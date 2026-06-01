Ba trụ lực phát triển của Nam Sầm Sơn đưa Vlasta - Sầm Sơn đón chu kỳ tăng trưởng mới

UBND phường Nam Sầm Sơn ban hành chương trình hành động giai đoạn 2025–2030 với định hướng “Du lịch xanh – Hạ tầng đồng bộ – Chuyển đổi số”. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, mở ra chu kỳ phát triển mới cho khu vực phía Nam Sầm Sơn. Trong bối cảnh đó, Vlasta - Sầm Sơn được đánh giá là một trong những đô thị biển hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng phát triển mới của khu vực.

BA TRỤ LỰC PHÁT TRIỂN CỦA NAM SẦM SƠN

Sự bứt phá mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang trở thành bệ phóng vững chắc, đưa khu vực Nam Sầm Sơn chuyển mình đầy ấn tượng. Hàng loạt dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, tiêu biểu như tuyến Ngã ba Voi - Sầm Sơn cùng mạng lưới đường ven biển đang dần khép kín.

Sự kết nối đồng bộ này không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, nối liền cao tốc Bắc - Nam với Khu kinh tế Nghi Sơn, mà còn mở rộng không gian đô thị, khơi thông dòng chảy đầu tư và đón đầu làn sóng du khách đổ về khu vực phía Nam. Đây cũng là một trong những mũi nhọn mà UBND phường Sầm Sơn đưa vào trong chương trình hành động ở giai đoạn 2025-2030.

Bên cạnh trụ lực hạ tầng, chiến lược phát triển du lịch của Nam Sầm Sơn đang tập trung phát triển mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, nâng tầm chất lượng lưu trú để hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp. Thay vì những chuyến đi ngắn ngày mang tính thời vụ, sự chuyển dịch này kỳ vọng sẽ giữ chân du khách lâu hơn, biến Nam Sầm Sơn thành điểm đến lý tưởng để tái tạo năng lượng và trải nghiệm không gian xanh đích thực.

Không dừng lại ở việc kéo dài thời gian lưu trú, Nam Sầm Sơn còn tham vọng "thắp sáng" kinh tế với đề án phát triển kinh tế ban đêm đầy tiềm năng. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm phá vỡ tính chất "mùa vụ" vốn có của du lịch biển, thiết lập chuỗi vận hành dịch vụ thông suốt suốt bốn mùa. Những dãy phố thương mại sầm uất, các hoạt động giải trí và dịch vụ xuyên đêm không chỉ mang lại trải nghiệm mới lạ cho du khách, mà còn là "mỏ neo" kích cầu tiêu dùng, tối ưu hóa nguồn thu từ dịch vụ.

Nam Sầm Sơn đang đứng trước cuộc chuyển mình mạnh mẽ nhờ hạ tầng và mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Ảnh dự án.

Để hỗ trợ cho quá trình phát triển này, địa phương cũng định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đô thị và phát triển du lịch thông minh. Việc ứng dụng công nghệ vào vận hành dịch vụ, quản lý du lịch và nâng cao trải nghiệm du khách được xem là nền tảng giúp Nam Sầm Sơn từng bước hoàn thiện mô hình đô thị du lịch hiện đại, linh hoạt và thích ứng tốt hơn với xu hướng phát triển mới.

Bức tranh tổng thể từ hạ tầng tăng tốc, du lịch xanh đón đầu, kinh tế đêm sôi động đến chuyển đổi số chính là lời giải cho bài toán tăng trưởng bền vững của địa phương. Với mục tiêu gia tăng ngân sách và mở rộng tối đa đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân, dư địa phát triển thương mại - dịch vụ tại Nam Sầm Sơn hiện còn rất lớn. Đây không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế vùng, mà còn mở ra cơ hội vàng cho các nhà đầu tư nhạy bén biết nắm bắt thời cơ ngay tại "trục Nam" đầy năng động này.

VLASTA - SẦM SƠN HƯỞNG LỢI TỪ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA NAM SẦM SƠN

Tọa lạc tại tâm điểm Nam Sầm Sơn, Vlasta - Sầm Sơn được xem là một trong số ít dự án hưởng lợi trực tiếp từ quá trình dịch chuyển không gian đô thị và chiến lược tái cấu trúc du lịch của địa phương. Khi dòng vốn hạ tầng mở rộng trục phát triển về phía Nam, khu vực này không còn được nhìn như một điểm đến du lịch mùa vụ mà đang dần hình thành vai trò trung tâm dịch vụ, thương mại và lưu trú mới của Sầm Sơn.

Trong bối cảnh đó, Vlasta - Sầm Sơn thu hút giới đầu tư và người mua ở thực nhờ mô hình đô thị biển All-in-one, tích hợp nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác thương mại trong cùng một hệ sinh thái. Khác với nhiều dự án ven biển thiên về lưu trú ngắn hạn, dự án được quy hoạch theo hướng hình thành nhịp sống thực tế với tổ hợp sống, lưu trú, mua sắm và giải trí tích hợp, hướng đến khả năng vận hành quanh năm.

Vlasta - Sầm Sơn nằm ngay ở tâm điểm đón làn sóng tăng trưởng. Ảnh dự án.

Lợi thế này càng rõ nét khi Vlasta - Sầm Sơn sở hữu gần 1km mặt biển cùng hệ sản phẩm đa dạng có pháp lý lâu dài như Hybrid Home (biệt thự và nhà vườn), Shophouse (nhà phố liền kề), Boutique Hotel (khách sạn mặt tiền biển). Theo giới quan sát, khi xu hướng du lịch chuyển dịch sang nghỉ dưỡng dài ngày và trải nghiệm đa tiện ích, những đô thị biển có khả năng vừa phục vụ nhu cầu ở thực, vừa khai thác thương mại sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng hơn trong chu kỳ phát triển mới.

Đặc biệt, định hướng phát triển kinh tế đêm của Nam Sầm Sơn được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng lợi thế cho các dự án đô thị biển tích hợp. Khi thời gian lưu trú và nhu cầu chi tiêu dịch vụ gia tăng, những khu đô thị có khả năng tạo dòng khách và duy trì hoạt động thương mại bốn mùa sẽ ngày càng chiếm ưu thế.