Nvidia để giành lấy vị trí công ty niêm yết đắt giá nhất thế giới...

CEO Tim Cook của Apple - Nguồn: NYT.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2025, nhà sản xuất iPhone có mức vốn hóa khi đóng cửa cao hơn so với hãng chế tạo chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Cổ phiếu Apple tăng 1,2% trong phiên này, đóng cửa ở mức 336,9 USD/cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa thị trường của công ty đạt 4,95 nghìn tỷ USD. Kết quả này phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước khi “táo khuyết” công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 vào ngày thứ Năm tuần này.

Trái lại, cổ phiếu Nvidia giảm 5% trong phiên đầu tuần, một diễn biến nằm trong xu hướng bán tháo cổ phiếu chip trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong thời gian gần đây khi nhà đầu tư lo ngại về chi phí khổng lồ của hoạt động đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Mức giá chốt phiên 196,51 USD/cổ phiếu đưa giá trị vốn hóa của Nvidia giảm còn 4,77 nghìn tỷ USD.

Nvidia đã giữ vị trí công ty đại chúng đắt giá nhất thế giới từ tháng 6/2025, khi công ty này giành vị thế số 1 về vốn hóa từ Microsoft. Hồi tháng 10 năm ngoái, có thời điểm vốn hóa của hãng chip này vượt mốc 5 nghìn tỷ USD.

Nếu tính từ đầu năm, cổ phiếu Apple hiện tăng hơn 24%, trong khi cổ phiếu Nvidia chỉ tăng hơn 4%. Sự vượt trội của cổ phiếu Apple là do gần đây, nhà đầu tư trở nên lạc quan với việc hãng này ngần ngại đầu tư lớn AI. Thay vì tự xây dựng hạ tầng AI của chính mình như nhiều “ông lớn” công nghệ khác, Apple ưu tiên đi thuê.

Trong khi đó, dù doanh thu của Nvidia đang ở trong năm tăng trưởng mạnh thứ ba liên tiếp nhờ làn sóng đầu tư AI, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu dịch chuyển mối quan tâm từ các sản phẩm chip AI của hãng này sang các loại chip nhớ và hạ tầng trung tâm dữ liệu khác như sản phẩm của Micron Technology, SK Hynix và Sandisk.

“Apple từng bị coi là chậm chân trong cuộc đua AI vì không chi nhiều để phát triển các mô hình. Nhưng bây giờ, tâm lý của nhà đầu tư đã thay đổi. Apple không tốn tiền đầu tư cơ bản lớn cho AI và ở vào một vị thế tốt hơn để kiếm tiền từ AI thông qua dịch vụ, cơ chế giữ chân người dùng trong hệ sinh thái, và nâng cấp phần cứng. Việc đánh giá lại cổ phiếu Apple phản ánh niềm tin và sự bền vững của lợi nhuận hơn là đầu cơ vào AI”, Giám đốc đầu tư Toni Meadows của công ty. BRI Wealth Management nhận xét với hãng tin Reuters.

Biểu đồ về mức tăng/giảm của cổ phiếu Aple (đường màu đen) và cổ phiếu Nvidia (đường màu xanh) so với thời điểm đầu năm - Nguồn: CNBC.

Đối với một công ty từng bị xem là tụt hậu trong cuộc đua AI, cột mốc vốn hóa mới phản ánh nỗ lực của Apple nhằm khẳng định vị thế vững chắc hơn trong nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực này, đồng thời có thể định hình cách nhìn nhận về những tháng cuối cùng dưới sự điều hành của CEO Tim Cook.

Ông Cook đang chuẩn bị chuyển giao vị trí của mình cho ông John Ternus - một nhân sự kỳ cựu trong mảng phần cứng - vào tháng 9 tới.

Tháng trước, Apple đã triển khai đợt cải tiến toàn diện cho Siri - bước đi vốn đã bị trì hoãn từ lâu - với kỳ vọng rằng trợ lý ảo được nâng cấp này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách với các đối thủ công nghệ lớn (Big Tech) cũng như các công ty khởi nghiệp thế hệ mới trong cuộc đua AI đầy cam go.

Một số nhà phân tích cho rằng Apple đang nắm giữ một "mỏ vàng" AI dưới dạng dữ liệu cá nhân lưu trữ trên mỗi chiếc iPhone. Nguồn dữ liệu này có thể giúp các câu trả lời của Siri trở nên hữu ích hơn và nâng cao năng lực của trợ lý ảo này. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là nguồn dữ liệu đó hiện đang bị "khóa" trong hệ điều hành vì lý do bảo mật, và công ty sẽ cần tìm ra phương thức để khai thác giá trị từ đó.

Đối với Nvidia, việc bị Apple vượt lên về vốn hóa không nhất thiết báo hiệu một sự thay đổi lâu dài về vị thế tương đối giữa các công ty này. Nhà sản xuất chip này vẫn hưởng lợi lớn từ các khoản chi tiêu liên quan đến AI, và các bộ xử lý đồ họa (GPU) của hãng đang cung cấp sức mạnh cho phần lớn cơn sốt AI tạo sinh.

Nvidia hoàn toàn có thể giành lại vị trí dẫn đầu về vốn hóa nếu tâm lý thị trường thay đổi. Ngoài ra, bản thân Apple cũng đang ở vào thế khó khi phải tăng giá sản phẩm để bù đắp chi phí gia tăng, một chiến lược có thể gây tổn hại đến nhu cầu tiêu thụ.

"Tôi không thấy có sự khác biệt đáng kể nào. Nvidia nhiều khả năng vẫn sẽ là nhân tố quan trọng trong bất kỳ diễn biến nào sắp tới”, ông Benjamin Hall, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu Alpha tại Segal Marco Advisors, nhận định.

Tuy nhiên, sự hào hứng đối với AI đã lan rộng sang các mảng khác của ngành công nghiệp bán dẫn. Những cái tên thắng lớn hơn trong năm nay là các nhà sản xuất chip nhớ như Micron - công ty đã vượt mốc giá trị thị trường 1 nghìn tỷ USD vào tháng 5 khi các nhà đầu tư nhận thấy tầm quan trọng của chip nhớ đối với cơ sở hạ tầng AI.

Hãng chip SK Hynix của Hàn Quốc cũng đã niêm yết trên sàn Nasdaq ở Mỹ vào đầu tháng này, bổ sung thêm một cái tên mới vào cuộc đua.

"Sự xuất hiện của các tân binh trên thị trường có thể giúp phân tán sự chú ý, chuyển dịch từ nhóm 'Magnificent Seven' sang một phạm vi rộng hơn các mã cổ phiếu khác”, ông Hall nói.

Đà tăng giá ấn tượng của nhóm cổ phiếu chip đã gặp sóng gió trong tháng 7 này khi các nhà đầu tư đánh giá lại tính bền vững của làn sóng đầu tư vào AI, khiến chỉ số Philadelphia SE Semiconductor của các cổ phiếu chip trên thị trường chứng khoán Mỹ đến nay đã giảm hơn 21% so với mức đỉnh lịch sử.