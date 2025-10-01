Hà Nội còn 11 điểm ngập úng, người dân mò mẫm về nhà, xe chết máy hàng loạt

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Châu Anh
01/10/2025, 21:05
Đến 16 hôm nay, trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn 11-13 điểm úng ngập như Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, cầu Bươu, Triều Khúc, Nam Trung Yên. Đặc biệt tuyến đường Lê Quang Đạo đoạn qua sân vận động Mỹ Đình do không có lực lượng chức năng hướng dẫn, hàng loạt xe máy vẫn lao vào điểm ngập sâu và chết máy…
Chiều 1/10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết từ 6h đến 16h cùng ngày, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa cục bộ tại một số khu vực, lượng mưa không đáng kể. Đến 16h lượng mưa đo được tại phường Từ Liêm 23mm, Yên Nghĩa 19mm, Thanh Liệt 24mm, Hoàng Liệt 15mm...
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ chiều và đêm 1/10 Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập.
Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh từ hiện tượng La Niña, khi tần suất bão và lũ lụt gia tăng, đặc biệt tại miền Trung. Ở đồng bằng sông Hồng, La Niña kết hợp với bão cuối mùa gây rủi ro ngập lụt đô thị. Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước nguy cơ đặc biệt cao khi La Niña làm gia tăng lượng mưa trên toàn lưu vực Mekong. Lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường và nước biển dâng khiến tình trạng ngập lụt kéo dài…
Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, đề xuất những giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ, có cam kết và lộ trình thực hiện cụ thể…
Trong vòng hơn một tháng, Hà Tĩnh liên tiếp hứng ba cơn bão, gây tổng thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng. Riêng bão Bualoi đã khiến hàng chục nghìn ngôi nhà hư hỏng, hạ tầng tê liệt, ước tính thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng...
Đến ngày 1/10, mưa lớn kéo dài khiến nước trên các sông Bưởi, Yên, Cầu Chày vượt mức báo động 3, gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực của Thanh Hóa. Toàn tỉnh hiện có hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1–2 m, đặc biệt tập trung ở các xã Nông Cống, Kim Tân, khiến đời sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: