[Video]: Cứu kịp thời 6 thành viên đoàn thiện nguyện gặp nạn giữa dòng lũ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Nguyễn Thuấn
31/10/2025, 14:01
Trong hành trình mang hàng cứu trợ đến vùng ngập sâu, ghe chở đoàn thiện nguyện của anh Nguyễn Đắc Quý bất ngờ bị lật giữa dòng nước xiết. Rất may, lực lượng Công an xã Đan Điền (thành phố Huế) đã kịp thời ứng cứu, đưa 6 người vào bờ an toàn.
Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30/10, đoàn thiện nguyện của anh Nguyễn Đắc Quý (trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, quê ở thôn Tráng Lực, xã Quảng Điền, thành phố Huế) di chuyển bằng ghe đến vùng ngập sâu để cứu trợ người dân thành phố Huế.
Đoàn gồm 6 người, đều mặc áo phao, mang theo 50 thùng mì tôm, 10 thùng sữa và 5 thùng nước suối. Khi đến cánh đồng thôn Sơn Tùng, xã Đan Điền, do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên ghe bị lật và trôi theo dòng nước.
Khu vực gặp nạn nằm ở phía Nam trụ sở Công an xã Đan Điền. Phát hiện sự việc, lực lượng trực ban của công an xã lập tức triển khai ứng cứu, huy động 2 cano và 1 ghe nhôm, kịp thời cứu được cả 6 thành viên trong đoàn vào bờ an toàn. Phần hàng hóa cứu trợ được trục vớt nhưng bị ướt do ngâm trong nước lũ.
Sau khi ổn định tình hình, Công an xã Đan Điền tiếp tục hỗ trợ đoàn thiện nguyện bằng 2 ghe để vận chuyển hàng cứu trợ đến các khu vực còn ngập sâu, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn.
Tính đến ngày 30/10, trên địa bàn thành phố Huế đã ghi nhận 8 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ lịch sử, trong đó có nhiều vụ đuối nước thương tâm do bất cẩn hoặc chủ quan khi đi lại trong vùng ngập.
Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường rào chắn, cảnh báo nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Thành phố cũng nghiêm cấm các phương tiện nổi hoặc phương tiện cá nhân di chuyển qua các tuyến đường, sông, hồ, kênh còn ngập sâu khi chưa bảo đảm an toàn hoặc thiếu trang bị cứu sinh cần thiết.
Từ tối ngày 29/10, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khiến nhiều nơi nước dâng cao, gây ngập lụt cục bộ và chia cắt giao thông.
Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 12451/BXD-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời nội dung chất vấn liên quan đến tình trạng ngập úng đô thị và giá nhà ở cao so với thu nhập người dân. Trong đó, Bộ đã làm rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ngập úng đô thị kéo dài và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục trong thời gian tới…
Sáng sớm ngày 31/10, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã khôi phục và thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua địa bàn thành phố Huế sau nhiều ngày bị chia cắt do ngập lụt...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ...
Thành phố Huế chính thức thông báo cho học sinh trở lại trường từ ngày 31/10 tại những cơ sở đủ điều kiện. Tại nhiều địa phương miền Trung – Tây Nguyên, Chính quyền các tỉnh, thành phố đã đồng loạt triển khai các biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời chuẩn bị phương án khôi phục nhịp sống sau lũ...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: