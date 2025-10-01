Phú Thọ báo động trên nhiều tuyến sông, vận hành hàng loạt trạm bơm ứng phó lũ lụt

Tại Phú Thọ bão số 10 - Bualoi làm 1.476 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; gần 1.750 hộ dân sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, với 6.597 nhân khẩu phải sơ tán; trên 7.133ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại; trên 783.78ha thủy sản bị ngập...

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, tại khu vực tỉnh Phú Thọ cũ, do ảnh hưởng của bão số 10 đã có mưa rất to, gây sạt lở và nguy cơ sạt lở cao tại một số tuyến giao thông, khu dân cư. Mực nước một số sông đang ở mức báo động như trên sông Thao tại trạm Ấm Thượng trên Báo động III; sông Lô tại trạm Việt Trì dưới báo động I là 1,3m...

Một số địa phương có xảy ra thiệt hại, hơn 100 ngôi nhà bị ảnh hưởng do bị sạt lở đất, đá vào nhà, tốc mái, nhà bị ngập. Riêng xã Hiền Lương có 557 hộ bị ảnh hưởng ngập lụt, sạt lở đất phải di dời.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tình hình mưa bão trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn diễn biến phức tạp. Mực nước tại các sông Đà, sông Thảo, sông Lô, sông Phó Đáy, sông Bôi, sông Bùi... tiếp tục dâng cao. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Lệnh báo động số III trên các sông: sông Bôi, sông Bứa, sông Thao; báo động II trên sông Bùi, sông Phó Đáy...

Mực nước ở các sông dâng cao và mưa lớn liên tục khiến các vùng trũng thấp ven sông có nguy cơ ngập lụt, nhất là tại các xã: Hạ Hòa, Đan Phương, Vĩnh Chân, Hoàng Cương, Chí Tiên, Liên Minh, Cẩm Khê, Phú Khê, Hùng Việt, Đồng Lương, Tiên Lương, Hiền Lương, Văn Lang, phường Âu Cơ, phường Phong Châu... Cùng với đó, diện tích hoa màu bị ngập úng, các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông tiếp tục tăng.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 và để kịp thời tiêu thoát nước do ảnh hưởng bão số 10, tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy; Thủy điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy; thủy điện Thác Bà mở 3 cửa xả mặt. Đồng thời, tổ chức vận hành các trạm bơm tiêu: Kim Xá, Ngũ Kiên, Nguyệt Đức; ban Lệnh xả tràn nước hồ Đại Lải từ 16 giờ ngày 30/9/2025; Lệnh xả tràn hồ Xạ Hương từ 11 giờ 00 phút và Lệnh xả tràn nước hồ Thanh Lanh từ 13 giờ 00 phút, ngày 1/10 /2025.

Tính đến nay, bão số 10 làm 1.476 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; gần 1.750 hộ dân sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, với 6.597 nhân khẩu phải sơ tán; trên 7.133ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại; trên 783.78ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; hơn 50 con lợn, gần 11.750 con gia cầm bị chết; hơn 1.871m kênh mương, 3 tràn, đầm bị sạt lở, cuốn trôi; 235 điểm trên các tuyến đường giao thông bị sạt lở và nhiều điểm bị ngập úng ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

Đặc biệt, bão số 10 cũng khiến 73 cột điện bị đổ, hư hỏng; 300m dây điện hạ thế bị đứt; hơn 6.089,5m tường bao bị đổ và 38 điểm trường bị thiệt hại.

Để kịp thời khắc phục hậu quả do bão, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động tối đa các lực lượng xuống địa bàn giúp chính quyền địa phương và nhân dân sơ tán người và tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự, giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Thọ thường xuyên cập nhật, truyền tải thông tin cảnh báo thời tiết, thiên tai tới các xã, phường để chủ động ứng phó. Cử cán bộ kỹ thuật xuống hiện trường giúp địa phương khắc phục sự cố, hướng dẫn nhân dân khôi phục sản xuất...