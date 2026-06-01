Trang chủ Thế giới

Kinh tế Canada bất ngờ suy thoái kỹ thuật

Điệp Vũ

01/06/2026, 10:20

Nền kinh tế Canada suy giảm nhẹ trong quý 1 năm nay và đáp ứng định nghĩa một cuộc suy thoái kỹ thuật, cho thấy những trở ngại đối với tăng trưởng đến từ mối quan hệ thương mại căng thẳng giữa nước này với Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo một báo cáo do cơ quan thống kê Statistics Canada công bố cách đây ít ngày, tổng sản phẩm trong nước (GDP) thực của nước này ghi nhận mức giảm 0,1% trong 3 tháng đầu năm - số liệu đã được điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ để phản ánh biến động theo kỳ 1 năm.

Kết quả này trái ngược so với dự báo cho rằng nền kinh tế Canada tăng trưởng 1,5% trong quý đầu năm mà Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) đưa ra trước đó.

Trong quý 4/2025, kinh tế Canada giảm 1%. Như vậy, với hai quý GDP suy giảm liên tiếp, Canada đã rơi vào trạng thái “suy thoái kỹ thuật”.

Tuy nhiên, giới chuyên gia kinh tế cho rằng có thể còn quá sớm để cho rằng kinh tế Canada suy thoái, vì mức giảm của quý 1 là rất nhỏ và có thể được điều chỉnh tăng sau khi số liệu thống kê được tính toán lại.

Lần gần đây nhất GDP của Canada giảm hai quý liên tiếp là vào năm 2020, trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Trong 4 quý trở lại đây, nền kinh tế này đã có 3 quý giảm.

“Sẽ có nhiều tranh cãi về việc kinh tế Canada đã suy thoái hay chưa. Chúng tôi cho rằng câu trả lời là chưa”, nhà kinh tế trưởng Douglas Porter của ngân hàng Bank of Montreal nhận xét trong một báo cáo, cho rằng nền kinh tế nước này đã chật vật trong suốt 1 năm qua vì xung đột thương mại với Mỹ.

Kết quả tăng trưởng GDP ảm đạm của quý có thể sẽ củng cố khả năng BOC giữ nguyên lãi suất trong những tháng 4. Cơ quan này đã duy trì lãi suất chính sách ở mức 2,25% trong 4 cuộc họp liên tiếp. Giới phân tích cho rằng BOC đang phải cân bằng giữa rủi ro lạm phát tăng do cú sốc năng lượng toàn cầu và rủi ro lạm phát giảm do tình trạng suy yếu của nền kinh tế.

“Nói chung, thực tế hiện nay sẽ dập tắt cuộc tranh luận về tăng lãi suất. Điều kiện của nền kinh tế bây giờ không phù hợp để tăng lãi suất”, ông Porter viết.

Thị trường tài chính đã cắt giảm kỳ vọng về việc BOC sẽ tăng lãi suất vài lần trong năm nay, nhưng vẫn cho rằng cơ quan này sẽ có một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 - theo dữ liệu của hãng tin Bloomberg.

Tốc độ tăng trưởng GDP của Canada qua các quý - Nguồn: Statistics Canada/The Globe and Mail.
Tốc độ tăng trưởng GDP của Canada qua các quý - Nguồn: Statistics Canada/The Globe and Mail.

Số liệu GDP quý 1 ảm đạm của Canada là sự kết hợp giữa đầu tư yếu và nhập khẩu tăng.

Đầu tư cơ bản của Chính phủ nước này giảm 2,5% so với quý trước, trong khi đầu tư cơ bản của doanh nghiệp giảm 0,7% - đánh dấu quý giảm thứ 5 liên tiếp.

“Đầu tư của doanh nghiệp tiếp tục là gót Asin của nền kinh tế Canada. Vấn đề lớn ở đây là sự bất định, bất định liên quan tới chính sách thương mại và địa chính trị”, nhà kinh tế Marc Desormeaux của Hội đồng Kinh doanh Canada nói với tờ báo The Globe and Mail.

Nhập khẩu của Canada trong quý 1 tăng 2,9%, trong khi xuất khẩu giảm 0,1%. Tiêu dùng chỉ tăng 0,4%, thấp hơn mức tăng 0,4% của quý 4/2025.

“Nói chung, đây là một báo cáo GDP yếu kém từ hầu hết các phương diện, cho thấy bất định về thương mại và thuế quan tiếp tục kìm hãm tăng trưởng, trong khi người tiêu dùng không còn nhiều dư địa để chi tiêu và các ngành nhạy cảm với lãi suất đang đuối sức”, nhà kinh tế Katherine Judge của ngân hàng Canadian Imperial Bank of Commerce viết trong một báo cáo.

Bà Judge cho biết kịch bản chính của nhà băng này là trong những tháng tới, Canada có thể được Mỹ giảm bớt một số thuế quan, - như thuế nhôm và có thể là thuế thép - và giá dầu xuống thang. Nhờ đó, GDP của Canada sẽ trở lại trạng thái tăng trưởng trong thời gian còn lại của năm nay.

