Trang chủ Tiêu & Dùng

Hà Nội sẵn sàng công tác y tế phục vụ sự kiện A80

Hoài Phương

28/08/2025, 08:58

Sự kiện A80 có quy mô và số lượng người tham gia lớn, do đó công tác điều phối và phối hợp giữa các đơn vị, các tổ cấp cứu, vận chuyển, địa điểm, phương tiện cấp cứu đều phải tính toán chi tiết…

Ngành y tế trực chiến, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.
Ngành y tế trực chiến, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.

Tại Quảng trường Ba Đình, mới đây Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiểm tra Phòng hồi sức cấp cứu, các trạm cấp cứu cơ động do Cục Quân y và bệnh viện trung ương, quân y, công an phối hợp đảm nhiệm. Theo báo cáo, để phục vụ sự kiện A80, lực lượng y tế được huy động hơn 300 người, bố trí tại 14 trạm, sẵn sàng cấp cứu từ tình huống đơn lẻ đến hàng loạt.

Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch 1105, huy động hàng ngàn nhân viên y tế ứng trực, triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm, môi trường, phòng chống dịch trước và trong lễ kỷ niệm. Các bệnh viện trung ương và địa phương được yêu cầu trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị giường bệnh dự phòng, thuốc, trang thiết bị và xe cứu thương.

Đánh giá công tác chuẩn bị, Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh yêu cầu "chuẩn bị tối đa, chi tiết, đáp ứng mọi tình huống, nhưng hy vọng chỉ phải sử dụng ở mức tối thiểu".

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nghe báo cáo về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ y tế tại Phòng hồi sức cấp cứu.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nghe báo cáo về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ y tế tại Phòng hồi sức cấp cứu.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác làm việc với Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội về phương án y tế phục vụ sự kiện A80. Theo Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội huy động 370 cán bộ, 37 xe cứu thương, tổ chức thành 94 tổ trực y tế (51 tổ lưu động, 37 kíp xe cứu thương, 3 tổ phòng chống dịch, 3 tổ an toàn thực phẩm).

Con số này chưa bao gồm các lực lượng tại Trung tâm Điều hành A80 (Trung tâm Cấp cứu 115), các bệnh viện (Đa khoa Xanh Pôn, Tim Hà Nội), cơ sở y tế, trạm y tế, phòng khám trên địa bàn và các điểm luyện tập. Riêng trong Quảng trường Ba Đình, bố trí 27 tổ trực: 16 tổ trên khán đài B, C; 2 lều cấp cứu chính (ngã ba Độc Lập - Hoàng Văn Thụ và Độc Lập - Tôn Thất Đàm); 2 điểm trực sau trạm kiểm soát an ninh đường Bắc Sơn; 7 kíp xe cứu thương phục vụ đại biểu tại khán đài.

Tiến sĩ, bác sĩ Lương Đức Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác cấp cứu y tế tại bệnh viện, phân công các kíp trực chuyên khoa như: ECMO; tim mạch can thiệp; điện quang can thiệp; cấp cứu bỏng-chấn thương… để phân loại, xử trí và điều trị kịp thời người bệnh.

Trong các ngày sơ duyệt, tổng duyệt và sự kiện A80 chính thức, lãnh đạo các khoa bố trí 50% nhân lực ở lại bệnh viện trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với bất cứ mọi tình huống nào xảy ra.

Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80 của Trung tâm Cấp cứu 115.
Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80 của Trung tâm Cấp cứu 115.

Cùng chung nhiệm vụ đảm bảo y tế cho đại lễ, Bệnh viện Quân y 103 bố trí lực lượng tại khán đài B và C, thiết lập phòng cấp cứu di động với nhà bạt điều hòa hai lớp, 4 xe cứu thương và 2 tổ y tế chuyên trách. Ngoài ra, bệnh viện cử 14 cán bộ tham gia diễu binh, 15 người phục vụ đội quân y A80.

Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) ứng trực tại khán đài A1, A3 và bố trí lều cấp cứu phía sau khán đài C1–C5 trên đường Độc Lập. Lều y tế tại đây được ví như “bệnh viện thu nhỏ” với máy thở, thiết bị đặt nội khí quản, bình oxy và xe cứu thương sẵn sàng chuyển tuyến ngay lập tức. Bệnh viện Công an Hà Nội cũng tham gia với 2 lều y tế tại ngã tư Liễu Giai – Đội Cấn và ga Hà Nội, cùng 7 ê-kíp y tế rải đều theo tuyến diễu binh.

Trong khi đó, Bệnh viện Y học cổ truyền bố trí 2 tổ y tế tại khán đài A2, A4 và dựng thêm lều y tế tại Cung thể thao Quần Ngựa, Công viên Thống Nhất. Không nằm ngoài chiến dịch, Bệnh viện Tim Hà Nội chuẩn bị 4 tổ cấp cứu gồm 6 bác sĩ, 6 điều dưỡng, 2 lái xe cùng đầy đủ thuốc và thiết bị y tế để xử trí các ca bệnh ngay tại hiện trường. Khoa Cấp cứu của bệnh viện cũng duy trì trực 24/24, sẵn sàng tiếp nhận mọi tình huống khẩn cấp trong suốt thời gian diễn ra sự kiện A80.

Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cũng như nhiều bệnh viện khác của Hà Nội lập nhiều tổ y tế, chuẩn bị giường bệnh dự phòng... sẵn sàng đảm bảo công tác y tế tốt nhất cho sự kiện A80. PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh đã phân công đội ngũ y bác sĩ sẽ trực cấp cứu tại nhiều địa điểm, trực cơ động trên Đường Lê Duẩn và Công viên Thống Nhất...

Các tổ y tế thường trực cấp cứu tại các khu vực diễn ra diễu binh, diễu hành. 
Các tổ y tế thường trực cấp cứu tại các khu vực diễn ra diễu binh, diễu hành. 

Bệnh viện đã huy động 100% quân số cho các buổi diễn tập và ngày diễn ra sự kiện A80 chính thức. Đặc biệt, trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Đất nước chào mừng 80 năm Quốc khánh diễn ra từ 28/8 đến 5/9, Bệnh viện Bạch Mai cũng chuẩn bị 10 giường bệnh dự phòng và một tổ y tế dự bị sẵn sàng ứng phó.

Bệnh viện Việt Đức cũng lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo công tác ứng trực, cấp cứu, chăm sóc y tế tốt nhất trong sự kiện A80. Theo đó, Bệnh viện tổ chức 5 ê-kíp trực y tế theo sự phân công; tổ chức 1 tổ cấp cứu ngoại viện. Ngoài ra, công tác cấp cứu tại bệnh viện duy trì 24/24h, đảm bảo tốt nhất trong chăm sóc sức khỏe người dân những ngày diễn ra sự kiện A80.

Có thể nói những ngày này, ngành Y tế Hà Nội đã kích hoạt toàn lực, xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết, huy động hàng trăm cán bộ và phương tiện y tế bảo đảm y tế cho sự kiện trọng đại này. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh toàn ngành y tế, không phân biệt lực lượng quân y hay dân y phải phối hợp chặt chẽ, thống nhất vì mục tiêu chung là bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho các đồng chí lãnh đạo tham dự, lực lượng tham gia diễu hành, phục vụ và nhân dân theo dõi sự kiện A80.

Các tổ y tế được trang bị đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ, thuốc thiết yếu đáp ứng cấp cứu.
Các tổ y tế được trang bị đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ, thuốc thiết yếu đáp ứng cấp cứu.

Song song đó, ngành Y tế khuyến cáo người dân tham gia sự kiện quy mô lớn phải có ý thức, trước hết là trách nhiệm với bản thân, sau đó là trách nhiệm với cộng đồng. Người dân nên cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để được hỗ trợ y tế kịp thời.

Đối với người cao tuổi, có một hoặc nhiều bệnh nền, nên chọn vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc theo dõi qua đài, truyền hình. Trong điều kiện nắng nóng, phải ra ngoài từ sớm và trở về muộn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.

Người mắc bệnh mạn tính cần tuân thủ điều trị, uống thuốc đúng liều. Nếu đủ sức khỏe để ra đường, phải bảo đảm uống đủ nước, có phương tiện che nắng, che mưa. Khi cảm thấy sức khỏe giảm sút, cần nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, chủ động rời khỏi khu vực đông người, bảo đảm an toàn cho bản thân.

LỰC LƯỢNG Y TẾ ỨNG TRỰC TRÊN NHIỀU TRỤC ĐƯỜNG

Mạng lưới y tế không chỉ tập trung ở khu vực quảng trường mà còn được bố trí dọc các tuyến đường diễu hành và các điểm tập trung đông người.

Trên các tuyến đường diễu binh, diễu hành: Ngã tư Tràng Thi - Phủ Doãn; Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn; Ngã tư Kim Mã - Liễu Giai; Ngã tư Đội Cấn - Văn Cao; Nhà thi đấu Quần Ngựa; Công viên Thống Nhất; Quảng trường Cách mạng tháng Tám...

Tại 6 điểm lắp màn hình led cửa ngõ: Công viên Yên Sở, Công viên Hòa Bình, Công viên Cầu Giấy, Công viên Hà Đông, Trung tâm triển lãm Quốc gia (Đông Anh), Công viên Long Biên.

Công nghệ mở ra “cuộc cách mạng” y tế từ xa

