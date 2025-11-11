Thứ Ba, 11/11/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Hà Nội có 239 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Tùng Dương

11/11/2025, 00:11

Trong số này có 138 cơ sở thuộc lĩnh vực công trình xây dựng, tòa nhà, khách sạn; 100 cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp...

Sản xuất công nghiệp là một trong những lĩnh vực có nhiều cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Ảnh minh họa
Sản xuất công nghiệp là một trong những lĩnh vực có nhiều cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký quyết định ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2024. Theo đó, trên địa bàn TP. Hà Nội có 239 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Trong số 239 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, có 138 cơ sở thuộc lĩnh vực công trình xây dựng, tòa nhà, khách sạn; 100 cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh một số tòa nhà thuộc lĩnh vực công trình xây dựng, ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, có một số ngành nghề có mức tiêu thụ năng lượng quy đổi (TOE) lớn như: sản xuất xi măng, thạch cao; sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất sản phẩm từ kim loại; lưu trữ dữ liệu; sản xuất thiết bị…

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

UBND TP. Hà Nội giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Cùng với đó chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát, cập nhật lập Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Thành phố; tổng hợp trình UBND Thành phố ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Thành phố trước ngày 01 tháng 3 hàng năm.

Cũng theo Quyết định này, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố năm 2024 thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Chỉ đạo cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là thành viên thuộc phạm vi quản lý có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội tổ chức rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý; tổng hợp gửi Sở Công Thương trước ngày 01 tháng 02 hàng năm.

Thống kê từ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho thấy, tới ngày 14/10, đã có 19/34 tỉnh, thành phố ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2024.

Theo quy định tại Điều 32 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn một năm một lần, gửi Bộ Công Thương tổng hợp.

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở có mức sử dụng năng lượng sau đây:

- Cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra 1.000 tấn dầu tương đương (1.000 TOE) trở lên.

- Các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tiêu thụ năng lượng tổng cộng trong một năm quy đổi ra 500 tấn dầu tương đương (500 TOE) trở lên.

Nếu không có biện pháp hiệu quả, tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà ASEAN ​​sẽ tăng 90% vào năm 2050

14:40, 28/05/2025

Nếu không có biện pháp hiệu quả, tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà ASEAN ​​sẽ tăng 90% vào năm 2050

Tiết kiệm năng lượng: Doanh nghiệp cần thêm hỗ trợ để mạnh dạn đầu tư

08:09, 03/10/2025

Tiết kiệm năng lượng: Doanh nghiệp cần thêm hỗ trợ để mạnh dạn đầu tư

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp và xây dựng còn rất lớn

09:15, 26/09/2025

cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm công trình xây dựng danh sách cơ sở năng lượng Hà Nội năng lượng Sản xuất công nghiệp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ năng lượng tòa nhà

Đề xuất bổ sung quy định cụ thể thời gian quây, chặn dầu tràn với sự cố ngoài khơi

Đề xuất bổ sung quy định cụ thể thời gian quây, chặn dầu tràn với sự cố ngoài khơi

Dự thảo quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu đang được lấy ý kiến có nhiều điểm mới trong đó có sửa quy định về xây dựng, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các cấp; bổ sung quy định về thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; đồng thời đề xuất bổ sung quy định cụ thể về thời gian quây, chặn dầu tràn đối với sự cố ngoài khơi…

Suzlon sẵn sàng hợp tác cùng các đối tác Việt Nam thúc đẩy phát triển năng lượng gió

Suzlon sẵn sàng hợp tác cùng các đối tác Việt Nam thúc đẩy phát triển năng lượng gió

Ông Tejjas Parmar, Tổng Giám đốc Kinh doanh Quốc tế, Tập đoàn Suzlon (Ấn Độ), khẳng định Việt Nam là thị trường tiềm năng cho năng lượng tái tạo. Với hơn 30 năm kinh nghiệm toàn cầu, Suzlon mong muốn hợp tác cùng các đối tác Việt Nam phát triển dự án điện gió, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia...

Khai phá tiềm năng cho các dự án năng lượng sạch tại đồng bằng sông Cửu Long

Khai phá tiềm năng cho các dự án năng lượng sạch tại đồng bằng sông Cửu Long

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang sở hữu nhiều điều kiện để phát triển năng lượng tái tạo, tuy nhiên cần giải quyết những thách thức đặc thù của vùng để thu hút nhà đầu tư…

Hải Phòng xây dựng quy định sử dụng quỹ tín dụng carbon, hỗ trợ phát triển xanh

Hải Phòng xây dựng quy định sử dụng quỹ tín dụng carbon, hỗ trợ phát triển xanh

Ngày 7/11, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết UBND thành phố đang đề nghị HĐND thành phố thông qua Nghị quyết quy định về sử dụng nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon nhằm hỗ trợ các dự án, chương trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn...

Năng lượng xanh: “Chìa khóa” giảm phát thải và xây dựng thành phố sạch

Năng lượng xanh: “Chìa khóa” giảm phát thải và xây dựng thành phố sạch

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, việc phát triển năng lượng xanh đã trở thành một xu thế tất yếu và là trách nhiệm chung của các quốc gia. Tại Việt Nam, năng lượng xanh không chỉ là một hướng đi chiến lược để giảm phát thải khí nhà kính mà còn là chìa khóa để bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển đô thị bền vững...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

1

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

Dân sinh

2

Đề xuất bổ sung quy định cụ thể thời gian quây, chặn dầu tràn với sự cố ngoài khơi

Kinh tế xanh

3

Đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi độ tuổi

Dân sinh

4

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Chứng khoán

5

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam được dự báo khó khăn vì tác động dây chuyền từ thuế và MMPA

Thị trường

