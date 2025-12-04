Thứ Năm, 04/12/2025

Hà Nội ưu tiên nguồn lực thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Gia Huy

04/12/2025, 14:26

Thành phố sẽ bố trí các nguồn kinh phí nhằm hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo từng ngành, từng lĩnh vực, gắn với chuỗi giá trị nội địa và toàn cầu; đồng thời cấp học bổng đào tạo 50.000 nhân lực chất lượng cao....

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thành phố Hà Nội hiện đang sở hữu những lợi thế đặc biệt quan trọng để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, thành phố hiện đang là địa phương tập trung hơn 70% tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và 82% phòng thí nghiệm của cả nước (trong đó có 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia), với hơn 65% nhà khoa học đầu ngành của cả nước đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô.

HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN

Hiện nay, Hà Nội đang có hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chiếm trên 26% cả nước. Trên địa bàn thành phố có gần 300 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đem lại kết quả tích cực.

Do đó, để tạo động lực mới cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Hà Nội thời gian gần đây đã đưa ra những cơ chế mới nhằm hỗ trợ hoạt động hỗ trợ cho khoa học – công nghệ và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Cụ thể, theo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa 70% chi phí xây dựng và tổ chức các chương trình nâng cao năng lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, các vườn ươm, sàn giao dịch công nghệ và Trung tâm công nghiệp văn hóa để phục vụ hoạt động thử nghiệm có kiểm soát.

Thành phố cũng hỗ trợ tối đa 70% chi phí thuê chuyên gia, cố vấn, thời gian không quá ba năm; hỗ trợ 100% chi phí tuyển chọn dự án khởi nghiệp, 100% lãi suất vay vốn và bảo lãnh tín dụng tại các ngân hàng thương mại; và 100% chi phí tổ chức hoạt động kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã chính thức phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm Hà Nội (HVCF). Quỹ được hình thành từ nguồn vốn ngân sách thành phố và phần góp vốn của tối đa 6 nhà đầu tư khác. Vốn góp từ ngân sách không vượt quá 600 tỷ đồng và tối đa 49% vốn điều lệ; phần còn lại do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia theo đúng quy định pháp luật.

ƯU TIÊN KINH PHÍ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ CAO

Trong thời gian tới, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường và các đơn vị ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các Nghị quyết về cơ chế, chính sách đột phá cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo triển khai thi hành Luật Thủ đô được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành năm 2025.

Đặc biệt là ưu tiên kinh phí triển khai cụ thể hóá 6 Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành về: Thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm, Sàn Giao dịch công nghệ, Trung tâm đổi mới sáng tạo, Thử nghiệm có kiểm soát, phát triển khoa học công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thành phố. 

Thành phố cũng sẽ ưu tiên nguồn lực cho các dự án mang tính chiến lược như: hệ thống trung tâm nghiên cứu – phát triển (R&D); các phòng thí nghiệm chuẩn quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, môi trường, công nghệ sinh học, y – dược và khoa học sức khỏe; trung tâm nghiên cứu công nghệ bán dẫn; trung tâm dữ liệu tính toán hiệu năng cao (AIDC); trung tâm nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; cùng các dự án công viên phần mềm, công viên khoa học và công viên công nghệ sinh học.

Bên cạnh đó, đặt mục tiêu hình thành và phát triển mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo từng ngành, từng lĩnh vực, gắn với chuỗi giá trị nội địa và toàn cầu. Thành phố ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng – chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, áp dụng tiêu chuẩn – quy chuẩn – hệ thống quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng; đồng thời hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm chủ lực và truy xuất nguồn gốc.

Đồng thời, bố trí kinh phí thực hiện các chính sách thu hút, trọng dụng và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và các “kiến trúc sư trưởng” trong và ngoài nước. Kinh phí cũng sẽ được sử dụng để mời chuyên gia, hỗ trợ chuyển giao – mua sắm – thay thế công nghệ, dây chuyền sản xuất cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ thành lập doanh nghiệp khoa học – công nghệ; và cấp học bổng đào tạo 50.000 nhân lực chất lượng cao, trong đó có chương trình tuyển chọn và đào tạo 1.000 tiến sĩ.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tăng cường liên kết phát triển trong vùng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và các dự án tầm quốc tế.

