Thứ Năm, 02/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội còn 11 điểm ngập úng, người dân mò mẫm về nhà, xe chết máy hàng loạt

Châu Anh

01/10/2025, 21:05

Đến 16 hôm nay, trên địa bàn TP Hà Nội vẫn còn 11-13 điểm úng ngập như Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, cầu Bươu, Triều Khúc, Nam Trung Yên. Đặc biệt tuyến đường Lê Quang Đạo đoạn qua sân vận động Mỹ Đình do không có lực lượng chức năng hướng dẫn, hàng loạt xe máy vẫn lao vào điểm ngập sâu và chết máy…

Đường Lê Quang Đạo đoạn qua sân vận động Mỹ Đình vẫn còn ngập sâu khiến giao thông hỗn loạn
Đường Lê Quang Đạo đoạn qua sân vận động Mỹ Đình vẫn còn ngập sâu khiến giao thông hỗn loạn

Chiều 1/10, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết từ 6h đến 16h cùng ngày, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa cục bộ tại một số khu vực, lượng mưa không đáng kể. Đến 16h lượng mưa đo được tại phường Từ Liêm 23mm, Yên Nghĩa 19mm, Thanh Liệt 24mm, Hoàng Liệt 15mm...

Là một trong những điểm ngập nặng nhất Hà Nội, đến khoảng 18h30 tại đây vẫn còn mênh mông nước. Do không có lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn giao thông nên người dân đi xe máy đi vào điểm ngập sâu...
Là một trong những điểm ngập nặng nhất Hà Nội, đến khoảng 18h30 tại đây vẫn còn mênh mông nước. Do không có lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn giao thông nên người dân đi xe máy đi vào điểm ngập sâu...
Anh Nguyễn Văn Tuấn, Hà Nội cho biết do chủ quan nghĩ mưa đã dứt, nước đã rút khá nhiều nên vẫn nổ máy đi qua khu vực này, chỉ đi được nửa đường chiếc xe đã gặp sự cố...
Anh Nguyễn Văn Tuấn, Hà Nội cho biết do chủ quan nghĩ mưa đã dứt, nước đã rút khá nhiều nên vẫn nổ máy đi qua khu vực này, chỉ đi được nửa đường chiếc xe đã gặp sự cố...
Có tới hàng trăm phương tiện đã gặp sự cố chết máy do ngập nước tại khu vực này. Các chủ xe hoặc loay hoay tự xử lý hoặc phải thuê thợ sửa xe đang
Có tới hàng trăm phương tiện đã gặp sự cố chết máy do ngập nước tại khu vực này. Các chủ xe hoặc loay hoay tự xử lý hoặc phải thuê thợ sửa xe đang "ứng trực" tại đây xử lý...
Mất tiền, mất thời gian, phương tiện hư hỏng khiến nhiều người dân bức xúc, lo lắng...
Mất tiền, mất thời gian, phương tiện hư hỏng khiến nhiều người dân bức xúc, lo lắng...
Sau cả ngày tạnh ráo, nhiều người Hà Nội vân tiếp tục phải đối mặt với khó khăn do phương tiện hư hỏng...
Sau cả ngày tạnh ráo, nhiều người Hà Nội vân tiếp tục phải đối mặt với khó khăn do phương tiện hư hỏng...
Nhiều người mò mẫm dắt xe trong điều kiện đường ngập, thiếu ánh sáng do khu vực này đã bị cắt điện, không có đèn đường...
Nhiều người mò mẫm dắt xe trong điều kiện đường ngập, thiếu ánh sáng do khu vực này đã bị cắt điện, không có đèn đường...
Xe ô tô cũng chết máy phải gọi phương tiện cứu hộ tới để giải cứu...
Xe ô tô cũng chết máy phải gọi phương tiện cứu hộ tới để giải cứu...
Một người phụ nữ lớn tuổi không thể di chuyển tiếp vì xe ôm công nghệ gặp sự cố 
Một người phụ nữ lớn tuổi không thể di chuyển tiếp vì xe ôm công nghệ gặp sự cố 
Có quá nhiều xe máy phải
Có quá nhiều xe máy phải "nằm đường" chờ được sửa chữa...
 Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua khu vực ngập. Tuy nhiên tại đường Lê Quang Đạo thời điểm chiều tối nay thì không có nhân viên nào xuất hiện.
 Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua khu vực ngập. Tuy nhiên tại đường Lê Quang Đạo thời điểm chiều tối nay thì không có nhân viên nào xuất hiện.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ chiều và đêm 1/10 Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập. 

Phú Thọ báo động trên nhiều tuyến sông, vận hành hàng loạt trạm bơm ứng phó lũ lụt

15:46, 01/10/2025

Phú Thọ báo động trên nhiều tuyến sông, vận hành hàng loạt trạm bơm ứng phó lũ lụt

Tuyên Quang thiệt hại nặng nề sau mưa bão Bualoi

15:36, 01/10/2025

Tuyên Quang thiệt hại nặng nề sau mưa bão Bualoi

Người Hà Nội vẫn "bì bõm" sau ngày mưa lớn

11:19, 01/10/2025

Người Hà Nội vẫn

Đọc thêm

Nguy cơ rủi ro thiên tai, bão lũ, ngập lụt, lượng mưa tăng do La Niña

Nguy cơ rủi ro thiên tai, bão lũ, ngập lụt, lượng mưa tăng do La Niña

Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh từ hiện tượng La Niña, khi tần suất bão và lũ lụt gia tăng, đặc biệt tại miền Trung. Ở đồng bằng sông Hồng, La Niña kết hợp với bão cuối mùa gây rủi ro ngập lụt đô thị. Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước nguy cơ đặc biệt cao khi La Niña làm gia tăng lượng mưa trên toàn lưu vực Mekong. Lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường và nước biển dâng khiến tình trạng ngập lụt kéo dài…

Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức xin

Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức xin "cơ chế đặc thù tài chính" để thu hút nhân lực về cơ sở 2

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, đề xuất những giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ, có cam kết và lộ trình thực hiện cụ thể…

Hà Tĩnh liên tiếp hứng 3 cơn bão, thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng

Hà Tĩnh liên tiếp hứng 3 cơn bão, thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng

Trong vòng hơn một tháng, Hà Tĩnh liên tiếp hứng ba cơn bão, gây tổng thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng. Riêng bão Bualoi đã khiến hàng chục nghìn ngôi nhà hư hỏng, hạ tầng tê liệt, ước tính thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng...

Hơn 15.000 ngôi nhà ở Thanh Hóa chìm trong biển nước, cần lắm sự chia sẻ của đồng bào

Hơn 15.000 ngôi nhà ở Thanh Hóa chìm trong biển nước, cần lắm sự chia sẻ của đồng bào

Đến ngày 1/10, mưa lớn kéo dài khiến nước trên các sông Bưởi, Yên, Cầu Chày vượt mức báo động 3, gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực của Thanh Hóa. Toàn tỉnh hiện có hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 1–2 m, đặc biệt tập trung ở các xã Nông Cống, Kim Tân, khiến đời sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp của Chính phủ về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp của Chính phủ về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 1/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ để đánh giá tình hình thực hiện và rà soát, tháo gỡ khó khăn về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hơn 7.600 tỷ đầu tư mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai

Đầu tư

2

Hà Nội điều chỉnh và bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2025

Đầu tư

3

Tiếp tục dừng nhiều chuyến tàu do ảnh hưởng bão số 10

Du lịch

4

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

eMagazine

5

Ngành vải không dệt trước tiềm năng lớn nhưng vẫn loay hoay với “bài toán” công nghệ

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy