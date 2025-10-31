Mưa lớn gây ngập sâu, sạt lở, Hà Tĩnh kích hoạt các phương án ứng phó khẩn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Nguyễn Thuấn
31/10/2025, 15:34
Từ tối ngày 29/10, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khiến nhiều nơi nước dâng cao, gây ngập lụt cục bộ và chia cắt giao thông.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, ứng phó.
Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.
Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa thủy lợi, thủy điện và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực vận hành điều tiết các hồ chứa để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, các trục tiêu, đảm bảo thoát lũ và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Địa phương bố trí sẵn vật tư, phương tiện, lực lượng cứu hộ, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm tại khu dân cư dễ bị chia cắt. Đồng thời, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập; chủ động sơ tán dân khi có nguy cơ mất an toàn.
Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 12451/BXD-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời nội dung chất vấn liên quan đến tình trạng ngập úng đô thị và giá nhà ở cao so với thu nhập người dân. Trong đó, Bộ đã làm rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ngập úng đô thị kéo dài và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục trong thời gian tới…
Trong hành trình mang hàng cứu trợ đến vùng ngập sâu, ghe chở đoàn thiện nguyện của anh Nguyễn Đắc Quý bất ngờ bị lật giữa dòng nước xiết. Rất may, lực lượng Công an xã Đan Điền (thành phố Huế) đã kịp thời ứng cứu, đưa 6 người vào bờ an toàn.
Sáng sớm ngày 31/10, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã khôi phục và thông tuyến đường sắt Bắc – Nam qua địa bàn thành phố Huế sau nhiều ngày bị chia cắt do ngập lụt...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ...
Thành phố Huế chính thức thông báo cho học sinh trở lại trường từ ngày 31/10 tại những cơ sở đủ điều kiện. Tại nhiều địa phương miền Trung – Tây Nguyên, Chính quyền các tỉnh, thành phố đã đồng loạt triển khai các biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời chuẩn bị phương án khôi phục nhịp sống sau lũ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: