Thứ Sáu, 10/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hà Nội trên đà phát triển

Hồng Sơn

10/10/2025, 15:53

Trong 9 tháng đầu năm nay, Hà Nội đã thu về những kết quả trong phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng tăng 7,92%. Song, Hà Nội cũng bộc lộ một số hạn chế, vấn đề đáng quan tâm, cần làm rõ thực trạng và nguyên nhân để nỗ lực nhiều hơn, nhất là để quyết tâm, tìm giải pháp thuc đẩy tăng trưởng nhanh, toàn diện và bền vững hơn...

VnEconomy

Tính chung 9 tháng năm 2025, GRDP của Hà Nội tăng 7,92% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 7,52%; quý II tăng 8,0%; quý III tăng 8,20%).

Trong đó, khu vực dịch vụ tăng trưởng 9 tháng năm 2025 là trụ đỡ của nền kinh tế, giá trị tăng thêm là 8,74% so với cùng kỳ (quý I tăng 8,58%; quý II tăng 8,80%; quý III tăng 8,83%), đóng góp 5,92 điểm % vào mức tăng GRDP.

Khu vực công nghiệp và xây dựng 9 tháng năm 2025 tăng 7,03% so với cùng kỳ (quý I tăng 5,66%; quý II tăng 7,76%; quý III tăng 7,35%), đóng góp 1,39 điểm % vào mức tăng GRDP. Giá trị tăng thêm 9 tháng của ngành công nghiệp đạt 6,99%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,08%. Ngành xây dựng tăng 7,11%, đóng góp 0,51 điểm % vào mức tăng chung.

Theo nhận định của thành phố Hà Nội, mặc dù nền kinh tế chịu tác động từ bất ổn và chính sách thương mại toàn cầu, nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn cho thấy đà tăng trưởng tích cực.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong quý III cao hơn quý trước và cao hơn cùng kỳ, tính chung 9 tháng năm nay IIP tăng 6,7%, với nhiều điểm sáng từ ngành chế biến, chế tạo. Tính chung 9 tháng năm nay, chỉ số tiêu thụ sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2025 tăng 3,43% so với cùng kỳ năm 2024 (quý I tăng 3,34%; quý II tăng 3,18%; quý III tăng 3,89%), đóng góp 0,07 điểm % vào mức tăng GRDP.

KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN

Theo kế hoạch năm 2025, thành phố Hà Nội có 282 dự án đầu tư công xây dựng cơ bản tập trung, trong đó: 233 dự án chuyển tiếp với tổng mức đầu tư 253,7 nghìn tỷ đồng (kế hoạch giải ngân vốn năm 2025 là 29,3 nghìn tỷ đồng); có 49 dự án mới được khởi công xây dựng trong năm với tổng mức đầu tư 6,7 nghìn tỷ đồng (kế hoạch giải ngân vốn trong năm là 2,2 nghìn tỷ đồng).

Đến nay các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn đang khẩn trương thi công, sớm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đặt ra. Đây là những hạ tầng thiết thực, sẽ tạo điều kiện để Thủ đô tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Cũng trong 9 tháng năm 2025, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố đạt 379,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 3 quý đầu năm, Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho gần 25 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 271,7 nghìn tỷ đồng. Kết quả này tăng 10,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 30,8% vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Ngoài ra, còn có hơn 8 nghìn doanh nghiệp  hoạt động trở lại, tăng 4,9%. Ngược lại, có 24,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 19% và 5,3 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 56,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn. Nhìn chung, những số liệu trên cho thấy, tình hình khởi nghiệp của khu vực tư nhân thông qua thu hút vốn trong dân đang có sự chuyển biến, cho thấy sự đồng thuận với chủ trương khơi thông nguồn lực, xác định vai trò và tầm quan trọng hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân đối với nền kinh tế của Chính phủ.

VnEconomy

Kết quả khảo sát mới nhất cho biết, có 74,2% doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong quý III ở mức ổn định và tốt hơn so với quý II; 81,1% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV sẽ ổn định và tốt hơn trong quý III.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng đạt 15,7 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ; trong đó: Khu vực kinh tế trong nước 8,8 tỷ USD, tăng 7,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 6,9 tỷ USD, tăng 19%. Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như: Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 2.436 triệu USD, tăng 44,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng 2.165 triệu USD, tăng 31,4%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện 2.154 triệu USD, tăng 5%; hàng dệt may 1.833 triệu USD, tăng 8,6%...

Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, điều hành chi ngân sách đúng quy định, đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên trong năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt 97,3% dự toán, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách tăng địa phương tăng 56,2%.

Tiếp tục các mục tiêu phát triển du lịch bền vững, ngành du lịch Thủ đô đã liên tục đổi mới và đa dạng hóa hình ảnh và sản phẩm du lịch với chủ đề "Du lịch Hà Nội - Điểm đến di sản thế giới", tôn vinh các giá trị di sản và khẳng định thương hiệu văn hóa của Thành phố nhằm tạo sức lan tỏa và thu hút khách du lịchTính chung 9 tháng, khách du lịch đến Hà Nội đạt 5,5 triệu lượt người, tăng 22,1% so với cùng kỳ.

CẦN NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH

Xét một cách công bằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường chưa phục hồi... thì tăng trưởng GRDP 9 tháng năm nay cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (6,33%) của Thủ đô với xu hướng cải thiện qua từng quý là rất quan trọng và đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, mục tiêu phát triển nhanh và toàn diện vẫn là thách thức không nhỏ đối với Thủ đô với không ít hạn chế cần khắc phục. Việc số lượng và tỷ lệ doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể khá cao, đặt ra yêu cầu về việc tăng tốc cải cách, nâng cao sức cạnh tranh của môi trường kinh doanh trên địa bàn; để Thủ đô ngày càng chứng tỏ được sức hấp dẫn cũng như tiềm năng của mình trước cộng đồng doanh nghiệp. Đây là câu chuyên cần làm ngay, cũng là vấn đề tất yếu, mục đích dài hạn đối với chính quyền, nhằm xứng đáng là nơi “đất lành chim đậu” cho doanh nghiệp nói chung.

VnEconomy

Sức cạnh tranh của doanh nghiệp Hà Nội cũng là vấn đề đáng quan tâm. Đơn cử, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa thấp hơn hẳn so với tốc độ của doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn. Ở đây có thực trạng của sự khác biệt, năng lực quản lý, kinh doanh-khai thác thị trường cũng như trang bị và trình độ công nghệ của doanh nghiệp thuộc 2 khu vực nói trên. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp nội cần nỗ lực hơn nữa, xác định đúng hướng và bứt tốc để rút ngắn khoảng cách trong thời gian tới.

Thực tế cho thấy, Hà Nội có quy mô kinh tế lớn hàng đầu cả nước, góp tỷ trọng lớn hơn hẳn các địa phương khác trong GDP và có tầm quan trọng, vai trò đầu mối mang tính dẫn dắt về thương mại, dịch vụ, sản xuất đối với toàn vùng Bắc bộ cũng như có sức chi phối, ảnh hưởng ở tầm quốc gia.

Tuy nhiên, dù có lợi thế tổng hợp rất lớn cũng sự quan tâm, hỗ trợ liên tục và sâu sát của Trung ương bên cạnh sự vượt trội về vốn, cơ hội tiếp thu công nghệ mới, vị trí đầu mối giao thương, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế và đặc biệt là nguồn lực chất xám hàng đầu cả nước nhưng tốc độ tăng trưởng của Hà Nội mới chỉ nhỉnh hơn chút ít so với mức trung bình cả nước. Nếu phân tích logic, với những đặc thù tự nhiên và lợi thế như vậy thì đáng lẽ kinh tế Hà Nội phải tăng trưởng cao hơn một cách rõ rệt...

Ngoài ra, Hà Nội cũng chưa có sự bứt phá đáng kể trong cải thiện chất lượng môi trường đầu tư-kinh doanh, dẫn đến thực trạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) còn hạn chế và chậm cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng toàn quốc. Các chuyên gia cho rằng, với những thế mạnh, nhất là trí tuệ, tư duy và khát vọng của mình thì đáng lẽ Hà Nội phải luôn đứng trong Top 10 địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng này đồng thời sẵn sàng cạnh tranh về chất lượng, hiệu quả phục vụ doanh nghiệp của mình.

Hà Nội khởi công tuyến Metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

15:41, 09/10/2025

Hà Nội khởi công tuyến Metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

11:22, 10/10/2025

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Hà Nội nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Kim Chung từ 10/11

13:54, 10/10/2025

Hà Nội nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Kim Chung từ 10/11

Từ khóa:

đầu tư GRDP Hà Nội Phát triển tăng trưởng kinh tế

Đọc thêm

Triển lãm quốc tế VRT&CON’2025 mở ra cơ hội hiện đại hóa ngành đường sắt Việt Nam

Triển lãm quốc tế VRT&CON’2025 mở ra cơ hội hiện đại hóa ngành đường sắt Việt Nam

Dự kiến diễn ra 12–15/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm và Hội nghị quốc tế về Công nghệ Đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng (VRT&CON’2025) được xem là sự kiện quy mô lớn đầu tiên trong lĩnh vực đường sắt, hướng tới thúc đẩy hợp tác công – tư và chuyển giao công nghệ phục vụ tiến trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông Việt Nam...

Việt Nam hướng tới hình thành các trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ ngành đường sắt tầm khu vực

Việt Nam hướng tới hình thành các trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ ngành đường sắt tầm khu vực

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao hiện đại và hướng tới 70.000 nhân lực trong giai đoạn 2031 - 2035...

Ách tắc giải ngân đầu tư công do vốn chờ dự án

Ách tắc giải ngân đầu tư công do vốn chờ dự án

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn ì ạch, với hơn một nửa số bộ, ngành và địa phương chưa đạt mức trung bình 50%. Tình trạng “vốn chờ dự án” vẫn phổ biến, khi nhiều đơn vị được giao nguồn lực lớn nhưng giải ngân ở mức rất thấp…

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án năng lượng sạch

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án năng lượng sạch

Để triển khai các dự án điện gió ngoài khơi, nhiệt điện LNG trước thời hạn so với quy hoạch, Hải Phòng đề xuất điều chỉnh tiến độ…

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2027, giúp giảm áp lực giao thông cũng như góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Đông và Đông Bắc của Thủ đô...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu lớn tiếp tục đẩy VN-Index lên đỉnh cao mới

Chứng khoán

2

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm vượt mốc 5%/năm

Tài chính

3

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Đầu tư

4

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Dân sinh

5

Tập trung cao độ triển khai các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy