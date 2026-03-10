Sâm Ngọc Linh: Tinh hoa dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế
Ngô Anh Văn
10/03/2026, 14:05
Sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu quý hiếm được mệnh danh là "quốc bảo" của Việt Nam, không chỉ là niềm tự hào của người dân mà còn là biểu tượng cho sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái dược liệu nước ta...
Ông Hồ Quang Bửu,
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược
liệu Đà Nẵng quốc tế 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 01 đến 03/8/2026, nhằm quảng
bá những giá trị đặc biệt của loại sâm này, đồng thời tạo diễn đàn kết nối giữa
các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài
nước.
Nét
mới trong Lễ hội năm nay sẽ được diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng, với các hoạt động chính tổ chức tại Công viên APEC, khu vực sàn
cảnh quan phía Nam bờ tây Cầu Rồng và tuyến Phố đi bộ Bạch Đằng.
Đây là sự kiện
văn hóa – kinh tế – du lịch quy mô lớn, không chỉ nhằm quảng bá giá trị của Sâm
Ngọc Linh mà còn giới thiệu tiềm năng phát triển các loại dược liệu khác, thúc
đẩy hợp tác đầu tư và phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe.
Các hoạt động
trong khuôn khổ lễ hội bao gồm lễ khai mạc với chủ đề “Sâm Ngọc Linh – Tinh hoa
đại ngàn”, chương trình tái hiện Lễ rước Thần Sâm và nghi thức thắp sáng cây sâm
biểu tượng, cùng các tiết mục cồng chiêng, dân ca của đồng bào Ca Dong, Xê
Đăng, Bh’noong, Cơ Tu.
Một
trong những điểm nhấn của lễ hội là Lễ Cúng Thần Sâm và trao tặng giống Sâm
Ngọc Linh lần thứ II năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 31/7/2026 tại Đền thờ Sâm
Ngọc Linh (xã Trà Linh). Chương trình tái hiện nghi thức
cúng Thần Sâm mang đậm bản sắc đồng bào Xê Đăng trên đỉnh Ngọc Linh, kết hợp
trình diễn cồng chiêng, dựng cây nêu và trao tặng cây giống sâm cho các hộ khó
khăn...
Bên
cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như không gian trưng bày sản
phẩm OCOP và dược liệu, không gian ẩm thực “Hương vị đại ngàn”, các chương
trình nghệ thuật hàng đêm, giải chạy “Triệu bước chân về miền Sâm Ngọc Linh”... Cùng với đó là các tour du lịch khám phá vùng sâm, cùng các sự kiện kết nối như giải golf và
giải pickleball mang thương hiệu Sâm Ngọc Linh.
Thông qua sự kiện
này, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực dược liệu. Từ đó thúc đẩy phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng – phục
hồi, đồng thời tạo việc làm và sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.
Lễ
hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Đà Nẵng quốc tế 2026 không chỉ là một sự kiện
văn hóa – kinh tế – du lịch quan trọng mà còn là bước đi chiến lược trong việc
xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu của quốc gia, lấy
Sâm Ngọc Linh làm cây chủ lực. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lễ hội hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp
phần nâng tầm giá trị Sâm Ngọc Linh và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản
đồ dược liệu thế giới.
