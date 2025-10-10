Hà Nội trên đà phát triển

Trong 9 tháng đầu năm nay, Hà Nội đã thu về những kết quả trong phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng tăng 7,92%. Song, Hà Nội cũng bộc lộ một số hạn chế, vấn đề đáng quan tâm, cần làm rõ thực trạng và nguyên nhân để nỗ lực nhiều hơn, nhất là để quyết tâm, tìm giải pháp thuc đẩy tăng trưởng nhanh, toàn diện và bền vững hơn...

Tính chung 9 tháng năm 2025, GRDP của Hà Nội tăng 7,92% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 7,52%; quý II tăng 8,0%; quý III tăng 8,20%).

Trong đó, khu vực dịch vụ tăng trưởng 9 tháng năm 2025 là trụ đỡ của nền kinh tế, giá trị tăng thêm là 8,74% so với cùng kỳ (quý I tăng 8,58%; quý II tăng 8,80%; quý III tăng 8,83%), đóng góp 5,92 điểm % vào mức tăng GRDP.

Khu vực công nghiệp và xây dựng 9 tháng năm 2025 tăng 7,03% so với cùng kỳ (quý I tăng 5,66%; quý II tăng 7,76%; quý III tăng 7,35%), đóng góp 1,39 điểm % vào mức tăng GRDP. Giá trị tăng thêm 9 tháng của ngành công nghiệp đạt 6,99%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,08%. Ngành xây dựng tăng 7,11%, đóng góp 0,51 điểm % vào mức tăng chung.

Theo nhận định của thành phố Hà Nội, mặc dù nền kinh tế chịu tác động từ bất ổn và chính sách thương mại toàn cầu, nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn cho thấy đà tăng trưởng tích cực.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong quý III cao hơn quý trước và cao hơn cùng kỳ, tính chung 9 tháng năm nay IIP tăng 6,7%, với nhiều điểm sáng từ ngành chế biến, chế tạo. Tính chung 9 tháng năm nay, chỉ số tiêu thụ sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2025 tăng 3,43% so với cùng kỳ năm 2024 (quý I tăng 3,34%; quý II tăng 3,18%; quý III tăng 3,89%), đóng góp 0,07 điểm % vào mức tăng GRDP.

KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN

Theo kế hoạch năm 2025, thành phố Hà Nội có 282 dự án đầu tư công xây dựng cơ bản tập trung, trong đó: 233 dự án chuyển tiếp với tổng mức đầu tư 253,7 nghìn tỷ đồng (kế hoạch giải ngân vốn năm 2025 là 29,3 nghìn tỷ đồng); có 49 dự án mới được khởi công xây dựng trong năm với tổng mức đầu tư 6,7 nghìn tỷ đồng (kế hoạch giải ngân vốn trong năm là 2,2 nghìn tỷ đồng).

Đến nay các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn đang khẩn trương thi công, sớm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đặt ra. Đây là những hạ tầng thiết thực, sẽ tạo điều kiện để Thủ đô tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Cũng trong 9 tháng năm 2025, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố đạt 379,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 3 quý đầu năm, Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho gần 25 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 271,7 nghìn tỷ đồng. Kết quả này tăng 10,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 30,8% vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Ngoài ra, còn có hơn 8 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 4,9%. Ngược lại, có 24,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 19% và 5,3 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 56,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn. Nhìn chung, những số liệu trên cho thấy, tình hình khởi nghiệp của khu vực tư nhân thông qua thu hút vốn trong dân đang có sự chuyển biến, cho thấy sự đồng thuận với chủ trương khơi thông nguồn lực, xác định vai trò và tầm quan trọng hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân đối với nền kinh tế của Chính phủ.

Kết quả khảo sát mới nhất cho biết, có 74,2% doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong quý III ở mức ổn định và tốt hơn so với quý II; 81,1% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV sẽ ổn định và tốt hơn trong quý III.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng đạt 15,7 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ; trong đó: Khu vực kinh tế trong nước 8,8 tỷ USD, tăng 7,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 6,9 tỷ USD, tăng 19%. Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như: Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 2.436 triệu USD, tăng 44,7%; phương tiện vận tải và phụ tùng 2.165 triệu USD, tăng 31,4%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện 2.154 triệu USD, tăng 5%; hàng dệt may 1.833 triệu USD, tăng 8,6%...

Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, điều hành chi ngân sách đúng quy định, đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên trong năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt 97,3% dự toán, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách tăng địa phương tăng 56,2%.

Tiếp tục các mục tiêu phát triển du lịch bền vững, ngành du lịch Thủ đô đã liên tục đổi mới và đa dạng hóa hình ảnh và sản phẩm du lịch với chủ đề "Du lịch Hà Nội - Điểm đến di sản thế giới", tôn vinh các giá trị di sản và khẳng định thương hiệu văn hóa của Thành phố nhằm tạo sức lan tỏa và thu hút khách du lịch. Tính chung 9 tháng, khách du lịch đến Hà Nội đạt 5,5 triệu lượt người, tăng 22,1% so với cùng kỳ.

CẦN NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH

Xét một cách công bằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường chưa phục hồi... thì tăng trưởng GRDP 9 tháng năm nay cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (6,33%) của Thủ đô với xu hướng cải thiện qua từng quý là rất quan trọng và đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, mục tiêu phát triển nhanh và toàn diện vẫn là thách thức không nhỏ đối với Thủ đô với không ít hạn chế cần khắc phục. Việc số lượng và tỷ lệ doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể khá cao, đặt ra yêu cầu về việc tăng tốc cải cách, nâng cao sức cạnh tranh của môi trường kinh doanh trên địa bàn; để Thủ đô ngày càng chứng tỏ được sức hấp dẫn cũng như tiềm năng của mình trước cộng đồng doanh nghiệp. Đây là câu chuyên cần làm ngay, cũng là vấn đề tất yếu, mục đích dài hạn đối với chính quyền, nhằm xứng đáng là nơi “đất lành chim đậu” cho doanh nghiệp nói chung.

Sức cạnh tranh của doanh nghiệp Hà Nội cũng là vấn đề đáng quan tâm. Đơn cử, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa thấp hơn hẳn so với tốc độ của doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn. Ở đây có thực trạng của sự khác biệt, năng lực quản lý, kinh doanh-khai thác thị trường cũng như trang bị và trình độ công nghệ của doanh nghiệp thuộc 2 khu vực nói trên. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp nội cần nỗ lực hơn nữa, xác định đúng hướng và bứt tốc để rút ngắn khoảng cách trong thời gian tới.

Thực tế cho thấy, Hà Nội có quy mô kinh tế lớn hàng đầu cả nước, góp tỷ trọng lớn hơn hẳn các địa phương khác trong GDP và có tầm quan trọng, vai trò đầu mối mang tính dẫn dắt về thương mại, dịch vụ, sản xuất đối với toàn vùng Bắc bộ cũng như có sức chi phối, ảnh hưởng ở tầm quốc gia.

Tuy nhiên, dù có lợi thế tổng hợp rất lớn cũng sự quan tâm, hỗ trợ liên tục và sâu sát của Trung ương bên cạnh sự vượt trội về vốn, cơ hội tiếp thu công nghệ mới, vị trí đầu mối giao thương, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế và đặc biệt là nguồn lực chất xám hàng đầu cả nước nhưng tốc độ tăng trưởng của Hà Nội mới chỉ nhỉnh hơn chút ít so với mức trung bình cả nước. Nếu phân tích logic, với những đặc thù tự nhiên và lợi thế như vậy thì đáng lẽ kinh tế Hà Nội phải tăng trưởng cao hơn một cách rõ rệt...

Ngoài ra, Hà Nội cũng chưa có sự bứt phá đáng kể trong cải thiện chất lượng môi trường đầu tư-kinh doanh, dẫn đến thực trạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) còn hạn chế và chậm cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng toàn quốc. Các chuyên gia cho rằng, với những thế mạnh, nhất là trí tuệ, tư duy và khát vọng của mình thì đáng lẽ Hà Nội phải luôn đứng trong Top 10 địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng này đồng thời sẵn sàng cạnh tranh về chất lượng, hiệu quả phục vụ doanh nghiệp của mình.