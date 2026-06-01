Hải Phòng đốc thúc 11 dự án nộp gần 6.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Ngày 31/5, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã yêu cầu 11 dự án phát triển đô thị, nhà ở khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong quý 2/2026 với tổng số tiền sử dụng đất là 5.981,5 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh thu ngân sách từ đất đai.

Theo chỉ đạo từ UBND TP. Hải Phòng, Thuế thành phố cùng các sở ngành liên quan đang được giao phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với 11 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị trên địa bàn.

Cụ thể, dự án Khu dân cư Đại An II tại phường Tứ Minh sử dụng 36,37ha đất có số tiền sử dụng đất phải nộp lớn nhất khoảng 1.976,86 tỷ đồng. Đứng sau là dự án Khu đô thị Hoàng Xá tại xã An Lão và xã Quang Trung quy mô sử dụng đất 34,39ha với số tiền sử dụng đất là 1.476,77 tỷ đồng.

Một số dự án có số thu tiền sử dụng đất lớn khác là dự án Nhà ở xã hội phường Tràng Cát – giai đoạn 1 (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải) diện tích 25,69ha với số tiền sử dụng đất phải nộp 538 tỷ đồng, dự án Khu dân cư thương mại và chợ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ Đông Giao tại xã Cẩm Giàng diện tích hơn 10,41ha có số tiền sử dụng đất phải nộp khoảng 506,64 tỷ đồng, dự án Khu dân cư ven sông Thủy Nông và quốc lộ 18 tại phường Chu Văn An có diện tích 18,57ha và số tiền sử dụng đất phải nộp khoảng 386,8 tỷ đồng.

Các dự án Khu dân cư ven đường tỉnh phía Tây cầu An Thành tại xã Phú Thái phải nộp khoảng 350 tỷ đồng, Khu dân cư mới xã Phạm Khu (nay là xã Nguyễn Lương Bằng) tiền sử dụng đất phải nộp khoảng 326,55 tỷ đồng, Khu dân cư Bà Triệu tại phường Lê Thanh Nghị có số tiền sử dụng đất khoảng 200,68 tỷ đồng, dự án Khu dân cư Phú Xá – giao đất đợt 2 tại xã Cẩm Giàng tiền sử dụng đất khoảng 113,89 tỷ đồng.

Còn lại là 2 dự án nhà ở xã hội gồm khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ khu công nghiệp Tân Trường (xã Mao Điền) phải nộp 76,96 tỷ đồng, dự án Khu đô thị Phú Quý (Goldenland – đợt 4) tại phường Thạch Khôi phải nộp 28,33 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Hải Phòng, phần lớn các dự án nêu trên đã hoàn tất việc định giá đất từ năm 2025 hoặc trong quý 1/2026. Việc đốc thúc thu tiền sử dụng đất đối với các dự án đã được xác định nghĩa vụ tài chính nhằm bảo đảm nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hải Phòng cũng yêu cầu các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện giao đất đối với 3 dự án đô thị quy mô lớn, có khả năng đóng góp nguồn thu khoảng 31.493 tỷ đồng tiền sử dụng đất, thuê đất vào ngân sách.

Đó là dự án Khu đô thị du lịch dịch vụ khoáng nóng và sân golf quốc tế Xuân Đán tại đặc khu Cát Hải dự kiến tiền sử dụng đất phải nộp khoảng 8.595,5 tỷ đồng. Dự án thứ hai là Khu đô thị sinh thái Đông Nam Hải Phòng (Dự án 2) tại phường Dương Kinh ước tính tiền sử dụng đất khoảng 10.012 tỷ đồng. Dự án thứ ba là Khu đô thị tại Tràng Cát (phường Hải An) dự kiến tiền sử dụng đất khoảng 12.886 tỷ đồng.