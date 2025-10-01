Tuyên Quang thiệt hại nặng nề sau mưa bão Bualoi

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang, đến thời điểm 6h30 sáng 1/10, mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đã có 6 người chết và mất tích...

Cũng theo UBND tỉnh Tuyên Quang, mưa bão đã khiến trên 710 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại (06 nhà thiệt hại hoàn toàn trên 90%). Một số xã có số hộ bị cô lập rất lớn như xã Xuân Vân số nhà bị cô lập: 452 nhà, số hộ đã di dời khẩn cấp khoảng trên 1.000 hộ; xã Sơn Thủy 26 hộ. Về giáo dục và y tế, có 20 điểm trường bị ảnh hưởng và 1 phòng khám đa khoa bị tốc mái. 5 nhà văn hoá cũng chịu thiệt hại.

Mưa lũ cũng làm trên 651 ha lúa; trên 430 ha ngô, rau màu; 10 ha cây trồng khác bị ngập, ảnh hưởng; 1,2 ha diện tích lâm nghiệp bị ảnh hưởng; trên 2,3 tấn lương thực bị trôi, hư hỏng…; 15,74 ha ao, hồ bị tràn bờ; 44 lồng, bè nuôi cá bị ảnh hưởng; 23 chuồng trại bị hư hỏng.

Về giao thông, nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở gây ách tắc, trong đó có 6 vị trí trên quốc lộ và 66 vị trí vị trí trên đường giao thông địa phương; Khối lượng sạt lở đất, đá trên 7.000m3. Nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập úng cục bộ (đặc biệt là các tuyến đường thuộc Phường Hà Giang 1 và Phường Hà Giang 2). 23 ông trình thủy lợi, 01 công trình nước sạch bị hư hỏng; 9.503m kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng; 28 cột điện bị đồ, gãy; nhiều trang thiết bị, tài sản khác của người dân bị hư hỏng, ngập nước…

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của thiên tai: mưa lũ, sạt lở, ngập lụt… yêu cầu cấp thiết đặt ra là toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân phải nâng cao tinh thần chủ động, chung sức, đồng lòng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Trong mọi tình huống, ưu tiên số một là cứu người. Trước mắt bằng mọi giá phải huy động lực lượng tìm được 4 người mất tích ở Lũng Cú. Đồng chí yêu cầu các ngành chức năng cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, không để tình trạng chồng chéo, thiếu trách nhiệm xảy ra trong công tác chỉ đạo, điều hành.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu tuyệt đối không để mất liên lạc với người dân tại các khu vực bị chia cắt, cô lập; đồng thời khẩn trương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, chủ động tuyên truyền, vận động và tổ chức di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Bố trí nơi ở, lương thực, thực phẩm cho người dân. Cần đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng, trụ sở cơ quan nhà nước và nhà ở của nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang được giao chủ trì thành lập Sở chỉ huy tiền phương, tập trung hỗ trợ cung cấp thông tin liên lạc, nhu yếu phẩm cho các vùng bị cô lập, đặc biệt là khu vực thành phố Hà Giang (cũ) và xã Đồng Văn. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thành lập Sở chỉ huy chính tại trung tâm tỉnh Tuyên Quang, chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Các xã, phường dọc bờ sông Lô, xã Chiêm Hóa, xã Na Hang cần thành lập Sở chỉ huy tại chỗ, tăng cường tuyên truyền cảnh báo, theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động nắm bắt thông tin, rà soát các hộ dân sinh sống tại khu vực nguy hiểm để có phương án di dời kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hạn chế việc bị cô lập.