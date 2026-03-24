Thứ Ba, 24/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hạ tầng chiến lược tái định hình trung tâm đô thị phía Đông Bắc Hà Nội

Tuấn Sơn

24/03/2026, 09:58

Sự xuất hiện của các dự án hạ tầng chiến lược mở ra chương phát triển mới cho khu vực phía Đông Bắc Hà Nội. Từ cầu Tứ Liên, hành lang kết nối sân bay Gia Bình đến các trục giao thương liên vùng, những động lực này từng bước tái định hình bản đồ đô thị Thủ đô. Trong bối cảnh đó, Cổ Loa - Đông Anh nổi lên như một điểm giao của hạ tầng, quy hoạch và các dự án đô thị hiện đại.

CÚ HÍCH HẠ TẦNG MỞ RA TRỤC KẾT NỐI PHÍA ĐÔNG BẮC THỦ ĐÔ

Một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội nay phải kể đến Cầu Tứ Liên, được khởi công từ tháng 5/2025, dự kiến hoàn thành năm 2027 với mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Dự án đang đã triển khai 12 mũi thi công trong đó hạng mục bệ trụ cầu chính dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026.

Đây là dự án trọng điểm giúp nối liền Hồ Tây và khu vực Bắc sông Hồng, đồng thời thông qua trục đi qua Trung tâm Triển lãm Quốc gia, kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội với các khu đô thị lớn tại Cổ Loa.

Vùng Đông Bắc Thủ đô được kỳ vọng hưởng lợi lớn từ hạ tầng khu vực.

Song song với hệ thống cầu vượt sông, phía Đông Bắc Thủ đô còn hưởng lợi từ hành lang hàng không mới với tuyến kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội tới sân bay Gia Bình (Bắc Ninh). Tuyến gồm khoảng 7km xây mới, 6,55 km nâng cấp dọc cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên/Vành đai 3 và liên thông cầu Tứ Liên.

Khi hoàn thành, trục này sẽ kết nối Hồ Tây – trung tâm Hà Nội – Đông Anh – Bắc Ninh, đồng thời liên kết hai sân bay Nội Bài và Gia Bình. Cùng với định hướng cao tốc Gia Bình – Hải Phòng, một hành lang giao thông Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh sẽ được hình thành, thúc đẩy kinh tế hàng không và logistics cho toàn vùng Thủ đô.

Không chỉ giữ vai trò kết nối đô thị, Cổ Loa còn nằm trên trục logistics chiến lược phía Bắc, liên kết Hà Nội với các trung tâm kinh tế và cảng biển lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh. Đáng chú ý, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh với vận tốc thiết kế 350 km/h, dự kiến khởi công tháng 4/2026 từ khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và gia tăng năng lực kết nối cho toàn hành lang Đông Bắc.

Bên cạnh hệ thống hạ tầng giao thông, quy hoạch Hà Nội đang định hình trục văn hóa – cảnh quan kéo dài từ Hồ Tây - Sông Hồng - Cổ Loa, ưu tiên phát triển không gian xanh gắn với bảo tồn di sản. Sự kết hợp giữa trục văn hóa này và hệ thống hạ tầng hiện đại đưa Cổ Loa trở thành điểm đón đầu kết nối và logistics phía Đông Bắc Thủ đô, đồng thời sở hữu lợi thế cảnh quan, tạo nền tảng cho một đô thị phát triển bền vững mà vẫn gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên.

LUMIÈRE ESSENCE PEAK: ĐÓN ĐẦU LỢI THẾ TỪ TRỤC HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông Bắc Hà Nội bứt phá mạnh mẽ, khu đô thị Global Gate tại Cổ Loa được phát triển với định hướng trở thành tâm điểm giao thương - văn hóa - du lịch quốc tế mới của Thủ đô. Sự hội tụ của hệ sinh thái đô thị quy mô lớn như Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, khách sạn Marriott Cổ Loa, Trung tâm hội nghị quốc tế, các tòa nhà văn phòng và Bảo tàng Mỹ thuật đang từng bước kiến tạo nên một khu “kinh tế Expo” sầm uất, đồng thời hình thành một cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu trong tương lai.

Sự xuất hiện của các công trình này không chỉ tạo động lực cho hoạt động thương mại, hội nghị và sự kiện quốc tế, mà còn được kỳ vọng sẽ thu hút dòng khách doanh nhân, chuyên gia và du khách quốc tế đến với khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội chuẩn bị cho các sự kiện lớn như APEC 2027.

LUMIÈRE Essence Peak sở hữu vị trí kết nối thuận tiện, hưởng lợi từ hạ tầng khu vực Đông Bắc Thủ đô.

Tại tâm điểm quốc tế, LUMIÈRE Essence Peak thừa hưởng trọn vẹn lợi thế hạ tầng khu vực, đồng thời đón đầu cực tăng trưởng mới phía Đông Bắc Thủ đô. Từ dự án, cư dân dễ dàng rút ngắn mọi hành trình: chỉ 5 phút chạm tới Hồ Tây, 15 phút kết nối trung tâm Hà Nội qua cầu Tứ Liên, đồng thời nhanh chóng tiếp cận sân bay quốc tế Nội Bài, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, Vành đai 3 hay sân bay Gia Bình trong bán kính di chuyển linh hoạt.

Không chỉ nằm kề hồ trung tâm 32ha và ôm trọn tầm nhìn hướng ra sông Hồng, LUMIÈRE Essence Peak còn sở hữu một tọa độ độc bản hiếm hoi khi nằm trực diện Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), khách sạn Marriott, Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Bảo tàng mỹ thuật. Chính sự cộng hưởng giữa vị trí cảnh quan đắt giá, hệ sinh thái đô thị hiện đại cùng các công trình hạ tầng trọng điểm này được kỳ vọng sẽ tạo nên tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.

Từ vị trí đắc địa ven sông Hồng, LUMIÈRE Essence Peak mở ra không gian sống gắn liền với mặt nước và cảnh quan xanh.

Đón đầu làn sóng hạ tầng đưa Cổ Loa thành cực tăng trưởng bất động sản mới, dự án tọa lạc tại vị trí tâm điểm Global Gate - LUMIÈRE Essence Peak chính là lựa chọn phù hợp cho những người tìm kiếm không gian sống hiện đại gắn với sự hình thành của trung tâm đô thị mới phía Đông Bắc Thủ đô.

Từ khóa:

LUMIÈRE Essence Peak

Một số loại hình bất động sản ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ. Trong đó, tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025, còn Thành phố Hồ Chí Minh cũ, giá nhà riêng giảm 2%...

Dòng sản phẩm RiverSpa, thuộc tiểu khu Maroc, phân khu Sông Town, thuộc thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld Cam Ranh là một bước nâng cấp đột phá về không gian sống - nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu sức khỏe, đón đầu xu hướng "bespoke wellness" (chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa) đang bùng nổ trên toàn cầu.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi tới các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia...

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Huế tổ chức khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực nhà ở và công nghiệp, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 24/03/2026, khu đô thị sinh thái LA Home chính thức được trao chứng nhận công trình xanh EDGE, khẳng định mục tiêu phát triển không gian sống bền vững và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cư dân LA Home.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu về năng lượng hạt nhân, tàu điện ngầm của Nga

Tiêu điểm

2

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Đầu tư

3

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Thế giới

4

Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang

Thế giới

5

100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy