Mưa lớn gây ngập sâu, sạt lở, Hà Tĩnh kích hoạt các phương án ứng phó khẩn

Từ tối ngày 29/10, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khiến nhiều nơi nước dâng cao, gây ngập lụt cục bộ và chia cắt giao thông.

Tại phường Vũng Áng, qua rà soát có 146 hộ dân với hơn 330 nhân khẩu ở 4 tổ dân phố gồm Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường và Tây Yên nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt nguy hiểm. Ngay từ đầu giờ chiều 30/10, chính quyền phường đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị về tận cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân di dời đến nơi cao ráo, an toàn.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ khiến người dân không kịp trở tay, lực lượng công an phải xuyên đêm giúp nhân dân ứng phó.

Mưa lớn gây ngập sâu nhiều khu vực ở Hà Tĩnh

Khẩn trương sơ tán người dân khởi vùng nguy hiểm

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía Nam Hà Tĩnh ngập sâu và sạt lở. Tại Km584+500 Quốc lộ 1A đoạn qua tổ dân phố Thắng Lợi (phường Hoành Sơn) bị ngập úng, còn tại Km590+0 thuộc tổ dân phố Quý Huệ xảy ra sạt lở. Lực lượng công an đã kịp thời cắm biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển để đảm bảo an toàn giao thông.

Tại xã Cẩm Duệ, nước từ thượng nguồn dâng nhanh khiến 4 thôn bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đang huy động công an, dân quân hỗ trợ người dân di dời tài sản, gia súc đến nơi an toàn. Đặc biệt, tại các thôn Mỹ Đông và Mỹ Phú, lượng nước từ khe đổ ra rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét.

Lực lượng Công an xã Cẩm Duệ cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tạm thời và hướng dẫn người dân không di chuyển qua những khu vực nguy hiểm.

Khoảng 3–4h sáng 31/10, nước dâng nhanh khiến nhiều hộ dân trở tay không kịp, các khu vực tổ dân phố 3, Tân Hà (phường Sông Trí) và Liên Phú, Lê Lợi, Nhân Thắng (phường Hoành Sơn) bị ngập cục bộ.

Lực lượng chức năng khẩn trương cùng các người dân di dời tài sản

Ngày 31/10, theo thông tin từ UBND xã Kỳ Thượng mưa lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị chia cắt nghiêm trọng. Hai cây cầu quan trọng là Bến Xắt và Nhà Cộ ngập sâu từ 1–2m, nước chảy xiết, đoạn ngập kéo dài khoảng 80–100m, làm 10 thôn của xã bị cô lập hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng.

Lực lượng Công an phối hợp di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Đến trưa ngày 31/10, về cơ bản người dân tại các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lụt tại các phường, xã phía Nam Hà Tĩnh đã được hỗ trợ đến nơi trú ẩn an toàn.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại nhiều khu dân cư tại các phường, xã khu vực phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, sáng ngày 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác sơ tán dân và ứng phó mưa lũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng ngập lụt ở phường Vũng Áng

Cũng do ảnh hưởng mưa lớn, tuyến đường Đồng - Trung nối từ cao tốc Bắc - Nam xuống quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Anh, xảy ra sạt lở khiến hàng trăm khối đất đá tràn xuống, chắn ngang đường. Sạt lở khiến người và phương tiện không thể lưu thông đoạn tuyến này.

Từ 6h ngày 31/10, hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) tăng lưu lượng xả tràn lên 100 – 350 m3/giây để chủ động ứng phó với mưa lớn.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa thủy lợi, thủy điện và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực vận hành điều tiết các hồ chứa để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, các trục tiêu, đảm bảo thoát lũ và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Địa phương bố trí sẵn vật tư, phương tiện, lực lượng cứu hộ, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm tại khu dân cư dễ bị chia cắt. Đồng thời, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập; chủ động sơ tán dân khi có nguy cơ mất an toàn.