Hà Nội: Giữ nguyên mức quyền lợi bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Nhật Dương

07/11/2025, 10:47

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đã thống nhất với Sở Y tế về việc giữ nguyên mức quyền lợi bảo hiểm y tế cho nhóm người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi thực hiện theo quy định mới…

Nhóm hưởng trợ cấp hưu trí xã hội chủ yếu là người cao tuổi. Ảnh: TH.
Nhóm hưởng trợ cấp hưu trí xã hội chủ yếu là người cao tuổi. Ảnh: TH.

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xác định quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế triển khai rà soát và thống nhất phương án thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kể từ ngày 1/7/2025, một số đối tượng trước đây thuộc nhóm trợ cấp, trợ giúp xã hội sẽ chuyển sang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội. Nhóm này chủ yếu là người cao tuổi, người khuyết tật, người gặp khó khăn về đời sống.

Qua quá trình trao đổi, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đã có văn bản xin ý kiến và nhận được sự thống nhất của Sở Y tế Hà Nội về việc giữ nguyên mức quyền lợi bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng này.

Cụ thể, người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng trước ngày 1/7/2025 và có mã quyền lợi bảo hiểm y tế là “2” (được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế), sẽ tiếp tục được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, và vẫn được hưởng mức quyền lợi như cũ sau khi chuyển sang trợ cấp hưu trí xã hội. Các trường hợp khác thuộc nhóm hưu trí xã hội vẫn thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau, thì được hưởng theo quyền lợi cao nhất.

Việc thống nhất này bảo đảm tính ổn định, liên tục và nhất quán trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm y tế, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về an sinh xã hội.

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện, bảo đảm mọi đối tượng được hưởng đúng và đủ quyền lợi theo quy định.

Bảo hiểm y tế Nghị định 176/2025/NĐ-CP Người cao tuổi trợ cấp hưu trí xã hội

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

