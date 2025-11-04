Hà Nội triển khai nhiều hoạt động “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội”

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Dũng Hiếu
04/11/2025, 10:44
Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hà Nội tổ chức Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2025, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây nhà, trao sinh kế, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hạnh phúc.
Tối 3/11, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2025.
Sự kiện nằm trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, trao nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, đồng thời vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định Hà Nội luôn kiên định quan điểm “lấy người dân làm trung tâm”, coi phát triển an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi là nền tảng cho sự phát triển bền vững.
Thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật: không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế, nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI) lên mức cao nhất cả nước.
Từ năm học 2025-2026, Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, với tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ tương lai.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong kết nối nguồn lực xã hội, kêu gọi và phân bổ hiệu quả các quỹ hỗ trợ, giúp hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện xây dựng nhà ở, mua phương tiện sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Cùng với đó, Mặt trận các cấp trên địa bàn tiếp tục triển khai hiệu quả các Quỹ an sinh xã hội và Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Tính đến ngày 30/10/2025, Quỹ “Cứu trợ” thành phố đã chi hơn 140 tỷ đồng để hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thiệt hại do hỏa hoạn, thiên tai và mưa lũ; Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” thường xuyên nhận được ủng hộ 50 - 60 tỷ đồng/năm, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của nhân dân Thủ đô hướng về Trường Sa.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung vào hai trọng tâm: hỗ trợ an cư và trao sinh kế thoát nghèo bền vững. Trong năm 2024 và 9 tháng năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây mới 1.034 nhà, sửa chữa 476 nhà, tặng hàng nghìn phương tiện sản xuất, đồ dùng sinh hoạt với tổng trị giá trên 69,8 tỷ đồng. Những hoạt động này giúp các hộ nghèo có việc làm, tăng thu nhập và chống tái nghèo hiệu quả.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hỗ trợ xây dựng 89 nhà Đại đoàn kết tại 10 địa phương, với tổng kinh phí 4,45 tỷ đồng, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.
Phát biểu hưởng ứng chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cầu Giấy Lê Thị Thu Trang cho biết các cấp chính quyền, đoàn thể phường đã tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025 bằng nhiều hoạt động cụ thể, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; trao 110 xe máy điện, 110 căn nhà Đại đoàn kết cùng nhiều hỗ trợ sinh kế như bò sinh sản, máy khâu, với tổng nguồn lực khoảng 10 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân.
Theo kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, Hà Nội hiện còn 690 hộ cận nghèo cần được hỗ trợ. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ gần 40 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành phố đã tặng quà cho 690 hộ cận nghèo và 1.000 hộ gia đình cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 8,45 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” và ngân sách thành phố.
Việc thăm hỏi, tặng quà được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo khí thế phấn khởi trên địa bàn.
Theo UBND thành phố Hà Nội, sau hơn 4 năm triển khai Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô”, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả nổi bật: không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố, không phát sinh hộ nghèo mới; tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 2,54%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,25%; tỷ lệ hỏa táng đạt 82%; 8.988 hộ được hỗ trợ sinh kế; 31.697 học sinh nghèo được hỗ trợ học tập.
Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 7,546 triệu đồng/tháng, khẳng định hiệu quả của các chính sách an sinh và quyết tâm của thành phố trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Bộ Nội vụ đã có phản hồi kiến nghị của địa phương liên quan đến việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp…
Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai. Sự kiện khép lại một hành trình hội tụ, sáng tạo và kết nối, mở ra hướng đi mới trong xúc tiến thương mại – đầu tư – văn hóa của Việt Nam.
Sáng ngày 3/11, Quốc hội nghe Chính phủ trình và Ủy ban Kinh tế – Tài chính báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá. Dự thảo tập trung hoàn thiện thể chế quản lý giá theo hướng đồng bộ, đồng thời đổi mới cơ chế thanh tra và phân cấp thẩm quyền bình ổn giá phù hợp mô hình chính quyền hai cấp…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 206/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.
