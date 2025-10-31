Thứ Sáu, 31/10/2025

Trang chủ Dân sinh

[Video]: Cứu kịp thời 6 thành viên đoàn thiện nguyện gặp nạn giữa dòng lũ

Nguyễn Thuấn

31/10/2025, 14:01

Trong hành trình mang hàng cứu trợ đến vùng ngập sâu, ghe chở đoàn thiện nguyện của anh Nguyễn Đắc Quý bất ngờ bị lật giữa dòng nước xiết. Rất may, lực lượng Công an xã Đan Điền (thành phố Huế) đã kịp thời ứng cứu, đưa 6 người vào bờ an toàn.

Khu vực gặp nạn nằm ở phía Nam trụ sở Công an xã Đan Điền
Khu vực gặp nạn nằm ở phía Nam trụ sở Công an xã Đan Điền

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30/10, đoàn thiện nguyện của anh Nguyễn Đắc Quý (trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, quê ở thôn Tráng Lực, xã Quảng Điền, thành phố Huế) di chuyển bằng ghe đến vùng ngập sâu để cứu trợ người dân thành phố Huế.

Đoàn gồm 6 người, đều mặc áo phao, mang theo 50 thùng mì tôm, 10 thùng sữa và 5 thùng nước suối. Khi đến cánh đồng thôn Sơn Tùng, xã Đan Điền, do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên ghe bị lật và trôi theo dòng nước.

Khu vực gặp nạn nằm ở phía Nam trụ sở Công an xã Đan Điền. Phát hiện sự việc, lực lượng trực ban của công an xã lập tức triển khai ứng cứu, huy động 2 cano và 1 ghe nhôm, kịp thời cứu được cả 6 thành viên trong đoàn vào bờ an toàn. Phần hàng hóa cứu trợ được trục vớt nhưng bị ướt do ngâm trong nước lũ.

Video: Khoảnh khắc cứu kịp thời 6 thành viên đoàn thiện nguyện gặp nạn giữa dòng lũ

Sau khi ổn định tình hình, Công an xã Đan Điền tiếp tục hỗ trợ đoàn thiện nguyện bằng 2 ghe để vận chuyển hàng cứu trợ đến các khu vực còn ngập sâu, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn.

Lực lượng Công an xã Đan Điền ứng cứu người và hàng hóa đoàn thiện nguyện về trụ sở an toàn
Lực lượng Công an xã Đan Điền ứng cứu người và hàng hóa đoàn thiện nguyện về trụ sở an toàn

Tính đến ngày 30/10, trên địa bàn thành phố Huế đã ghi nhận 8 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ lịch sử, trong đó có nhiều vụ đuối nước thương tâm do bất cẩn hoặc chủ quan khi đi lại trong vùng ngập.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường rào chắn, cảnh báo nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Thành phố cũng nghiêm cấm các phương tiện nổi hoặc phương tiện cá nhân di chuyển qua các tuyến đường, sông, hồ, kênh còn ngập sâu khi chưa bảo đảm an toàn hoặc thiếu trang bị cứu sinh cần thiết.

an toàn trong mùa mưa lũ công an xã Đan Điền cứu nạn giữa dòng lũ cứu trợ tại Huế mưa lũ lịch sử Huế

VnEconomy