Hà Nội cần đổi mới tư duy nghiên cứu và phát triển ngành bán dẫn

Với nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần xác định rõ định hướng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D) và nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ...

Hà Nội đã và đang xác định rõ sứ mệnh tiên phong trong ba lĩnh vực then chốt: khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, việc làm chủ công nghệ, đặc biệt là công nghệ lõi, chip và bán dẫn, được xem là nền tảng quan trọng tạo ra giá trị gia tăng, thúc đẩy tăng trưởng và bứt phá cho Thủ đô trong giai đoạn tới.

Theo các chuyên gia tại tọa đàm “Định vị trong việc tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu: Tiêu chí, các cường quốc dẫn đầu, con đường của Việt Nam, tầm nhìn của Hà Nội” diễn ra chiều 22/10, Hà Nội hiện đang giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam.

Đáng chú ý, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua 6 nghị quyết về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của Thành phố trong việc đảm nhận sứ mệnh dẫn đầu trên phạm vi quốc gia.

Về lợi thế vị trí, Hà Nội nằm gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc – khu vực được định hướng trở thành trung tâm APT (đóng gói, lắp ráp, kiểm thử) của Việt Nam. Nhờ đó, Hà Nội có tiềm năng thu hút mạnh mẽ các dự án công nghệ cao từ cả doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tọa đàm “Định vị trong việc tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu: Tiêu chí, các cường quốc dẫn đầu, con đường của Việt Nam, tầm nhìn của Hà Nội” diễn ra vào chiều ngày 22/10. (Ảnh: UBND Thành phố Hà Nộ)

Trên thực tế, Thành phố đặt mục tiêu biến Hòa Lạc thành “Thung lũng Silicon của Việt Nam”, tập trung vào lĩnh vực APT bán dẫn, nghiên cứu và phát triển (R&D) AI, cùng thiết kế chip và IoT phục vụ nông nghiệp công nghệ cao.

Đến năm 2030, Hòa Lạc kỳ vọng thu hút 10 tỷ USD đầu tư, trong đó khoảng 30% đến từ các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực bán dẫn.

Theo GS.TSKH. Nông Đức Kế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ cao ASIAN (AIAT), yếu tố cốt lõi để Hà Nội và Việt Nam tiến xa trong cuộc đua bán dẫn là phải “định vị” đúng vai trò và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông cho rằng kinh nghiệm từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Hoa Kỳ cho thấy quy mô của ngành công nghiệp này vô cùng lớn, đòi hỏi trình độ công nghệ cao và nguồn vốn đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD.

GS.TSKH Nông Đức kế cũng nhấn mạnh phát triển ngành bán dẫn là một nỗ lực vượt quá khả năng của riêng một địa phương. Vì vậy, Việt Nam cần một chiến lược quốc gia đồng bộ, dựa trên tinh thần “chịu chơi, chịu chi và chịu chia” – tức là dám tham gia cuộc chơi toàn cầu, sẵn sàng đầu tư lớn và cởi mở trong hợp tác, chia sẻ.

Ở góc nhìn khác, TS. Ngô Đắc Thuần, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần IP Group, cho rằng để hình thành một trung tâm công nghiệp bán dẫn đúng nghĩa, Hà Nội cần song song triển khai các nội dung về đào tạo nguồn nhân lực, phát triển bản quyền sở hữu trí tuệ, ươm tạo công nghệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu và hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ cao.

“Thành phố không nên chỉ tập trung đào tạo 100% kỹ sư thiết kế chip mà cần phân bổ hợp lý: 30% chuyên về thiết kế, 40% tham gia chuỗi quy trình sản xuất, và 30% tập trung vào khâu đóng gói, kiểm thử”, ông Thuần đề xuất.

Bên cạnh đó, Hà Nội cần thúc đẩy tư duy sáng tạo, năng lực đổi mới và khả năng quản lý quy trình nghiên cứu – sản xuất chip bán dẫn thông qua các hoạt động R&D và quản trị tài sản trí tuệ. Đồng thời, Thành phố nên đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ, thu hút doanh nghiệp FDI và nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.