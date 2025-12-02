Hà Nội mạnh tay chấn chỉnh các bến bãi vật liệu xây dựng

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn 6275/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, Thành phố giao các sở, ngành rà soát, điều chỉnh danh mục bến bãi vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm những điểm trung chuyển tự phát; kiên quyết giải tỏa trường hợp lấn chiếm đất đai và chấm dứt hoạt động của bến bãi trái phép…

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và giải quyết triệt để các vi phạm liên quan đến đất đai, hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản, phòng ngừa phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố "sửa đổi, điều chỉnh Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND Thành phố về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn Thành phố”, theo hướng phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm về toàn diện các loại khoáng sản; tăng cường công tác thăm dò, khai thác, quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Phối hợp với Công an Thành phố, các Sở, ngành Thành phố có liên quan và UBND cấp xã tiến hành rà soát các địa điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất đai các loại, có biện pháp giải quyết triệt để, duy trì hiệu quả công tác quản lý lâu dài. Đồng thời, tăng cường phối hợp, hướng dẫn UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; có biện pháp giải quyết các điểm trung chuyển vật liệu xây dựng tự phát, hoạt động trái phép, không đủ điều kiện hoạt động.

Ngoài ra, giao Sở Xây dựng rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh mục các bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và các điểm trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông theo quy định; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa của các tổ chức, cá nhân hoạt động bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông và trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông; xử lý nghiêm hoạt động của các bến thủy nội địa trái phép, ngăn chặn vận chuyển vật liệu xây dựng lên bãi chứa hoạt động trái phép.

Phối hợp với Công an Thành phố phát hiện, xử lý những phương tiện quá tải trọng vận chuyển vật liệu xây dựng từ các bãi trung chuyển, nhất là các địa bàn có nhiều bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng (bãi sông Hồng, sông Đuống); kiểm tra, xử lý các cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy để hạn chế tình trạng tự ý hoán cải, lắp đặt thiết bị phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

Giao Công an Thành phố phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai các biện pháp phòng ngừa, giải quyết triệt để các địa điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản trái phép, có dấu hiệu vi phạm về đất đai.

Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi "bảo kê", sử dụng các thủ đoạn nhằm tranh giành địa bàn phục vụ hoạt động kinh doanh không lành mạnh liên quan đến vật liệu xây dựng, tài nguyên khoảng sản và các loại tội phạm khác liên quan.

UBND Thành phố Hà Nội cũng giao UBND các xã, phường căn cứ danh sách các địa điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản hoạt động không phép và các địa điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất đai các loại nêu trên tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, tài nguyên khoáng sản và các địa điểm có dấu hiệu lấn chiếm đất đai tự giác ngừng hoạt động và giải tỏa các vi phạm; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, làm rõ và kiên quyết xử lý, giải quyết dứt điểm các vi phạm nhưng không chấp hành việc giải tỏa.