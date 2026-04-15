Hà Nội yêu cầu báo cáo 341 dự án sử dụng đất chậm triển khai trước 30/4

Các nhà đầu tư cần khẩn trương báo cáo tình hình 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trước ngày 30/4/2026. Trường hợp không gửi, gửi không đúng hạn hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ ràng năng lực và cam kết thực hiện sẽ bị áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án…

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 396/TB-UBND ngày 13/4/2026 về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

Danh sách một số nhà đầu tư và dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương có báo cáo bằng văn bản việc triển khai thực hiện dự án theo đề cương, báo cáo UBND Thành phố (thông qua Văn phòng UBND Thành phố, Tổ giúp việc được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-TCT ngày 13/4/2026 của Tổ công tác của UBND Thành phố) trước ngày 30/4/2026.

Sau ngày 30/4/2026, các nhà đầu tư không gửi báo cáo hoặc gửi không đúng thời hạn hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ ràng năng lực và cam kết thực hiện, UBND Thành phố sẽ áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án.

Để đảm bảo tiến độ, UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan gửi thông báo đến từng nhà đầu tư trước ngày 19/4/2026 và theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư gửi báo cáo bảo đảm thời hạn và yêu cầu.