Thứ Hai, 01/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Hải Phòng đốc thúc 11 dự án nộp gần 6.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Đỗ Hoàng

01/06/2026, 08:56

Hải Phòng đề nghị 11 chủ đầu tư dự án phát triển đô thị hoàn thành nộp số tiền sử dụng đất hơn 5.981 tỷ đồng trong quý 2/2026…

Khu đô thị du lịch dịch vụ khoáng nóng và sân golf quốc tế Xuân Đán đang đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư.
Khu đô thị du lịch dịch vụ khoáng nóng và sân golf quốc tế Xuân Đán đang đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư.

Ngày 31/5, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã yêu cầu 11 dự án phát triển đô thị, nhà ở khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong quý 2/2026 với tổng số tiền sử dụng đất là 5.981,5 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh thu ngân sách từ đất đai.

Theo chỉ đạo từ UBND TP. Hải Phòng, Thuế thành phố cùng các sở ngành liên quan đang được giao phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với 11 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị trên địa bàn.

Cụ thể, dự án Khu dân cư Đại An II tại phường Tứ Minh sử dụng 36,37ha đất có số tiền sử dụng đất phải nộp lớn nhất khoảng 1.976,86 tỷ đồng. Đứng sau là dự án Khu đô thị Hoàng Xá tại xã An Lão và xã Quang Trung quy mô sử dụng đất 34,39ha với số tiền sử dụng đất là 1.476,77 tỷ đồng.

Một số dự án có số thu tiền sử dụng đất lớn khác là dự án Nhà ở xã hội phường Tràng Cát – giai đoạn 1 (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải) diện tích 25,69ha với số tiền sử dụng đất phải nộp 538 tỷ đồng, dự án Khu dân cư thương mại và chợ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ Đông Giao tại xã Cẩm Giàng diện tích hơn 10,41ha có số tiền sử dụng đất phải nộp khoảng 506,64 tỷ đồng, dự án Khu dân cư ven sông Thủy Nông và quốc lộ 18 tại phường Chu Văn An có diện tích 18,57ha và số tiền sử dụng đất phải nộp khoảng 386,8 tỷ đồng.

Các dự án Khu dân cư ven đường tỉnh phía Tây cầu An Thành tại xã Phú Thái phải nộp khoảng 350 tỷ đồng, Khu dân cư mới xã Phạm Khu (nay là xã Nguyễn Lương Bằng) tiền sử dụng đất phải nộp khoảng 326,55 tỷ đồng, Khu dân cư Bà Triệu tại phường Lê Thanh Nghị có số tiền sử dụng đất khoảng 200,68 tỷ đồng, dự án Khu dân cư Phú Xá – giao đất đợt 2 tại xã Cẩm Giàng tiền sử dụng đất khoảng 113,89 tỷ đồng.

Còn lại là 2 dự án nhà ở xã hội gồm khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ khu công nghiệp Tân Trường (xã Mao Điền) phải nộp 76,96 tỷ đồng, dự án Khu đô thị Phú Quý (Goldenland – đợt 4) tại phường Thạch Khôi phải nộp 28,33 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Hải Phòng, phần lớn các dự án nêu trên đã hoàn tất việc định giá đất từ năm 2025 hoặc trong quý 1/2026. Việc đốc thúc thu tiền sử dụng đất đối với các dự án đã được xác định nghĩa vụ tài chính nhằm bảo đảm nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hải Phòng cũng yêu cầu các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện giao đất đối với 3 dự án đô thị quy mô lớn, có khả năng đóng góp nguồn thu khoảng 31.493 tỷ đồng tiền sử dụng đất, thuê đất vào ngân sách. 

Đó là dự án Khu đô thị du lịch dịch vụ khoáng nóng và sân golf quốc tế Xuân Đán tại đặc khu Cát Hải dự kiến tiền sử dụng đất phải nộp khoảng 8.595,5 tỷ đồng. Dự án thứ hai là Khu đô thị sinh thái Đông Nam Hải Phòng (Dự án 2) tại phường Dương Kinh ước tính tiền sử dụng đất khoảng 10.012 tỷ đồng. Dự án thứ ba là Khu đô thị tại Tràng Cát (phường Hải An) dự kiến tiền sử dụng đất khoảng 12.886 tỷ đồng.

Hải Phòng có 6 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt mục tiêu đề ra

10:18, 31/05/2026

Hải Phòng có 6 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt mục tiêu đề ra

Hải Phòng hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

19:10, 26/05/2026

Hải Phòng hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Hải Phòng thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt hơn 78.000 tỷ đồng

11:04, 07/05/2026

Hải Phòng thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt hơn 78.000 tỷ đồng

Từ khóa:

Đôn đốc chủ đầu tư dự án Khu đô thị Hoàng Xá dự án phát triển đô thị Hải Phòng Khu dân cư Đại An II Khu đô thị sinh thái Đông Nam Hải Phòng Nộp tiền sử dụng đất tiền sử dụng đất Hải Phòng

Đọc thêm

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp tư nhân

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp tư nhân

Với trọng tâm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả quản trị, phong trào thi đua được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng giúp Hà Tĩnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tới.

Nghệ An dồn lực hoàn thành 10 trường nội trú biên giới trước năm học mới

Nghệ An dồn lực hoàn thành 10 trường nội trú biên giới trước năm học mới

Nghệ An đang tăng tốc triển khai các dự án xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Dù đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết, địa hình và nguồn vật liệu xây dựng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị phải tập trung tối đa nhân lực, vật lực để hoàn thành các công trình trước ngày 26/8, bảo đảm điều kiện đón học sinh vào năm học mới.

Huế mở rộng không gian phát triển, hình thành các hành lang kinh tế động lực

Huế mở rộng không gian phát triển, hình thành các hành lang kinh tế động lực

Với việc điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Huế mở rộng không gian phát triển theo 6 vùng và 2 hành lang kinh tế động lực, tạo nền tảng khai thác hiệu quả các tiềm năng về di sản, biển, đầm phá và khoa học công nghệ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm phát triển đặc sắc của khu vực...

Hải Phòng có 6 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt mục tiêu đề ra

Hải Phòng có 6 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt mục tiêu đề ra

Tháng 5/2026, Hải Phòng có 6 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu kịch bản tăng trưởng đề ra, trong khi có 2 chỉ tiêu chưa đạt…

Khai mạc DIFF 2026: Đêm nghệ thuật ánh sáng kích hoạt làn sóng tăng trưởng kinh tế du lịch Đà Nẵng

Khai mạc DIFF 2026: Đêm nghệ thuật ánh sáng kích hoạt làn sóng tăng trưởng kinh tế du lịch Đà Nẵng

Đêm khai mạc mang đến màn tranh tài vô cùng mãn nhãn và bùng nổ giữa hai đội pháo hoa Việt Nam và Trung Quốc. Đại diện chủ nhà Việt Nam đã chinh phục khán giả bằng sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc truyền thống độc đáo và những làn pháo hoa sắc màu sáng tạo.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Brazil nổi lên như đối thủ mới trong cuộc đua đất hiếm toàn cầu

Thế giới

2

Kinh tế Canada bất ngờ suy thoái kỹ thuật

Thế giới

3

Chứng khoán tháng 6 đối mặt với đợt “stress test” khi các Ngân hàng Trung ương rục rịch tăng lãi suất

Chứng khoán

4

Xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz có thể sẽ không hồi phục được về mức trước chiến tranh

Thế giới

5

Văn Phú tổ chức chuỗi sự kiện trải nghiệm nghệ thuật ẩm thực đẳng cấp "The Selected"

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy