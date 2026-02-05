Gửi tiền an toàn, rinh lộc vàng cùng Ngân hàng số Vikki

Mùa lương thưởng về, nhu cầu gửi tiền an toàn để chuẩn bị Tết và hoạch định tài chính năm mới cũng vào cao điểm. Bên cạnh lãi suất, những “giá trị cộng thêm” ngày càng được người gửi tiền quan tâm. Với chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký”, Ngân hàng số Vikki mang đến một lựa chọn tích lũy khác biệt: Vừa sinh lời hấp dẫn, vừa có cơ hội đón vàng như một “lộc” sớm trước thềm năm mới.

GỬI TIỀN GIÁP TẾT, LỘC ĐẾN BẤT NGỜ

Những ngày cận Tết, khi lương thưởng dần về tài khoản, nhiều gia đình bắt đầu sắp xếp lại dòng tiền cho một cái Tết đủ đầy và những dự định của năm mới. Gửi tiết kiệm vì thế tiếp tục được ưu tiên nhờ tính an toàn, đồng thời gắn với mong muốn “giữ tiền sinh lộc”, một tâm lý quen thuộc mỗi độ xuân về.

Trong không khí ấy, chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký” mang đến thêm sự hứng khởi khi việc gửi tiền cuối năm không chỉ xoay quanh lãi suất, mà còn đi kèm cơ hội nhận vàng, tạo thêm niềm vui nho nhỏ trong những ngày giáp Tết.

Cô P.T.S chia sẻ khoảnh khắc bất ngờ khi nhận tin trúng thưởng. Ảnh: Vikki Bank.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, cô N.T.Y, một khách hàng tham gia chương trình, cho biết: “Trước giờ tôi gửi tiết kiệm chỉ nghĩ đến tiền lãi. Khi nhận thông báo trúng vàng từ Vikki, tôi thật sự rất bất ngờ và vui. Đúng dịp cuối năm, cảm giác như có thêm lộc Tết, nên càng thấy việc gửi tiền lúc này ý nghĩa hơn”.

Cùng chung cảm xúc, cô P.T.S nhớ lại: “Lúc đầu tôi còn nghi ngờ không biết có đúng là mình trúng không. Khi được ngân hàng liên hệ và hướng dẫn nhận thưởng rõ ràng, tôi yên tâm hẳn. Có thêm chút may mắn cuối năm, tôi quyết định gửi thêm một sổ tiết kiệm nữa, coi như lấy vía tốt cho năm mới”.

Từ những câu chuyện thực tế, có thể thấy gửi tiết kiệm dịp cuối năm không chỉ xuất phát từ nhu cầu bảo toàn tài sản, mà còn gắn với mong muốn chuẩn bị cho một khởi đầu thuận lợi. Việc tích lũy vì thế mang thêm ý nghĩa tinh thần, như một bước khởi động nhẹ nhàng cho năm mới.

Tại Vikki, mỗi khoản gửi đều sinh lời an toàn, minh bạch và tiện lợi - mỗi ngày đều là cơ hội trúng vàng. Ảnh: Vikki Bank.

Theo chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký”, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng Vikki với số tiền từ 20 triệu đồng mỗi tháng được áp dụng mức lãi suất ưu đãi cao hơn so với hình thức gửi tại quầy. Chương trình kéo dài đến ngày 10/2/2026, bao trùm trọn mùa cao điểm cuối năm và đầu xuân, góp phần giúp nhiều gia đình chủ động tích lũy và đón năm mới một cách trọn vẹn hơn.

GIỮ TIỀN AN TÂM, TÍCH LŨY LINH HOẠT: VÌ SAO NHIỀU NGƯỜI CHỌN GỬI TIẾT KIỆM TẠI VIKKI?

Không chỉ trong mùa Tết, việc quản lý và bảo toàn tài sản đang trở thành mối quan tâm thường trực của nhiều người khi bối cảnh kinh tế còn tiềm ẩn nhiều biến động. Trước những rủi ro từ các kênh đầu tư ngắn hạn, gửi tiết kiệm tiếp tục được xem là lựa chọn quen thuộc, giúp giữ dòng tiền ổn định và tạo nền tảng tài chính vững chắc cho những mục tiêu trong năm mới.

Trên thị trường ngân hàng, sự an toàn và minh bạch ngày càng trở thành tiêu chí ưu tiên khi người dùng quyết định gửi tiền, nhất là vào thời điểm cuối năm nhiều bận rộn. Ngân hàng số Vikki lựa chọn phát triển nền tảng công nghệ với trọng tâm là sự an tâm của khách hàng, thông qua hệ thống bảo mật nhiều lớp, kết hợp xác thực thông minh và nhận diện sinh trắc học, giúp các giao dịch được kiểm soát chặt chẽ và vận hành ổn định.

Vệc số hóa toàn bộ quy trình gửi tiết kiệm cũng mang lại sự chủ động và linh hoạt cho người dùng. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng, khách hàng có thể gửi tiền, theo dõi kỳ hạn và quản lý dòng tiền mọi lúc, mọi nơi. Cùng với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ học máy để gợi ý các phương án tích lũy phù hợp, trải nghiệm gửi tiết kiệm trở nên nhẹ nhàng hơn.

Song song với kênh số, hệ thống phòng giao dịch và mô hình Vikkafe tiếp tục là điểm chạm trực tiếp với khách hàng. Không gian giao dịch được thiết kế mở, thân thiện, phù hợp với những người có nhu cầu trao đổi trực tiếp về kế hoạch tài chính trong không khí thoải mái, đặc biệt là nhóm khách hàng trung niên và cao tuổi. Những nỗ lực trong việc cân bằng giữa trải nghiệm và chất lượng dịch vụ cũng góp phần tạo nền tảng uy tín cho thương hiệu.

Không gian Vikkafe tại Phòng giao dịch Ngân hàng số Vikki là điểm chạm trực tiếp, giúp khách hàng yên tâm hơn khi trao đổi và sắp xếp kế hoạch tài chính. Ảnh: Vikki Bank.

Uy tín của Ngân hàng số Vikki còn được ghi nhận thông qua các giải thưởng trong nước và khu vực. Năm 2025, ngân hàng được vinh danh tại Better Choice Awards với danh hiệu “Ngân hàng Năng động Sáng tạo của năm”, đồng thời góp mặt trong Top 10 thương hiệu uy tín Đông Nam Á và nhận Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương (APEA)…

Giữa mùa lương thưởng và không khí chuẩn bị đón Tết, gửi tiết kiệm tại Ngân hàng số Vikki được xem là giải pháp giúp người dùng an tâm giữ tiền, chủ động tích lũy và sẵn sàng cho một năm mới ổn định hơn.