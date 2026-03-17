Tổn thương khớp ở người trẻ nguy hiểm nhưng khó nhận ra
Hoài Phương
17/03/2026, 09:56
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo bệnh lý cơ xương khớp là nguyên nhân hàng đầu gây giảm khả năng vận động ở người trẻ trong bối cảnh xã hội ít vận động và sử dụng thiết bị công nghệ ngày càng nhiều…
Anh N.V.Q. (28 tuổi, ngụ TP.HCM) đang làm việc tại một công
ty công nghệ thông tin mới đây đã đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám xương khớp trong tình trạng đau mỏi vùng thắt lưng và cổ gáy. Mỗi khi xoay người, anh thường nghe tiếng lạo xạo ở cột sống.
Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán anh Q. bị
thoái hóa cột sống cổ và cột sống thắt lưng. Nguyên nhân được xác định chủ
yếu do đặc thù công việc phải ngồi lâu, ít vận động, cùng chế độ ăn uống chưa hợp
lý.
Bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở
3), cho biết thoái hóa khớp từ lâu được biết đến là bệnh lý của tuổi già. Tuy
nhiên, quan sát lâm sàng trong nhiều năm gần đây cho thấy số lượng người trẻ mắc
bệnh đang gia tăng, đặc biệt là nhân viên văn phòng. Nhiều người mắc bệnh do tư thế
làm việc sai, thừa cân, ít vận động và áp lực cơ học lặp lại khiến khớp phải chịu
tải vượt khả năng thích nghi, dẫn đến tổn thương sớm.
Bác sĩ Phạm Thế Hiển, Tổng thư ký Hội Nội soi cơ xương khớp
TP.HCM, cũng cho hay từ sau 30 tuổi, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn thoái
hóa khớp mà nhiều người không biết. Đặc biệt giới văn phòng rất dễ đau gối,
đau cổ tay, đau cột sống do ngồi nhiều, ít vận động, tư thế sai, mang giày cao
gót, leo cầu thang nhiều… Nhiều người trẻ lại có tâm lý chủ quan, cố gắng tập
luyện dù đã bị đau, khiến chấn thương cấp tính biến thành mạn tính, khó điều trị
hơn.
Nhiều tổn thương khớp ở người trẻ ban đầu rất nhỏ, khó nhận
ra, nhưng nếu chủ quan để kéo dài sẽ nhanh chóng trở nên nặng nề, đặc biệt là ở
độ tuổi sau 30. Khi khớp, nhất là sụn khớp, bị tổn thương, khả năng tự hồi phục
gần như không có vì cấu trúc này không được nuôi dưỡng trực tiếp bởi mạch máu.
Điển hình, anh Đ.V.T, 28 tuổi, đau khớp háng gần 10 năm
trước nhưng không điều trị, mới đây bệnh tiến triển giai đoạn cuối phải đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thay khớp
ngăn tàn phế. Ban đầu anh Tình đau nhẹ vùng bẹn thỉnh thoảng lan xuống mông,
đùi, chỉ uống thuốc giảm đau và tiếp tục làm việc nặng, chơi thể thao. Gần đây
anh không thể đi lại bình thường, "đau vượt sức chịu đựng, nhiều lúc tinh
thần suy sụp".
Tương tự, anh Lâm, 24 tuổi, đau cứng
khớp háng, không thể ngồi xổm. Kết quả chụp X-quang
cho thấy anh bị thoái hóa khớp háng do biến chứng từ bệnh hoại tử chỏm xương
đùi không điều trị, gây lún sụp đầu xương đùi.
ThS.BS Trần Ngọc Chọn, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh
viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết trung bình mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận khoảng
300 trường hợp mắc bệnh, trong đó 70% người dưới 40 tuổi. Nhiều trường hợp phải
thay khớp nhân tạo.
Tại hội nghị "Cập nhật những tiến bộ trong kỹ thuật
thay khớp gối" diễn ra tại TP.HCM mới
đây, ThS.BS Nguyễn Tấn Lãm, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hoàn
Mỹ Sài Gòn, cũng nhận định trước đây thoái hóa khớp gối thường xuất hiện ở nhóm
tuổi trung niên, khoảng sau 40 - 45 tuổi mới bắt đầu có dấu hiệu. Tuy nhiên hiện
nay, nhiều bệnh nhân trẻ hơn đã được ghi nhận.
Một trường hợp điển hình là bệnh nhân mới 32 tuổi nhưng khớp
gối đã thoái hóa nặng tương đương người 60 - 70 tuổi. "Bệnh nhân thể trạng
bình thường, không có yếu tố nguy cơ điển hình như béo phì, chấn thương hay vận
động quá mức; chỉ có thói quen đi thang bộ nhiều năm là yếu tố đáng lưu ý nhất,
bên cạnh các yếu tố như cơ địa, sức mạnh cơ đùi...", bác sĩ Lãm nói.
Theo bác sĩ Lãm, thói quen ngồi lâu khi làm việc văn phòng
khiến cơ đùi yếu, không còn đủ sức bảo vệ khớp gối. Khi kết hợp với đi cầu
thang bộ thường xuyên, khớp phải chịu áp lực lớn dẫn đến bào mòn sụn nhanh. Bệnh
nhân phải phẫu thuật cắt lọc khớp và tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) nhằm
trì hoãn nguy cơ thay khớp khi còn quá trẻ.
Bên cạnh đó, bác sĩ Lãm cũng chia sẻ nhiều người cho rằng đi
bộ là hình thức tập thể dục tốt cho sức khỏe. Thực tế, đi bộ có thể giúp giảm
đường huyết, hạ huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, với những
người đã bị thoái hóa khớp gối hoặc béo phì, việc đi bộ nhiều đôi khi lại khiến
tình trạng đau khớp nặng hơn.
Để dung hòa giữa nhu cầu vận động và bảo vệ khớp gối, người
bệnh nên lựa chọn các hình thức vận động ít gây áp lực lên khớp hơn như đạp xe
hoặc bơi lội. Những hoạt động này vẫn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tăng
cường sức mạnh cơ đùi nhưng lực tác động lên khớp gối thấp hơn nhiều so với đi
bộ hoặc leo cầu thang.
Bác sĩ Duy cho hay trong điều trị, y học hiện đại đặt trọng
tâm vào phục hồi chức năng, tăng cường cơ quanh khớp, điều chỉnh tư thế và kiểm
soát cân nặng. Thuốc giảm đau kháng viêm được sử dụng ngắn hạn khi cần thiết. Một
số kỹ thuật tiêm nội khớp hoặc tiêm huyết tương giàu tiểu cầu có thể được cân
nhắc tùy trường hợp. Phẫu thuật chỉ đặt ra khi tổn thương đã nặng hoặc ảnh hưởng
nhiều đến chất lượng sống.
Trước đây, phẫu thuật chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ
để đặt khớp nhân tạo vào vị trí phù hợp. Tuy nhiên, theo thống kê, khoảng 10 - 20%
bệnh nhân sau phẫu thuật vẫn chưa hoàn toàn hài lòng do còn đau, đi lại chưa tự
nhiên hoặc gặp khó khăn khi lên xuống cầu thang.
Theo BSCKII. Trần Ngọc Thao, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ
Sài Gòn, kỹ thuật thay khớp gối hiện nay ngày càng tiến bộ và đang tiếp cận xu
hướng ứng dụng robot nhằm tăng độ chính xác, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh và vận
động tự nhiên hơn. Bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh nên phẫu thuật sớm khi có
chỉ định để đạt hiệu quả phục hồi tốt hơn.
Việc thăm khám và điều trị sớm khi xuất hiện dấu hiệu đau khớp
gối kéo dài sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn, đồng thời cải thiện kết quả phục
hồi nếu cần can thiệp phẫu thuật. Khi các triệu chứng đau khớp kéo dài hơn hai
tuần hoặc tái phát nhiều lần, người bệnh nên khám sớm.
Về việc hiện nay một số nơi quảng cáo rầm rộ phương pháp
tiêm tế bào gốc trị bệnh lý xương khớp, bác sĩ Phạm Thế Hiển cũng khuyến cáo hiện
nay Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chưa chấp thuận việc dùng tế
bào gốc để điều trị cơ - xương - khớp.
Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế
12:29, 12/03/2026
Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư
05:25, 12/03/2026
Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp
Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế
Với sự tham gia chủ động, sáng tạo của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và các thầy thuốc, ngành y tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ từng bước tiệm cận và chinh phục những đỉnh cao y học hiện đại, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân…
Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư
Đại diện Bệnh viện K cho biết, các thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị đều được bảo hiểm y tế chi trả theo mức hưởng quy định, bảo đảm quyền lợi người bệnh ung thư có thẻ bảo hiểm y tế...
Sâm Ngọc Linh: Tinh hoa dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế
Sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu quý hiếm được mệnh danh là "quốc bảo" của Việt Nam, không chỉ là niềm tự hào của người dân mà còn là biểu tượng cho sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái dược liệu nước ta...
Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp
Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ chẩn đoán không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn thúc đẩy quá trình xây dựng bệnh viện thông minh, hướng tới phục vụ người bệnh ngày càng nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn...
Moyamoya: Hội chứng nguy hiểm ít được biết đến
Moyamoya trong tiếng Nhật Bản là “làn khói thuốc lá”, mô tả tuần hoàn bàng hệ là mạch máu nhỏ bất thường. Bệnh hầu hết gặp ở khu vực châu Á và được xem là bệnh của trẻ em và thanh thiếu niên (chiếm 2/3 số ca bệnh)…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: