Hạ tầng chiến lược tái định hình trung tâm đô thị phía Đông Bắc Hà Nội
Tuấn Sơn
24/03/2026, 09:58
Sự xuất hiện của các dự án hạ tầng chiến lược mở ra chương phát triển mới cho khu vực phía Đông Bắc Hà Nội. Từ cầu Tứ Liên, hành lang kết nối sân bay Gia Bình đến các trục giao thương liên vùng, những động lực này từng bước tái định hình bản đồ đô thị Thủ đô. Trong bối cảnh đó, Cổ Loa - Đông Anh nổi lên như một điểm giao của hạ tầng, quy hoạch và các dự án đô thị hiện đại.
CÚ HÍCH HẠ TẦNG MỞ RA TRỤC KẾT NỐI PHÍA ĐÔNG BẮC THỦ ĐÔ
Một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội nay phải kể đến Cầu Tứ Liên, được khởi công từ tháng 5/2025, dự kiến hoàn thành năm 2027 với mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Dự án đang đã triển khai 12 mũi thi công trong đó hạng mục bệ trụ cầu chính dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026.
Đây là dự án trọng điểm giúp nối liền Hồ Tây và khu vực Bắc sông Hồng, đồng thời thông qua trục đi qua Trung tâm Triển lãm Quốc gia, kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội với các khu đô thị lớn tại Cổ Loa.
Song song với hệ thống cầu vượt sông, phía Đông Bắc Thủ đô còn hưởng lợi từ hành lang hàng không mới với tuyến kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội tới sân bay Gia Bình (Bắc Ninh). Tuyến gồm khoảng 7km xây mới, 6,55 km nâng cấp dọc cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên/Vành đai 3 và liên thông cầu Tứ Liên.
Khi hoàn thành, trục này sẽ kết nối Hồ Tây – trung tâm Hà Nội – Đông Anh – Bắc Ninh, đồng thời liên kết hai sân bay Nội Bài và Gia Bình. Cùng với định hướng cao tốc Gia Bình – Hải Phòng, một hành lang giao thông Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh sẽ được hình thành, thúc đẩy kinh tế hàng không và logistics cho toàn vùng Thủ đô.
Không chỉ giữ vai trò kết nối đô thị, Cổ Loa còn nằm trên trục logistics chiến lược phía Bắc, liên kết Hà Nội với các trung tâm kinh tế và cảng biển lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh. Đáng chú ý, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh với vận tốc thiết kế 350 km/h, dự kiến khởi công tháng 4/2026 từ khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và gia tăng năng lực kết nối cho toàn hành lang Đông Bắc.
Bên cạnh hệ thống hạ tầng giao thông, quy hoạch Hà Nội đang định hình trục văn hóa – cảnh quan kéo dài từ Hồ Tây - Sông Hồng - Cổ Loa, ưu tiên phát triển không gian xanh gắn với bảo tồn di sản. Sự kết hợp giữa trục văn hóa này và hệ thống hạ tầng hiện đại đưa Cổ Loa trở thành điểm đón đầu kết nối và logistics phía Đông Bắc Thủ đô, đồng thời sở hữu lợi thế cảnh quan, tạo nền tảng cho một đô thị phát triển bền vững mà vẫn gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên.
LUMIÈRE ESSENCE PEAK: ĐÓN ĐẦU LỢI THẾ TỪ TRỤC HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC
Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông Bắc Hà Nội bứt phá mạnh mẽ, khu đô thị Global Gate tại Cổ Loa được phát triển với định hướng trở thành tâm điểm giao thương - văn hóa - du lịch quốc tế mới của Thủ đô. Sự hội tụ của hệ sinh thái đô thị quy mô lớn như Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, khách sạn Marriott Cổ Loa, Trung tâm hội nghị quốc tế, các tòa nhà văn phòng và Bảo tàng Mỹ thuật đang từng bước kiến tạo nên một khu “kinh tế Expo” sầm uất, đồng thời hình thành một cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu trong tương lai.
Sự xuất hiện của các công trình này không chỉ tạo động lực cho hoạt động thương mại, hội nghị và sự kiện quốc tế, mà còn được kỳ vọng sẽ thu hút dòng khách doanh nhân, chuyên gia và du khách quốc tế đến với khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội chuẩn bị cho các sự kiện lớn như APEC 2027.
Tại tâm điểm quốc tế, LUMIÈRE Essence Peak thừa hưởng trọn vẹn lợi thế hạ tầng khu vực, đồng thời đón đầu cực tăng trưởng mới phía Đông Bắc Thủ đô. Từ dự án, cư dân dễ dàng rút ngắn mọi hành trình: chỉ 5 phút chạm tới Hồ Tây, 15 phút kết nối trung tâm Hà Nội qua cầu Tứ Liên, đồng thời nhanh chóng tiếp cận sân bay quốc tế Nội Bài, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, Vành đai 3 hay sân bay Gia Bình trong bán kính di chuyển linh hoạt.
Không chỉ nằm kề hồ trung tâm 32ha và ôm trọn tầm nhìn hướng ra sông Hồng, LUMIÈRE Essence Peak còn sở hữu một tọa độ độc bản hiếm hoi khi nằm trực diện Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), khách sạn Marriott, Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Bảo tàng mỹ thuật. Chính sự cộng hưởng giữa vị trí cảnh quan đắt giá, hệ sinh thái đô thị hiện đại cùng các công trình hạ tầng trọng điểm này được kỳ vọng sẽ tạo nên tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.
Đón đầu làn sóng hạ tầng đưa Cổ Loa thành cực tăng trưởng bất động sản mới, dự án tọa lạc tại vị trí tâm điểm Global Gate - LUMIÈRE Essence Peak chính là lựa chọn phù hợp cho những người tìm kiếm không gian sống hiện đại gắn với sự hình thành của trung tâm đô thị mới phía Đông Bắc Thủ đô.
Hà Nội: Giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025
Một số loại hình bất động sản ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ. Trong đó, tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025, còn Thành phố Hồ Chí Minh cũ, giá nhà riêng giảm 2%...
RiverSpa Townshop nâng tầm giá trị sống tại thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld
Dòng sản phẩm RiverSpa, thuộc tiểu khu Maroc, phân khu Sông Town, thuộc thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld Cam Ranh là một bước nâng cấp đột phá về không gian sống - nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu sức khỏe, đón đầu xu hướng “bespoke wellness” (chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa) đang bùng nổ trên toàn cầu.
Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thổi giá vật liệu xây dựng
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi tới các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia...
Huế khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Huế tổ chức khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực nhà ở và công nghiệp, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững
Ngày 24/03/2026, khu đô thị sinh thái LA Home chính thức được trao chứng nhận công trình xanh EDGE, khẳng định mục tiêu phát triển không gian sống bền vững và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cư dân LA Home.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: