Sâm Ngọc Linh: Tinh hoa dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế

Sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu quý hiếm được mệnh danh là "quốc bảo" của Việt Nam, không chỉ là niềm tự hào của người dân mà còn là biểu tượng cho sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái dược liệu nước ta...

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Đà Nẵng quốc tế 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 01 đến 03/8/2026, nhằm quảng bá những giá trị đặc biệt của loại sâm này, đồng thời tạo diễn đàn kết nối giữa các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nét mới trong Lễ hội năm nay sẽ được diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với các hoạt động chính tổ chức tại Công viên APEC, khu vực sàn cảnh quan phía Nam bờ tây Cầu Rồng và tuyến Phố đi bộ Bạch Đằng.

Đây là sự kiện văn hóa – kinh tế – du lịch quy mô lớn, không chỉ nhằm quảng bá giá trị của Sâm Ngọc Linh mà còn giới thiệu tiềm năng phát triển các loại dược liệu khác, thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe.

Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội bao gồm lễ khai mạc với chủ đề “Sâm Ngọc Linh – Tinh hoa đại ngàn”, chương trình tái hiện Lễ rước Thần Sâm và nghi thức thắp sáng cây sâm biểu tượng, cùng các tiết mục cồng chiêng, dân ca của đồng bào Ca Dong, Xê Đăng, Bh’noong, Cơ Tu.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là Lễ Cúng Thần Sâm và trao tặng giống Sâm Ngọc Linh lần thứ II năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 31/7/2026 tại Đền thờ Sâm Ngọc Linh (xã Trà Linh). Chương trình tái hiện nghi thức cúng Thần Sâm mang đậm bản sắc đồng bào Xê Đăng trên đỉnh Ngọc Linh, kết hợp trình diễn cồng chiêng, dựng cây nêu và trao tặng cây giống sâm cho các hộ khó khăn...

Sâm củ trưng bày-bán tại Lễ hội Sâm Ngọc Linh năm 2025.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như không gian trưng bày sản phẩm OCOP và dược liệu, không gian ẩm thực “Hương vị đại ngàn”, các chương trình nghệ thuật hàng đêm, giải chạy “Triệu bước chân về miền Sâm Ngọc Linh”... Cùng với đó là các tour du lịch khám phá vùng sâm, cùng các sự kiện kết nối như giải golf và giải pickleball mang thương hiệu Sâm Ngọc Linh.

Thông qua sự kiện này, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực dược liệu. Từ đó thúc đẩy phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng – phục hồi, đồng thời tạo việc làm và sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Đà Nẵng quốc tế 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa – kinh tế – du lịch quan trọng mà còn là bước đi chiến lược trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu của quốc gia, lấy Sâm Ngọc Linh làm cây chủ lực. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lễ hội hứa hẹn sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần nâng tầm giá trị Sâm Ngọc Linh và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ dược liệu thế giới.