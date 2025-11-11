Trong số này có 138 cơ sở thuộc lĩnh vực công trình xây dựng, tòa nhà, khách sạn; 100 cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp...

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký quyết định ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2024. Theo đó, trên địa bàn TP. Hà Nội có 239 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Trong số 239 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, có 138 cơ sở thuộc lĩnh vực công trình xây dựng, tòa nhà, khách sạn; 100 cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh một số tòa nhà thuộc lĩnh vực công trình xây dựng, ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, có một số ngành nghề có mức tiêu thụ năng lượng quy đổi (TOE) lớn như: sản xuất xi măng, thạch cao; sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất sản phẩm từ kim loại; lưu trữ dữ liệu; sản xuất thiết bị…

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Cùng với đó chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, cập nhật lập Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Thành phố; tổng hợp trình UBND Thành phố ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Thành phố trước ngày 01 tháng 3 hàng năm.

Cũng theo Quyết định này, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2024 thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Chỉ đạo cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý; tổng hợp gửi Sở Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.

Thống kê từ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho thấy, tới ngày 14/10, đã có 19/34 tỉnh, thành phố ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2024.

Theo quy định tại Điều 32 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn một năm một lần, gửi Bộ Công Thương tổng hợp.