Tuyên Quang thiệt hại nặng nề sau mưa bão Bualoi

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
01/10/2025, 15:36
Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang, đến thời điểm 6h30 sáng 1/10, mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đã có 6 người chết và mất tích...
Cũng theo UBND tỉnh Tuyên Quang, mưa bão đã khiến trên 710 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại (06 nhà thiệt hại hoàn toàn trên 90%). Một số xã có số hộ bị cô lập rất lớn như xã Xuân Vân số nhà bị cô lập: 452 nhà, số hộ đã di dời khẩn cấp khoảng trên 1.000 hộ; xã Sơn Thủy 26 hộ. Về giáo dục và y tế, có 20 điểm trường bị ảnh hưởng và 1 phòng khám đa khoa bị tốc mái. 5 nhà văn hoá cũng chịu thiệt hại.
Mưa lũ cũng làm trên 651 ha lúa; trên 430 ha ngô, rau màu; 10 ha cây trồng khác bị ngập, ảnh hưởng; 1,2 ha diện tích lâm nghiệp bị ảnh hưởng; trên 2,3 tấn lương thực bị trôi, hư hỏng…; 15,74 ha ao, hồ bị tràn bờ; 44 lồng, bè nuôi cá bị ảnh hưởng; 23 chuồng trại bị hư hỏng.
Về giao thông, nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở gây ách tắc, trong đó có 6 vị trí trên quốc lộ và 66 vị trí vị trí trên đường giao thông địa phương; Khối lượng sạt lở đất, đá trên 7.000m3. Nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập úng cục bộ (đặc biệt là các tuyến đường thuộc Phường Hà Giang 1 và Phường Hà Giang 2). 23 ông trình thủy lợi, 01 công trình nước sạch bị hư hỏng; 9.503m kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng; 28 cột điện bị đồ, gãy; nhiều trang thiết bị, tài sản khác của người dân bị hư hỏng, ngập nước…
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của thiên tai: mưa lũ, sạt lở, ngập lụt… yêu cầu cấp thiết đặt ra là toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân phải nâng cao tinh thần chủ động, chung sức, đồng lòng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Trong mọi tình huống, ưu tiên số một là cứu người. Trước mắt bằng mọi giá phải huy động lực lượng tìm được 4 người mất tích ở Lũng Cú. Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, không để tình trạng chồng chéo, thiếu trách nhiệm xảy ra trong công tác chỉ đạo, điều hành.
UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu tuyệt đối không để mất liên lạc với người dân tại các khu vực bị chia cắt, cô lập; đồng thời khẩn trương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, chủ động tuyên truyền, vận động và tổ chức di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Bố trí nơi ở, lương thực, thực phẩm cho người dân. Cần đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng, trụ sở cơ quan nhà nước và nhà ở của nhân dân.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang được giao chủ trì thành lập Sở chỉ huy tiền phương, tập trung hỗ trợ cung cấp thông tin liên lạc, nhu yếu phẩm cho các vùng bị cô lập, đặc biệt là khu vực thành phố Hà Giang (cũ) và xã Đồng Văn. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thành lập Sở chỉ huy chính tại trung tâm tỉnh Tuyên Quang, chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Các xã, phường dọc bờ sông Lô, xã Chiêm Hóa, xã Na Hang cần thành lập Sở chỉ huy tại chỗ, tăng cường tuyên truyền cảnh báo, theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động nắm bắt thông tin, rà soát các hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm để có phương án di dời kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hạn chế việc bị cô lập.
Tại Phú Thọ bão số 10 - Bualoi làm 1.476 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; gần 1.750 hộ dân sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, với 6.597 nhân khẩu phải sơ tán; trên 7.133ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại; trên 783.78ha thủy sản bị ngập...
Bộ Nội vụ dự báo, với mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 7,2% từ đầu năm 2026, chi phí của doanh nghiệp sẽ tăng bình quân khoảng 0,5% - 0,6%, trong đó ngành dệt may, da giày tăng khoảng 1,1% - 1,2%. Khi thực hiện mức lương tối thiểu mới, chủ yếu chỉ làm tăng chi phí đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc...
Sáng 1/10, nhiều giờ sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường như Trịnh Văn Bô, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long... ùn ứ do ngập, người dân khó khăn vượt tắc đường để đi làm...
Theo Bộ Y tế, việc phân tuyến góp phần giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên, hạn chế việc nằm ghép và nâng cao hiệu quả điều trị...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: