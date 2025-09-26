Tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp và xây dựng còn rất lớn
Qua các khảo sát và đánh giá thực tế, ngành công nghiệp Việt Nam có thể tiết kiệm từ 20 - 30% mức tiêu thụ năng lượng; đối với các công trình xây dựng ước tính từ 30 - 35%. Những con số này đã chỉ ra tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam còn rất lớn…
Chiều 25/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức Lễ phát động "Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng năm 2025; Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025".
Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết thực hiện Chương trình dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 1/7/2013, Bộ Công Thương đã triển khai dán nhãn năng lượng cho 19 chủng loại sản phẩm với trên 20.000 sản phẩm được dán nhãn năng lượng trên thị trường.
Chương trình đã loại bỏ 45 triệu bóng đèn sợi đốt ra khỏi thị trường, nâng hiệu suất năng lượng đối với 6 loại sản phẩm sử dụng nhiều năng lượng (máy biến áp, điều hoà không khí, nồi cơm điện, quạt điện, đèn huỳnh quang ống, CFL). Trong đó, hiệu quả sử dụng điều hòa không khí tăng 13% hàng năm, tiết kiệm khoảng 100 triệu kWh/năm.
Báo cáo thống kê năng lượng mới nhất cho thấy, tiêu thụ năng lượng của ngành công nghiệp tại Việt Nam chiếm hơn 50% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc. Qua các khảo sát, đánh giá thực tế, ngành công nghiệp Việt Nam có thể tiết kiệm từ 20 - 30% mức tiêu thụ năng lượng.
Đối với các công trình xây dựng, với tỷ lệ gia tăng diện tích sàn đưa vào sử dụng hàng năm trên 40%, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các công trình xây dựng tại Việt Nam ước tính từ 30 - 35%. Những con số này đã chỉ ra tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam còn rất lớn.
Ông Đặng Hải Dũng nhấn mạnh các giải thưởng về hiệu quả năng lượng, sản phẩm hiệu suất năng lượng năm là hoạt động nhằm ghi nhận, tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong, đồng thời khuyến khích áp dụng các giải pháp quản lý và công nghệ tiên tiến để đưa ra thị trường những sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao.
Theo đó, điểm mới trong cơ cấu giải thưởng năm 2025 là bổ sung hạng mục Giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng đổi mới, sáng tạo vào cơ cấu Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025.
Đây là một nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Bổ sung thêm, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch VECEA, cho biết tuy mỗi giải thưởng có tiêu chí đánh giá riêng, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Các giải thưởng được kỳ vọng đóng góp cho mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8 - 10% của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.
Thời gian nhận hồ sơ tham gia giải thưởng bắt đầu từ ngày 25/9/2025 đến hết ngày 15/11/2025. Sau đó, Hội đồng kỹ thuật giải thưởng sẽ tiến hành đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp, công trình, sản phẩm, đạt tiêu chí xét tặng giải thưởng. Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ theo cả 2 hình thức là bản giấy và bản điện tử. Dự kiến công bố và trao giải vào tháng 12/2025.
Nhân sự kiện này, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị “Phổ biến chính sách pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó biến đổi khí hậu”. Sự kiện này là dịp để các doanh nghiệp, chuyên gia, cơ quan quản lý gặp gỡ, trao đổi các chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Tai hội nghị, đại diện Bộ Công Thương và VECEA đã chia sẻ tình hình triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Dự báo tác động chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân, xã hội; phổ biến chính sách pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó biến đổi khí hậu.
Bên cạnh những tác động tích cực của việc áp dụng các công nghệ và phương thức tiết kiệm, sử dụng năng lượng hiệu quả, đại diện các doanh nghiệp tham dự hội nghị cũng đã chia sẻ những khó khăn và thách thức còn phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi sản xuất theo hướng sử dụng ít năng lượng hơn.
