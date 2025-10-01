Hà Nội còn 11 điểm ngập úng, người dân mò mẫm về nhà, xe chết máy hàng loạt

Đến 16 hôm nay, trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn 11-13 điểm úng ngập như Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, cầu Bươu, Triều Khúc, Nam Trung Yên. Đặc biệt tuyến đường Lê Quang Đạo đoạn qua sân vận động Mỹ Đình do không có lực lượng chức năng hướng dẫn, hàng loạt xe máy vẫn lao vào điểm ngập sâu và chết máy…

Chiều 1/10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết từ 6h đến 16h cùng ngày, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa cục bộ tại một số khu vực, lượng mưa không đáng kể. Đến 16h lượng mưa đo được tại phường Từ Liêm 23mm, Yên Nghĩa 19mm, Thanh Liệt 24mm, Hoàng Liệt 15mm...

Là một trong những điểm ngập nặng nhất Hà Nội, đến khoảng 18h30 tại đây vẫn còn mênh mông nước. Do không có lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn giao thông nên người dân đi xe máy đi vào điểm ngập sâu...

Anh Nguyễn Văn Tuấn, Hà Nội cho biết do chủ quan nghĩ mưa đã dứt, nước đã rút khá nhiều nên vẫn nổ máy đi qua khu vực này, chỉ đi được nửa đường chiếc xe đã gặp sự cố...

Có tới hàng trăm phương tiện đã gặp sự cố chết máy do ngập nước tại khu vực này. Các chủ xe hoặc loay hoay tự xử lý hoặc phải thuê thợ sửa xe đang "ứng trực" tại đây xử lý...

Mất tiền, mất thời gian, phương tiện hư hỏng khiến nhiều người dân bức xúc, lo lắng...

Sau cả ngày tạnh ráo, nhiều người Hà Nội vân tiếp tục phải đối mặt với khó khăn do phương tiện hư hỏng...

Nhiều người mò mẫm dắt xe trong điều kiện đường ngập, thiếu ánh sáng do khu vực này đã bị cắt điện, không có đèn đường...

Xe ô tô cũng chết máy phải gọi phương tiện cứu hộ tới để giải cứu...

Một người phụ nữ lớn tuổi không thể di chuyển tiếp vì xe ôm công nghệ gặp sự cố

Có quá nhiều xe máy phải "nằm đường" chờ được sửa chữa...

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua khu vực ngập. Tuy nhiên tại đường Lê Quang Đạo thời điểm chiều tối nay thì không có nhân viên nào xuất hiện.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ chiều và đêm 1/10 Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập.